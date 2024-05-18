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  4. ФОТО. Легенда Боруссии Дортмунд Марко Ройс попрощался с болельщиками
Германия
18 мая 2024, 19:27 | Обновлено 18 мая 2024, 19:28
975
2

ФОТО. Легенда Боруссии Дортмунд Марко Ройс попрощался с болельщиками

Хавбек завершает выступления в составе дортмундцев

18 мая 2024, 19:27 | Обновлено 18 мая 2024, 19:28
975
2
ФОТО. Легенда Боруссии Дортмунд Марко Ройс попрощался с болельщиками
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Ройс

Полузащитник «Боруссии» Дортмунд Марко Ройс провел последний домашний матч в составе команды. «Боруссия» выиграла у «Дармштадта» со счетом 4:0, а Ройс оформил гол и результативную передачу.

Последний матч в составе «Боруссии» хавбек сыграет в финале Лиги чемпионов против «Реала».

Ройс провел в Бундеслиге 391 матч, забил 156 голов и сделал 95 результативных передач. В составе команды выиграл два титула Бундеслиги и два Суперкубка Германии.

Встреча с «Реалом» будет вторым финалом Лиги чемпионов для Ройса. Ранее сообщалось, что 34-летний игрок перейдет в один из клубов МЛС.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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КРАСАВА !!! Фінал ЛЧ буде його лебедина пісня. Тримайся Тібо !  А для Марко - чудове завершення кар'єри.
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