ФОТО. Легенда Боруссии Дортмунд Марко Ройс попрощался с болельщиками
Хавбек завершает выступления в составе дортмундцев
Полузащитник «Боруссии» Дортмунд Марко Ройс провел последний домашний матч в составе команды. «Боруссия» выиграла у «Дармштадта» со счетом 4:0, а Ройс оформил гол и результативную передачу.
Последний матч в составе «Боруссии» хавбек сыграет в финале Лиги чемпионов против «Реала».
Ройс провел в Бундеслиге 391 матч, забил 156 голов и сделал 95 результативных передач. В составе команды выиграл два титула Бундеслиги и два Суперкубка Германии.
Встреча с «Реалом» будет вторым финалом Лиги чемпионов для Ройса. Ранее сообщалось, что 34-летний игрок перейдет в один из клубов МЛС.
Marco Reus signed off in style in his final home game for Dortmund.— Squawka (@Squawka) May 18, 2024
He scored and assisted against Darmstadt to take his goal contributions over the 250 mark in the Bundesliga.
His Bundesliga record:
◎ 391 games
◉ 156 goals
◉ 95 assists
A legend of the game. 🙌 pic.twitter.com/ByxDYWuAHV
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