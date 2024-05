ФОТО. Легенда Боруссии Дортмунд Марко Ройс попрощался с болельщиками

Полузащитник «Боруссии» Дортмунд Марко Ройс провел последний домашний матч в составе команды. «Боруссия» выиграла у «Дармштадта» со счетом 4:0, а Ройс оформил гол и результативную передачу.

Последний матч в составе «Боруссии» хавбек сыграет в финале Лиги чемпионов против «Реала».

Ройс провел в Бундеслиге 391 матч, забил 156 голов и сделал 95 результативных передач. В составе команды выиграл два титула Бундеслиги и два Суперкубка Германии.

Встреча с «Реалом» будет вторым финалом Лиги чемпионов для Ройса. Ранее сообщалось, что 34-летний игрок перейдет в один из клубов МЛС.

