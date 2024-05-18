Клопп завел страницу в Инстаграме и записал обращение к фанам Ливерпуля

Завтра, 19 мая Юрген Клопп проведет свой прощальный матч на посту главного тренера «Ливерпуля». В связи с таким событием 56-летний немецкий специалист завел страницу в Инстаграме, на которую в первый же час подписались почти 300 тысяч человек.

Клопп опубликовал прощальное видеообращение к фанатам «Ливерпуля»:

«Дорогие ливерпульцы, мы приближаемся к концу. 8 октября 2015 мы впервые встретились должным образом. Я бы назвал это любовным романом. С первого дня все было просто невероятно. Это было невероятное время, я получал наслаждение здесь.

Хочу поблагодарить вас за поддержку, которую вы давали нам все эти годы. За всю силу, которую вы нам дали. Я всегда чувствовал, что мы пишем историю вместе. То же самое я чувствую сегодня.

Это хорошая книга. Если мы перечитаем ее в будущем, на наших лицах появится улыбка.

Трудно покидать это невероятное место, но я хочу сохранить контакт с вами. Люди сказали мне, что социальные сети в этом помогают. Увидимся».