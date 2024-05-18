Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У Луческу сорвался визит на матч Динамо – Кривбасс. Известна причина
Украина. Премьер лига
18 мая 2024, 20:00 | Обновлено 18 мая 2024, 20:23
826
1

У Луческу сорвался визит на матч Динамо – Кривбасс. Известна причина

Румынский тренер отправился в Грецию

18 мая 2024, 20:00 | Обновлено 18 мая 2024, 20:23
826
1
У Луческу сорвался визит на матч Динамо – Кривбасс. Известна причина
ФК Динамо. Мирча Луческу

Во время предыдущего визита Мирча Луческу в Киев он вместе со своим многолетним агентом Аркадием Запорожану планировал новое посещение столицы.

Предполагалось, что сегодня оба побывают на матче «Динамо» Киев – «Кривбасс» Кривой Рог (3:1), который является центральным в 29 туре УПЛ. Однако их планам не суждено было осуществиться. Вместо Киева они отправятся по футбольным делам в Салоники.

Вояж в Грецию обусловлен интересом к важному матчу ПАОКа, который тренирует сын Мистера – Разван Луческу. Это будет салоникское дерби. Волей календаря в чемпионате Греции эта команда завтра проводит поединок с «Арисом». Поэтому вместо очередного визита в Украину Мирча Луческу будет болеть за родного человека в Салониках.

На сегодняшний день ПАОК лидирует в чемпионате, ведя борьбу за золотые награды. «Арис» занимает в турнирной таблице пятое место.

Ранее мы сообщали, почему «Динамо» и «Кривбасс» перенесли свой матч.

По теме:
Стало известно, когда Выхрист может провести следующий бой
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Будет много слухов про трансферы Динамо»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Наши арбитры не работали и не будут работать в еврокубках»
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Динамо - Кривбасс Мирча Луческу Разван Луческу ПАОК Арис Салоники инсайд Аркадий Запорожану
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин рассказал Анчелотти о своем решении, если Куртуа сыграет в финале ЛЧ
Футбол | 18 мая 2024, 07:33 6
Лунин рассказал Анчелотти о своем решении, если Куртуа сыграет в финале ЛЧ
Лунин рассказал Анчелотти о своем решении, если Куртуа сыграет в финале ЛЧ

Украинский вратарь готов продлить контракт с «Реалом»

Динамо – Кривбасс – 3:1. Киевляне снова обыграли криворожцев. Видеообзор
Футбол | 18 мая 2024, 18:06 0
Динамо – Кривбасс – 3:1. Киевляне снова обыграли криворожцев. Видеообзор
Динамо – Кривбасс – 3:1. Киевляне снова обыграли криворожцев. Видеообзор

Смотрите самые интересные моменты матча 29-го тура УПЛ

Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
Бокс | 18.05.2024, 15:51
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Тайсон Фьюри
ФОТО. Джошуа перед мегафайтом в Эр-Рияде встретился с Владимиром Кличко
Бокс | 18.05.2024, 10:25
ФОТО. Джошуа перед мегафайтом в Эр-Рияде встретился с Владимиром Кличко
ФОТО. Джошуа перед мегафайтом в Эр-Рияде встретился с Владимиром Кличко
Динамо – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 18.05.2024, 14:05
Динамо – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Остап не Вишня
Приезжайте  на Руууууууууух.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вот это поворот! Хави разозлил своим поступком Лапорту и будет уволен
Вот это поворот! Хави разозлил своим поступком Лапорту и будет уволен
17.05.2024, 11:01 8
Футбол
Таблица Ла Лиги 2023/24 после поражения Жироны, побед Барселоны и Атлетико
Таблица Ла Лиги 2023/24 после поражения Жироны, побед Барселоны и Атлетико
17.05.2024, 12:00
Футбол
ЧМ по хоккею. Победа Канады, разгром от сборной США
ЧМ по хоккею. Победа Канады, разгром от сборной США
16.05.2024, 23:37 1
Хоккей
C кем сыграет Свентек? Определена финальная пара на супертурнире в Риме
C кем сыграет Свентек? Определена финальная пара на супертурнире в Риме
17.05.2024, 00:36 9
Теннис
Йожеф САБО: «Время Усика, как и Милевского, уже прошло»
Йожеф САБО: «Время Усика, как и Милевского, уже прошло»
17.05.2024, 14:54 2
Футбол
Сергей РЕБРОВ: «Заявляют, что играют за ВСУ, а на поле ничего не делают»
Сергей РЕБРОВ: «Заявляют, что играют за ВСУ, а на поле ничего не делают»
17.05.2024, 07:01 13
Футбол
Лунин заинтересовал легендарный клуб и финалиста ЛЧ. Андрею нашли замену
Лунин заинтересовал легендарный клуб и финалиста ЛЧ. Андрею нашли замену
18.05.2024, 06:55 1
Футбол
ФОТО. Владимир Кличко и Леннокс Льюис встретились перед боем Усик – Фьюри
ФОТО. Владимир Кличко и Леннокс Льюис встретились перед боем Усик – Фьюри
17.05.2024, 13:46 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем