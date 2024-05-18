У Луческу сорвался визит на матч Динамо – Кривбасс. Известна причина

Во время предыдущего визита Мирча Луческу в Киев он вместе со своим многолетним агентом Аркадием Запорожану планировал новое посещение столицы.

Предполагалось, что сегодня оба побывают на матче «Динамо» Киев – «Кривбасс» Кривой Рог (3:1), который является центральным в 29 туре УПЛ. Однако их планам не суждено было осуществиться. Вместо Киева они отправятся по футбольным делам в Салоники.

Вояж в Грецию обусловлен интересом к важному матчу ПАОКа, который тренирует сын Мистера – Разван Луческу. Это будет салоникское дерби. Волей календаря в чемпионате Греции эта команда завтра проводит поединок с «Арисом». Поэтому вместо очередного визита в Украину Мирча Луческу будет болеть за родного человека в Салониках.

На сегодняшний день ПАОК лидирует в чемпионате, ведя борьбу за золотые награды. «Арис» занимает в турнирной таблице пятое место.

Ранее мы сообщали, почему «Динамо» и «Кривбасс» перенесли свой матч.