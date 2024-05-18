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Украина. Премьер лига
18 мая 2024, 13:40 |
1275
0

Стала известна причина переноса матча Динамо – Кривбасс

Клубы пошли навстречу транслятору УПЛ

18 мая 2024, 13:40 |
1275
0
Стала известна причина переноса матча Динамо – Кривбасс
УПЛ

Как известно, сегодня в матче 29-го тура чемпионата Премьер-лиги киевское «Динамо» будет принимать на своей домашней арене имени Валерия Лобановского криворожский «Кривбасс».

Учитывая, что по регламенту УПЛ все матчи двух последних туров должны проходить в один и тот же день, смещение упомянутого поединка на одни сутки раньше в футбольных кругах могло вызвать вопросы. Однако ни о каких подводных течениях речь идти априори не может.

Как сообщили Sport.ua в криворожском клубе, «Динамо» и «Кривбасс» в данном случае откликнулись на пожелания транслятора матча и по обоюдной договоренности дали официальное согласие на перенос. Главным фактором в их решении был тот факт, что результат поединка никак не будет влиять на распределение мест в турнирной таблице. Ведь еще за два тура до завершения сезона-2023/24 «Динамо» обеспечило себе серебряные награды, а «Кривбасс» – бронзовые.

Остальные семь матчей 29 тура УПЛ состоятся на следующий день, в воскресенье, 19 мая.

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Динамо Киев Кривбасс Кривой Рог Динамо - Кривбасс Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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