Бавария сенсационно потеряла 2 место. Байер провел чемпионат без поражений
Состоялся последний тур чемпионата Германии по футболу
Сегодня, 18 мая, состоялся последний (34-й) тур чемпионата Германии по футболу.
Главной сенсацией завершающего тура стало поражение «Баварии» на выезде против «Хоффенхайма». Мюнхенцы потеряли второе место в турнирной таблице и завершили чемпионат 3-ми впервые за 13 лет. Второе место в Бундеслиге занял «Штутгарт».
Леверкузенский «Байер» завершил сезон Бундеслиги без поражений. В последнем туре подопечные Хаби Алонсо разобрались с «Аугсбургом».
По результатам чемпионата и Лигу чемпионов квалифицировались «Байер», «Штутгарт», «Бавария», «РБ Лейпциг» и «Боруссия Д». В Лиге Европы сыграет «Айнтрахт», а в Лиге конференций «Хоффенхайм» и «Хайденхайм», если «Байер» выиграет Кубок Германии.
Вылетели из Бундеслиги «Кельн» и «Дармштадт», а «Бохум» сыграет в плей-офф за сохранения прописки.
Бундеслига. 34-й тур. 18 мая.
Байер – Аугсбург – 2:1
Голы: Бонифасе, 12, Андрех, 27 – Кемюр, 62.
Байер: Градецки, Фримпонг, Та, Тапсоба, Коссуну, Гримальдо, Хофманн, Андрих, Паласиос, Адли, Бонифасе.
Аугсбург: Коубек, Педерсен, Гауэлеу, Удуохай, Яго, Майер, Дорш, Брайтхаупт, Кемюр, Демирович, Титц.
Хоффенхайм – Бавария – 4:2
Голы: Байер, 8, Крамарич, 68, 85, 87 – Тель, 4, Дэвис, 6.
Хоффенхайм: Бауманн, Кадержабек, Акпогума, Кабак, Гриллич, Премель, Штах, Крамарич, Бебу, Байер, Бюльтер.
Бавария: Нойер, Дайер, Упамекано, де Лигт, Дэвис, Киммих, Павлович, Горетцка, Лаймер, Мюллер, Тель.
Айнтрахт Франкфурт – РБ Лейпциг – 2:2
Голы: Экитике, 60, Мармуш, 77 (пен) – Саминс, 42, Шешко, 46.
Боруссия Д – Дармштадт – 4:0
Голы: Матенс, 30, Ройс, 38, Брандт, 72, Мален, 88.
Вердер – Бохум – 4:1
Голы: Фридль, 6, Юнг, 78, Стаге, 80, Шмид, 88 – Антви-Аджей, 82.
Вольфсбург – Майнц – 1:3
Голы: Паредес, 18 – Груда, 24, ван ден Берг, 72, Буркгардт, 85.
Хайденхайм – Кельн – 4:1
Голы: Динкчи, 16, 22, Зесса, 36, Бесте, 78 – Тиггес, 64
Унион Берлин – Фрайбург – 2:1
Голы: Голлербах, 68, Габерер, 90+2 – Доан, 85.
Штутгарт – Боруссия М – 4:0
Голы: Гирасси, 23, 32, Чон У Йонг, 75, Силас, 83.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З - П
|Форма
|Очки О
|1
|Байер
|34
|28
|6
|0
|89 - 24
|90
|2
|Штутгарт
|34
|23
|4
|7
|78 - 39
|73
|3
|Бавария
|34
|23
|3
|8
|94 - 45
|72
|4
|РБ Лейпциг
|34
|19
|8
|7
|77 - 39
|65
|5
|Боруссия Д
|34
|18
|9
|7
|68 - 43
|63
|6
|Айнтрахт Ф
|34
|11
|14
|9
|51 - 50
|47
|7
|Хоффенхайм
|34
|13
|7
|14
|66 - 66
|46
|8
|Хайденхайм
|34
|10
|12
|12
|50 - 55
|42
|9
|Вердер
|34
|11
|9
|14
|48 - 54
|42
|10
|Фрайбург
|34
|11
|9
|14
|45 - 58
|42
|11
|Аугсбург
|34
|10
|9
|15
|50 - 60
|39
|12
|Вольфсбург
|34
|10
|7
|17
|41 - 56
|37
|13
|Майнц
|34
|7
|14
|13
|39 - 51
|35
|14
|Боруссия М
|34
|7
|13
|14
|56 - 67
|34
|15
|Унион Берлин
|34
|9
|6
|19
|33 - 58
|33
|16
|Бохум
|34
|7
|12
|15
|42 - 74
|33
|17
|Кельн
|34
|5
|12
|17
|28 - 60
|27
|18
|Дармштадт
|34
|3
|8
|23
|30 - 86
|17
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