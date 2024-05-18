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18 мая 2024, 19:02 | Обновлено 18 мая 2024, 19:33
5206
6

Бавария сенсационно потеряла 2 место. Байер провел чемпионат без поражений

Состоялся последний тур чемпионата Германии по футболу

18 мая 2024, 19:02 | Обновлено 18 мая 2024, 19:33
5206
6
Бавария сенсационно потеряла 2 место. Байер провел чемпионат без поражений
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Бавария

Сегодня, 18 мая, состоялся последний (34-й) тур чемпионата Германии по футболу.

Главной сенсацией завершающего тура стало поражение «Баварии» на выезде против «Хоффенхайма». Мюнхенцы потеряли второе место в турнирной таблице и завершили чемпионат 3-ми впервые за 13 лет. Второе место в Бундеслиге занял «Штутгарт».

Леверкузенский «Байер» завершил сезон Бундеслиги без поражений. В последнем туре подопечные Хаби Алонсо разобрались с «Аугсбургом».

По результатам чемпионата и Лигу чемпионов квалифицировались «Байер», «Штутгарт», «Бавария», «РБ Лейпциг» и «Боруссия Д». В Лиге Европы сыграет «Айнтрахт», а в Лиге конференций «Хоффенхайм» и «Хайденхайм», если «Байер» выиграет Кубок Германии.

Вылетели из Бундеслиги «Кельн» и «Дармштадт», а «Бохум» сыграет в плей-офф за сохранения прописки.

Бундеслига. 34-й тур. 18 мая.

Байер – Аугсбург – 2:1
Голы: Бонифасе, 12, Андрех, 27 – Кемюр, 62.

Байер: Градецки, Фримпонг, Та, Тапсоба, Коссуну, Гримальдо, Хофманн, Андрих, Паласиос, Адли, Бонифасе.
Аугсбург: Коубек, Педерсен, Гауэлеу, Удуохай, Яго, Майер, Дорш, Брайтхаупт, Кемюр, Демирович, Титц.

Хоффенхайм – Бавария – 4:2
Голы: Байер, 8, Крамарич, 68, 85, 87 – Тель, 4, Дэвис, 6.

Хоффенхайм: Бауманн, Кадержабек, Акпогума, Кабак, Гриллич, Премель, Штах, Крамарич, Бебу, Байер, Бюльтер.
Бавария: Нойер, Дайер, Упамекано, де Лигт, Дэвис, Киммих, Павлович, Горетцка, Лаймер, Мюллер, Тель.

Айнтрахт Франкфурт – РБ Лейпциг – 2:2
Голы: Экитике, 60, Мармуш, 77 (пен) – Саминс, 42, Шешко, 46.

Боруссия Д – Дармштадт – 4:0
Голы: Матенс, 30, Ройс, 38, Брандт, 72, Мален, 88.

Вердер – Бохум – 4:1
Голы: Фридль, 6, Юнг, 78, Стаге, 80, Шмид, 88 – Антви-Аджей, 82.

Вольфсбург – Майнц – 1:3
Голы: Паредес, 18 – Груда, 24, ван ден Берг, 72, Буркгардт, 85.

Хайденхайм – Кельн – 4:1
Голы: Динкчи, 16, 22, Зесса, 36, Бесте, 78 – Тиггес, 64

Унион Берлин – Фрайбург – 2:1
Голы: Голлербах, 68, Габерер, 90+2 – Доан, 85.

Штутгарт – Боруссия М – 4:0
Голы: Гирасси, 23, 32, Чон У Йонг, 75, Силас, 83.

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З - П Форма Очки О
1 Байер 34 28 6 0 89 - 24 90
2 Штутгарт 34 23 4 7 78 - 39 73
3 Бавария 34 23 3 8 94 - 45 72
4 РБ Лейпциг 34 19 8 7 77 - 39 65
5 Боруссия Д 34 18 9 7 68 - 43 63
6 Айнтрахт Ф 34 11 14 9 51 - 50 47
7 Хоффенхайм 34 13 7 14 66 - 66 46
8 Хайденхайм 34 10 12 12 50 - 55 42
9 Вердер 34 11 9 14 48 - 54 42
10 Фрайбург 34 11 9 14 45 - 58 42
11 Аугсбург 34 10 9 15 50 - 60 39
12 Вольфсбург 34 10 7 17 41 - 56 37
13 Майнц 34 7 14 13 39 - 51 35
14 Боруссия М 34 7 13 14 56 - 67 34
15 Унион Берлин 34 9 6 19 33 - 58 33
16 Бохум 34 7 12 15 42 - 74 33
17 Кельн 34 5 12 17 28 - 60 27
18 Дармштадт 34 3 8 23 30 - 86 17
Полная таблица

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 6
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Gargantua
Тухель таки умудрился Баварию привести к третьему месту.
Еще один выдающийся специалист, который на самом деле давно уже сбитый летчик.
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+2
TarasTaras94
Бідний Кейн)) 
Ответить
+1
Gargantua
Дортмунд пятый
у Палкина жим-жим, вся надежда на Реал
Ответить
+1
Kovalchuk
Какой дебил подписал Кейна
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-6
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