Бавария сенсационно потеряла 2 место. Байер провел чемпионат без поражений

Сегодня, 18 мая, состоялся последний (34-й) тур чемпионата Германии по футболу.

Главной сенсацией завершающего тура стало поражение «Баварии» на выезде против «Хоффенхайма». Мюнхенцы потеряли второе место в турнирной таблице и завершили чемпионат 3-ми впервые за 13 лет. Второе место в Бундеслиге занял «Штутгарт».

Леверкузенский «Байер» завершил сезон Бундеслиги без поражений. В последнем туре подопечные Хаби Алонсо разобрались с «Аугсбургом».

По результатам чемпионата и Лигу чемпионов квалифицировались «Байер», «Штутгарт», «Бавария», «РБ Лейпциг» и «Боруссия Д». В Лиге Европы сыграет «Айнтрахт», а в Лиге конференций «Хоффенхайм» и «Хайденхайм», если «Байер» выиграет Кубок Германии.

Вылетели из Бундеслиги «Кельн» и «Дармштадт», а «Бохум» сыграет в плей-офф за сохранения прописки.

Бундеслига. 34-й тур. 18 мая.

Байер – Аугсбург – 2:1

Голы: Бонифасе, 12, Андрех, 27 – Кемюр, 62.

Байер: Градецки, Фримпонг, Та, Тапсоба, Коссуну, Гримальдо, Хофманн, Андрих, Паласиос, Адли, Бонифасе.

Аугсбург: Коубек, Педерсен, Гауэлеу, Удуохай, Яго, Майер, Дорш, Брайтхаупт, Кемюр, Демирович, Титц.

Хоффенхайм – Бавария – 4:2

Голы: Байер, 8, Крамарич, 68, 85, 87 – Тель, 4, Дэвис, 6.

Хоффенхайм: Бауманн, Кадержабек, Акпогума, Кабак, Гриллич, Премель, Штах, Крамарич, Бебу, Байер, Бюльтер.

Бавария: Нойер, Дайер, Упамекано, де Лигт, Дэвис, Киммих, Павлович, Горетцка, Лаймер, Мюллер, Тель.

Айнтрахт Франкфурт – РБ Лейпциг – 2:2

Голы: Экитике, 60, Мармуш, 77 (пен) – Саминс, 42, Шешко, 46.

Боруссия Д – Дармштадт – 4:0

Голы: Матенс, 30, Ройс, 38, Брандт, 72, Мален, 88.

Вердер – Бохум – 4:1

Голы: Фридль, 6, Юнг, 78, Стаге, 80, Шмид, 88 – Антви-Аджей, 82.

Вольфсбург – Майнц – 1:3

Голы: Паредес, 18 – Груда, 24, ван ден Берг, 72, Буркгардт, 85.

Хайденхайм – Кельн – 4:1

Голы: Динкчи, 16, 22, Зесса, 36, Бесте, 78 – Тиггес, 64

Унион Берлин – Фрайбург – 2:1

Голы: Голлербах, 68, Габерер, 90+2 – Доан, 85.

Штутгарт – Боруссия М – 4:0

Голы: Гирасси, 23, 32, Чон У Йонг, 75, Силас, 83.

Турнирная таблица