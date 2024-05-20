Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Последний тур Германии. Байер без поражений. Все голы дня
Чемпионат Германии
Айнтрахт Ф
18.05.2024 16:30 – FT 2 : 2
РБ Лейпциг
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
20 мая 2024, 05:55 | Обновлено 20 мая 2024, 06:01
437
0

ВИДЕО. Последний тур Германии. Байер без поражений. Все голы дня

Смотрите видеообзор поединков 34-го тура чемпионата Германии

20 мая 2024, 05:55 | Обновлено 20 мая 2024, 06:01
437
0
ВИДЕО. Последний тур Германии. Байер без поражений. Все голы дня
Getty Images/Global Images Ukraine

18 мая, состоялся 34-й тур чемпионата Германии по футболу сезона 2023/2024.

Чемпионство ещё за несколько туров до финиша завоевал «Байер». «Бавария» прервала свою серию побед и финишировала лишь третьей. Между ними расположился «Штутгарт».

Также в ЛЧ пробились «РБ Лейпцигу» и «Боруссии Д». В Лигу Европы квалифицировался «Айнтрахт». «Хоффенхайму» досталась путевка в Лигу конференций.

Последнее место в таблице занял «Дармштадт», проваливший сезон. На прямую также вылетел «Кельн». «Бохум» сможет доказать свое право остаться в элите в матчах с третьей командой Бундеслиги 2.

Бундеслига. 34-й тур. 18 мая.

Байер – Аугсбург – 2:1
Голы: Бонифасе, 12, Андрех, 27 – Кемюр, 62.

Хоффенхайм – Бавария – 4:2
Голы: Байер, 8, Крамарич, 68, 85, 87 – Тель, 4, Дэвис, 6.

Айнтрахт Франкфурт – РБ Лейпциг – 2:2
Голы: Экитике, 60, Мармуш, 77 (пен) – Саминс, 42, Шешко, 46.

Боруссия Д – Дармштадт – 4:0
Голы: Матенс, 30, Ройс, 38, Брандт, 72, Мален, 88.

Вердер – Бохум – 4:1
Голы: Фридль, 6, Юнг, 78, Стаге, 80, Шмид, 88 – Антви-Аджей, 82.

Вольфсбург – Майнц – 1:3
Голы: Паредес, 18 – Груда, 24, ван ден Берг, 72, Буркгардт, 85.

Хайденхайм – Кельн – 4:1
Голы: Динкчи, 16, 22, Зесса, 36, Бесте, 78 – Тиггес, 64

Унион Берлин – Фрайбург – 2:1
Голы: Голлербах, 68, Габерер, 90+2 – Доан, 85.

Штутгарт – Боруссия М – 4:0
Голы: Гирасси, 23, 32, Чон У Йонг, 75, Силас, 83.

Турнирная таблица

События матча

77’
ГОЛ ! С пенальти забил Омар Мармуш (Айнтрахт Ф).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Экитике (Айнтрахт Ф).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Беньямин Шешко (РБ Лейпциг).
42’
ГОЛ ! С пенальти забил Хави Симонс (РБ Лейпциг).
По теме:
ВИДЕО. Последний тур Лиги 1. Лилль прошел в ЛЧ, дубль Ляказетта, победа ПСЖ
Челси – Борнмут – 2:1. Точный удар Кайседо с центра поля. Видео голов
Ман Сити – Вест Хэм – 3:1. Шедевр Кудуса не испортил праздник. Видео голов
Байер Штутгарт Бавария РБ Лейпциг Боруссия Дортмунд Айнтрахт Франкфурт Хоффенхайм Хайденхайм Вердер Фрайбург Аугсбург Вольфсбург Майнц Боруссия Менхенгладбах Унион Берлин Бохум Кельн Дармштадт чемпионат Германии по футболу Бундеслига видео голов и обзор
Руслан Травкин
Руслан Травкин Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ПУШИЧ: «Очень трудно. Надо играть в областях, где не так много тревог»
Футбол | 20 мая 2024, 00:59 2
ПУШИЧ: «Очень трудно. Надо играть в областях, где не так много тревог»
ПУШИЧ: «Очень трудно. Надо играть в областях, где не так много тревог»

Главный тренер «Шахтера» дал пресс-конференцию после матча с «Днепром-1»

Александр Усик – Тайсон Фьюри. Видео боя и нокдауна в 9-м раунде
Бокс | 19 мая 2024, 06:15 14
Александр Усик – Тайсон Фьюри. Видео боя и нокдауна в 9-м раунде
Александр Усик – Тайсон Фьюри. Видео боя и нокдауна в 9-м раунде

В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошло большое шоу бокса

Усик признался, считает ли он, что у него украли нокаут в поединке с Фьюри
Бокс | 19.05.2024, 07:25
Усик признался, считает ли он, что у него украли нокаут в поединке с Фьюри
Усик признался, считает ли он, что у него украли нокаут в поединке с Фьюри
Стали известны 26 команд из 36, которые сыграют в Лиге чемпионов 2024/25
Футбол | 20.05.2024, 01:31
Стали известны 26 команд из 36, которые сыграют в Лиге чемпионов 2024/25
Стали известны 26 команд из 36, которые сыграют в Лиге чемпионов 2024/25
Легендарний Леннокс Льюис отреагировал на победу Усика в бою с Фьюри
Бокс | 19.05.2024, 07:44
Легендарний Леннокс Льюис отреагировал на победу Усика в бою с Фьюри
Легендарний Леннокс Льюис отреагировал на победу Усика в бою с Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Реакция Усика на неожиданную победу Беринчика над Наваррете
ВИДЕО. Реакция Усика на неожиданную победу Беринчика над Наваррете
19.05.2024, 08:19 2
Бокс
Бразильский футболист Шахтера признался, кто лучший игрок сборной Украины
Бразильский футболист Шахтера признался, кто лучший игрок сборной Украины
18.05.2024, 00:42 9
Футбол
Источник: Анчелотти выбрал вратаря, который сыграет в финале Лиги чемпионов
Источник: Анчелотти выбрал вратаря, который сыграет в финале Лиги чемпионов
18.05.2024, 19:29 11
Футбол
Известно, как Джошуа отреагировал на победу Усика над Фьюри
Известно, как Джошуа отреагировал на победу Усика над Фьюри
19.05.2024, 12:42 3
Бокс
Нужно отдать должное Тайсону. Кличко отреагировал на победу Усика над Фьюри
Нужно отдать должное Тайсону. Кличко отреагировал на победу Усика над Фьюри
19.05.2024, 07:20 6
Бокс
Аль-Наср пропустил 4 мяча в финале Кубка ОАЭ. Кто взял трофей?
Аль-Наср пропустил 4 мяча в финале Кубка ОАЭ. Кто взял трофей?
18.05.2024, 06:31 1
Футбол
Усик по очкам победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в хэвивейте
Усик по очкам победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в хэвивейте
19.05.2024, 02:38 146
Бокс
ВИДЕО. Серлот оформил покер в ворота Лунина! Довбик больше не лидер
ВИДЕО. Серлот оформил покер в ворота Лунина! Довбик больше не лидер
19.05.2024, 21:21 31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем