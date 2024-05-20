ВИДЕО. Последний тур Германии. Байер без поражений. Все голы дня

18 мая, состоялся 34-й тур чемпионата Германии по футболу сезона 2023/2024.

Чемпионство ещё за несколько туров до финиша завоевал «Байер». «Бавария» прервала свою серию побед и финишировала лишь третьей. Между ними расположился «Штутгарт».

Также в ЛЧ пробились «РБ Лейпцигу» и «Боруссии Д». В Лигу Европы квалифицировался «Айнтрахт». «Хоффенхайму» досталась путевка в Лигу конференций.

Последнее место в таблице занял «Дармштадт», проваливший сезон. На прямую также вылетел «Кельн». «Бохум» сможет доказать свое право остаться в элите в матчах с третьей командой Бундеслиги 2.

Бундеслига. 34-й тур. 18 мая.

Байер – Аугсбург – 2:1

Голы: Бонифасе, 12, Андрех, 27 – Кемюр, 62.

Хоффенхайм – Бавария – 4:2

Голы: Байер, 8, Крамарич, 68, 85, 87 – Тель, 4, Дэвис, 6.

Айнтрахт Франкфурт – РБ Лейпциг – 2:2

Голы: Экитике, 60, Мармуш, 77 (пен) – Саминс, 42, Шешко, 46.

Боруссия Д – Дармштадт – 4:0

Голы: Матенс, 30, Ройс, 38, Брандт, 72, Мален, 88.

Вердер – Бохум – 4:1

Голы: Фридль, 6, Юнг, 78, Стаге, 80, Шмид, 88 – Антви-Аджей, 82.

Вольфсбург – Майнц – 1:3

Голы: Паредес, 18 – Груда, 24, ван ден Берг, 72, Буркгардт, 85.

Хайденхайм – Кельн – 4:1

Голы: Динкчи, 16, 22, Зесса, 36, Бесте, 78 – Тиггес, 64

Унион Берлин – Фрайбург – 2:1

Голы: Голлербах, 68, Габерер, 90+2 – Доан, 85.

Штутгарт – Боруссия М – 4:0

Голы: Гирасси, 23, 32, Чон У Йонг, 75, Силас, 83.

Турнирная таблица