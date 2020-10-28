Ференцварош
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Динамо Киев
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Ференцварош – Динамо – 0:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка группового раунда Лиги чемпионов

  • 28.10.2020 21:59
  • 7564 просмотра
  • 21 комментарий
Ференцварош – Динамо – 0:0. LIVE
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Лига чемпионов. Группа Gю 2-й тур.

«Ференцварош» – «Динамо» – 0:0

«Ференцварош»: Дибуш, Ловренчич, Блажич, Ковачевич, Хайстер, Харатин, Сомалия, Зубков, Шигер, Нгуен, Исаел.

Запас: Богдан, Банки, Фримпонг, Мак, Ботко, Батурина, Двали, Боли, Ляйдуни.

«Динамо»: Бойко, Кендзера, Попов, Забарный, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Буяльский, Де Пена, Супряга.

Запас: Нещерет, Белуцэ, Вербич, Шепелев, Цитаишвили, Шабанов, Леднев, Андриевский, Гармаш, Родригес, Сирота, Дуэлунд.

Арбитр: Иван Кружляк (Словакия)

Стадион «Гроупама Арена» (Будапешт, Венгрия)

 

11 мин. После заброса в штрафную Динамо Зубков не сумел зацепиться за мяч.

7 мин. Первый удар по воротам Динамо: Исаэл из левого угла штрафной пробил в руки Бойко.

6 мин. Игра идет в центре поля.

4 мин. Острую атаку провели киевляне, но после скидки Цыганкова Де Пена не успел пробить.

2 мин. Караваев оказался на газоне, но обошлось без медицинской помощи.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

 

В среду, 28-го октября, состоится поединок второго тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором «Ференцварош» будет принимать киевское «Динамо». Матч пройдет в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена», начало – в 22:00.

Главной изюминкой противостояния является дуэль Сергея Реброва со своим бывшим клубом. При этом «Динамо» под руководством нынешнего наставника «Ференцвароша» на внутренней арене сражалось с «Шахтером» Мирчи Луческу. Теперь же Ребров небезуспешно работает с будапештским коллективом, а румынский специалист – с былым своим главным соперником. В групповом раунде текущей Лиги чемпионов «бело-синие» стартовали с домашнего поражения от «Ювентуса» (0:2), а команда Реброва на «Камп Ноу» с разгромным счетом проиграла «Барселоне» (1:5). Перед ответственным противостоянием киевский коллектив понес существенные кадровые потери: из-за положительных тестов на Covid-19 участие в предстоящем матче не смогут принять Георгий Бущан и Виталий Миколенко.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ференцварош» – «Динамо».

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Александр Снитко, Sport.ua

(6 голосов)

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  • Спрогнозируйте исход матча Лиги чемпионов между командами Ференцварош и Динамо, который пройдет 28 октября в Будапеште.
    • 4% (11)
      1. Крупная победа Ференцвароша
    • 14.55% (40)
      2. Минимальная победа Ференцвароша
    • 22.55% (62)
      3. Ничья
    • 48.36% (133)
      4. Минимальная победа Динамо
    • 10.55% (29)
      5. Крупная победа Динамо
    Результаты опроса Проголосовали — 275
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Комментарии
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 28.10.2020 22:10
    -1
    Denmark1107, 28.10.2020 22:07
    Амебоголовий, я не розмовляю староболгарським ЛАЙНОМ. Слов'янською Мовою пиши, - отримаєш відповідь.
    Славяни большенство на русском говорят,а ты наверно тернопольском суржике пишишь шнырь
    Ссылка
    R1d3r
    online
      R1d3r, 28.10.2020 22:09
    0
    Denmark1107, 28.10.2020 22:08
    https://live-sport.online/sport/1
    Тут самий клас.
    Я смотрю на livetv через acestream футбол2 в хорошем качестве.
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 28.10.2020 22:08
    -2
    R1d3r, 28.10.2020 22:06
    Трансляция есть на livetv
    https://live-sport.online/sport/1
    Тут самий клас.
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 28.10.2020 22:07
    -2
    Макс Жёсткий, 28.10.2020 21:59
    Или ты ссссссс..ышь что с венграми 6 очей не возьмёте!!!
    Амебоголовий, я не розмовляю староболгарським ЛАЙНОМ. Слов'янською Мовою пиши, - отримаєш відповідь.
    Ссылка
    R1d3r
    online
      R1d3r, 28.10.2020 22:06
    0
    Трансляция есть на livetv
    Ссылка
    Wednesday
    online
      Wednesday, 28.10.2020 22:04
    -3
    Давай Серёга! Только победа! Кого же побеждать если не эту х...
    Ссылка
    Игорь Авто
    online
      Игорь Авто, 28.10.2020 22:04
    +1
    Удачи Динамо!!!
    Ссылка
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 28.10.2020 22:01
    -1
    JekFunny, 28.10.2020 22:00
    Удачи Динамо
    Жека 6 очей в копилку 6 с венграми не меньше!!!
    Ссылка
    Сергей Войцеховский
      Сергей Войцеховский, 28.10.2020 22:01
    +1
    У кого нет мегого или футбол2, ищем в нете русских каналы, там есть трансляция, смотрим.
    Ссылка
    ВовикЬ
      ВовикЬ, 28.10.2020 22:00
    -1
    Сьогодні має перемогти "динамівське серце" однозначно! За фактом звичайно удачі ДК! 0-2 десь на користь ДК.
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 28.10.2020 22:00
    +6
    Удачи Динамо
    Ссылка
    vishu
    online
      vishu, 28.10.2020 22:00
    +1
    тільки за позицію воротаря переживаю, бо Бойко в порівнянні з Бущаном дніще, дуже багато привозить
    Ссылка
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 28.10.2020 21:59
    -1
    Denmark1107, 28.10.2020 21:57

    Хмм... Є-банько якесь.
    Или ты ссссссс..ышь что с венграми 6 очей не возьмёте!!!
    Ссылка
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 28.10.2020 21:58
    -3
    Denmark1107, 28.10.2020 21:57

    Хмм... Є-банько якесь.
    Взял ссылку бесплатную вали отсюда шнырь
    Ссылка
    ingvar8888
    online
      ingvar8888, 28.10.2020 21:58
    +1
    Вболіваємо за Динамо!...
    Потрібно перемагати і тільки перемога!..
    Ссылка
    vishu
    online
      vishu, 28.10.2020 21:58
    +2
    Циніков порішає
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 28.10.2020 21:57
    0
    Макс Жёсткий, 28.10.2020 21:56
    Шесть очей с венграми автобусс должен довести в Украину!Если нет то в Молдавском чемпионате если договоритесь вас ждут!!!

    Хмм... Є-банько якесь.
    Ссылка
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 28.10.2020 21:56
    -5
    Шесть очей с венграми автобусс должен довести в Украину!Если нет то в Молдавском чемпионате если договоритесь вас ждут!!!
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 28.10.2020 21:51
    +5
    0-3 Динамо вперед!!!!
    Ссылка
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 28.10.2020 21:50
    -7
    Ну что с венграми 6 очей надо брать если нет то в молдавский чемпионат проситесь,и Молдавию позорьте
    Ссылка
    vishu
    online
      vishu, 28.10.2020 00:53
    +10
    1:3 перемога Динамо! Не знаю точно як, але так буде
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 28.10.2020 22:00
    +6
    Удачи Динамо
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 28.10.2020 21:51
    +5
    0-3 Динамо вперед!!!!
    Ссылка
    vishu
    online
      vishu, 28.10.2020 21:58
    +2
    Циніков порішає
    Ссылка
    Игорь Авто
    online
      Игорь Авто, 28.10.2020 22:04
    +1
    Удачи Динамо!!!
    Ссылка
    Сергей Войцеховский
      Сергей Войцеховский, 28.10.2020 22:01
    +1
    У кого нет мегого или футбол2, ищем в нете русских каналы, там есть трансляция, смотрим.
    Ссылка
    vishu
    online
      vishu, 28.10.2020 22:00
    +1
    тільки за позицію воротаря переживаю, бо Бойко в порівнянні з Бущаном дніще, дуже багато привозить
    Ссылка
    ingvar8888
    online
      ingvar8888, 28.10.2020 21:58
    +1
    Вболіваємо за Динамо!...
    Потрібно перемагати і тільки перемога!..
    Ссылка
    R1d3r
    online
      R1d3r, 28.10.2020 22:09
    0
    Denmark1107, 28.10.2020 22:08
    https://live-sport.online/sport/1
    Тут самий клас.
    Я смотрю на livetv через acestream футбол2 в хорошем качестве.
    Ссылка
    R1d3r
    online
      R1d3r, 28.10.2020 22:06
    0
    Трансляция есть на livetv
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 28.10.2020 21:57
    0
    Макс Жёсткий, 28.10.2020 21:56
    Шесть очей с венграми автобусс должен довести в Украину!Если нет то в Молдавском чемпионате если договоритесь вас ждут!!!

    Хмм... Є-банько якесь.
    Ссылка
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