Лига чемпионов. Группа Gю 2-й тур.

«Ференцварош» – «Динамо» – 0:0

«Ференцварош»: Дибуш, Ловренчич, Блажич, Ковачевич, Хайстер, Харатин, Сомалия, Зубков, Шигер, Нгуен, Исаел.

Запас: Богдан, Банки, Фримпонг, Мак, Ботко, Батурина, Двали, Боли, Ляйдуни.

«Динамо»: Бойко, Кендзера, Попов, Забарный, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Буяльский, Де Пена, Супряга.

Запас: Нещерет, Белуцэ, Вербич, Шепелев, Цитаишвили, Шабанов, Леднев, Андриевский, Гармаш, Родригес, Сирота, Дуэлунд.

Арбитр: Иван Кружляк (Словакия)

Стадион «Гроупама Арена» (Будапешт, Венгрия)

11 мин. После заброса в штрафную Динамо Зубков не сумел зацепиться за мяч.

7 мин. Первый удар по воротам Динамо: Исаэл из левого угла штрафной пробил в руки Бойко.

6 мин. Игра идет в центре поля.

4 мин. Острую атаку провели киевляне, но после скидки Цыганкова Де Пена не успел пробить.

2 мин. Караваев оказался на газоне, но обошлось без медицинской помощи.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

В среду, 28-го октября, состоится поединок второго тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором «Ференцварош» будет принимать киевское «Динамо». Матч пройдет в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена», начало – в 22:00.

Главной изюминкой противостояния является дуэль Сергея Реброва со своим бывшим клубом. При этом «Динамо» под руководством нынешнего наставника «Ференцвароша» на внутренней арене сражалось с «Шахтером» Мирчи Луческу. Теперь же Ребров небезуспешно работает с будапештским коллективом, а румынский специалист – с былым своим главным соперником. В групповом раунде текущей Лиги чемпионов «бело-синие» стартовали с домашнего поражения от «Ювентуса» (0:2), а команда Реброва на «Камп Ноу» с разгромным счетом проиграла «Барселоне» (1:5). Перед ответственным противостоянием киевский коллектив понес существенные кадровые потери: из-за положительных тестов на Covid-19 участие в предстоящем матче не смогут принять Георгий Бущан и Виталий Миколенко.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ференцварош» – «Динамо».