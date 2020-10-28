Лига чемпионов. Группа Gю 2-й тур.
«Ференцварош» – «Динамо» – 0:0
«Ференцварош»: Дибуш, Ловренчич, Блажич, Ковачевич, Хайстер, Харатин, Сомалия, Зубков, Шигер, Нгуен, Исаел.
Запас: Богдан, Банки, Фримпонг, Мак, Ботко, Батурина, Двали, Боли, Ляйдуни.
«Динамо»: Бойко, Кендзера, Попов, Забарный, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Буяльский, Де Пена, Супряга.
Запас: Нещерет, Белуцэ, Вербич, Шепелев, Цитаишвили, Шабанов, Леднев, Андриевский, Гармаш, Родригес, Сирота, Дуэлунд.
Арбитр: Иван Кружляк (Словакия)
Стадион «Гроупама Арена» (Будапешт, Венгрия)
11 мин. После заброса в штрафную Динамо Зубков не сумел зацепиться за мяч.
7 мин. Первый удар по воротам Динамо: Исаэл из левого угла штрафной пробил в руки Бойко.
6 мин. Игра идет в центре поля.
4 мин. Острую атаку провели киевляне, но после скидки Цыганкова Де Пена не успел пробить.
2 мин. Караваев оказался на газоне, но обошлось без медицинской помощи.
МАТЧ НАЧАЛСЯ!
В среду, 28-го октября, состоится поединок второго тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором «Ференцварош» будет принимать киевское «Динамо». Матч пройдет в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена», начало – в 22:00.
Главной изюминкой противостояния является дуэль Сергея Реброва со своим бывшим клубом. При этом «Динамо» под руководством нынешнего наставника «Ференцвароша» на внутренней арене сражалось с «Шахтером» Мирчи Луческу. Теперь же Ребров небезуспешно работает с будапештским коллективом, а румынский специалист – с былым своим главным соперником. В групповом раунде текущей Лиги чемпионов «бело-синие» стартовали с домашнего поражения от «Ювентуса» (0:2), а команда Реброва на «Камп Ноу» с разгромным счетом проиграла «Барселоне» (1:5). Перед ответственным противостоянием киевский коллектив понес существенные кадровые потери: из-за положительных тестов на Covid-19 участие в предстоящем матче не смогут принять Георгий Бущан и Виталий Миколенко.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ференцварош» – «Динамо».
Александр Снитко, Sport.ua
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Тут самий клас.
Тут самий клас.
Хмм... Є-банько якесь.
Хмм... Є-банько якесь.
Потрібно перемагати і тільки перемога!..
Хмм... Є-банько якесь.
Потрібно перемагати і тільки перемога!..
Тут самий клас.
Хмм... Є-банько якесь.
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