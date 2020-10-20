Динамо Киев
0 : 2
Ювентус
20.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Пощечина от Старой синьоры. Динамо в Киеве проиграло Ювентусу

Киевляне потерпели первое поражение под руководством Мирчи Луческу

  • 20.10.2020 21:45
  • 3423 просмотра
  • 84 комментария
Пощечина от Старой синьоры. Динамо в Киеве проиграло Ювентусу
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«Гимн Лиги чемпионов – словно Гимн твоей страны, такой же энергичный и эмоциональный» - так о порядком подзабытой в Киеве мелодии сказал перед игрой с «Ювентусом» главный тренер «Динамо» Мирча Луческу. Тот самый, который вопреки всему, снова привез Лигу чемпионов для «Динамо» и его поклонников. Да уж, действительно давно этот Гимн звучал в столице Украины именно для «бело-синих». 

Стартовать в главном континентальном турнире динамовцам предстояло против чемпиона Италии. Итальянские команды, а тем более «Ювентус», для команды из берегов Днепра всегда были сложнейшим барьером. Непростым обещало стать противостояние и на сей раз, ведь и по статусу, и по индивидуальному мастерству «Старая синьора» все-таки превосходит нашего вице-чемпиона. Даже без Роналду, который остался в Турине лечить коронавирус. «Ювентус» остается «Ювентусом» даже без Роналду», - сказал накануне игры президент динамовцев Суркис. И это чистая правда. Потому что составу, выставленному на игру против киевлян Андреа Пирло, можно было только позавидовать. Для полноты картины там не хватало, разве что, Дибалы, но аргентинец в последнее время то ли болеет, то ли конфликтует с тренером, поэтому и получилось, как получилось. Хотя свое законное место на скамейке запасных Пауло занял.

Динамовский тренер выставил на матч практически всех основных на данный момент игроков. Вопросы по составу были лишь относительно позиции центрбеков. Луческу решил их следующим образом: Миколенко и Забарный. Эта пара уже сыгралась, провела несколько сложных поединков, однако после того, как против «Руха» сыграл Попов вместе с Забарным, казалось, что эта парочка выйдет и против чемпионов Италии. Не вышла. Наверное, Луческу все-таки решил перестраховаться: лучше проверенный вариант, чем рисковый. И Миколенко снова оказался в центре защиты, а на его позиции слева – уже привычный Караваев. В остальном все ожидаемо.

Осторожность – вот главный лейтмотив действий обеих команд в первой половине стартового тайма. Претензий на владение инициативой ни хозяева, ни гости не выдвигали. Атаки если и были, то в большинстве своем позиционные. Высокий прессинг тоже никто из соперников не применял. В общем, никто не собирался форсировать события. На этот отрезок припадает лишь один хороший момент на две команды: удар Кьезы в дальний угол, с которым справился Бущан.  

Во второй половине тайма моментов не стало больше. Соперники все так же больше времени уделяли игре в центре поля. Киевляне пытались разыгрывать до верного, но гости все подходы к собственным владениям наглухо зацементировали. Основная угроза от «Юве» исходила с флангов, где действовали Куадрадо (справа) и Кьеза (слева). Именно после фланговой атаки гости создали еще один опасный момент у наших ворот, когда красиво пытался отправить мяч в сетку Кулусевски: Бущан оказался на месте.

Единственный удар в створ ворот Щенсны киевляне нанесли на последней минуте тайма, когда со штрафного бил Цыганков, но этот удар для голкипера «Юве» не стал проблемным.

В целом, весь первый тайм ни для одной из команд не стал проблемой. Показалось, что они больше играли в шахматы, чем в футбол. И если примерно такую игру все мы ожидали от «Динамо», то от «Ювентуса», все же, по определению ждали большего. То ли киевляне так удачно перекрыли кислород чемпионам Италии, то ли чемпионы Италии сейчас в какой-то прострации. В любом случае, ответы на все вопросы должен дать второй тайм.

И он дал. Уже на первой минуте второй сорокапятиминутки гости повели в счете. То, что «Юве» не удалось сделать за весь первый тайм, им удалось сделать за одну минуту второго. Кьеза обыграл своего оппонента на фланге, Рэмзи принимал мяч без сопротивления, так же и отдавал под удар Кулусевски, тот тоже бил без блока; Бущан отбил, но на добивании первый Мората. Идеальная атака гостей и совсем неидеальная игра «Динамо» в защите, когда концентрацию потеряли почти все. Наверное, в этом и есть истинная разница между чемпионом Италии и вице-чемпионом Украины, когда для того, чтобы доказать свой класс, достаточно минуты.

Киевляне попытались играть более активно, более злее. Но уж очень правильно защищались гости: и числом, и умением. Супрягу вообще выключили из игры, не особо были видны и наши фланги – Цыганков и Де Пена. Да и сменивший уругвайца Родригеш тоже.    

Ближе к 75-й минуте соперники начали значительно быстрее проходить центр поля. Моментов не стало больше, но интенсивность игры выросла. Динамовцы шли вперед все активнее, пытаясь расшатать туринскую защиту, которая действовала квалифицированно, но все равно не выглядела безукоризненной. Казалось, что если давить на одно и то же «больное» место «Юве», у гостей будут проблемы.

Киевляне пытались давить, пытались что-то создавать на чужой половине поля. Но без обострения. Без малейшего намека на опасность. А тем временем «Ювентус» забил второй гол. Так же визуально легко и просто, как и первый. И снова отличился Мората. В этот раз после отличной фланговой передачи Куадрадо. Форвард «бело-черных» отлично сыграл на опережение и без шансов пробил Бущана. Альваро, конечно, молодец, но, все же, нужно говорить и о том, что не лучшим образом сыграл Забарный. 

Отыграться у киевлян уже не было ни времени, ни возможностей. Хотя они и делали все, что могли. Луческу даже Гармаша зачем-то выпустил на финальные минуты. Не помогло. «Ювентус» добыл заслуженную победу. Сугубо «итальянскую», практически на голом классе. Шансов хотя бы на ничью у «Динамо» в этой игре не было, хотя киевляне и устроили финальный штурм.

Вот так Луческу потерпел первое поражение во главе «Динамо».  

Лига чемпионов. Группа G. 1-й тур.

«Динамо» – «Ювентус» – 0:2

Альваро Мората (46, 84)

Родриго Бентанкур (45), Хуан Куадрадо (50), Мерих Демирал (59)

«Динамо»: Георгий Бущан, Aлександр Караваев (Денис Попов, 70), Виталий Миколенко, Илья Забарный, Томаш Кендзёра, Сергей  Сидорчук, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (Денис Гармаш, 89), Карлос Де Пена (Жерсон Родригес, 60), Владислав Супряга, Виктор Цыганков (Беньямин Вербич, 70)

«Ювентус»: Войцех Щесны, Джорджио Кьеллини (Мерих Демирал, 19), Леонардо Бонуччи, Данило, Адриен Рабьо, Родриго Бентанкур (Артур, 79), Хуан Куадрадо, Федерико Кьеза, Арон Рэмси (Федерико Бернардески, 79), Альваро Мората, Деян Кулусевски (Пауло Дибала, 56)

Арбитр: Овидиу Хацеган (Румыния)

НСК «Олимпийский» (Киев, Украина)

ДИНАМО - ЮВЕНТУС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Валерий Василенко, Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
    JekFunny
    online
      JekFunny, 20.10.2020 21:55
    0
    Надо конечно форвард с опытом
    Супрягу под плотной грамотной опекой теряется
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 20.10.2020 21:55
    0
    Mac_Gyver, 20.10.2020 21:52
    ДК нужен хороший нападающий. Супряга не тянет.
    Куда еще лучше? После квалификации все кричали что Супряга топ игрок 50млн. Забьет парочку юве будет самый востребованный на трансферном рынке
    Ссылка
    UZminaj
      UZminaj, 20.10.2020 21:55
    0
    Мля завтра ще Шахтах обосрется у будуть повні штани у наших команд...
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 20.10.2020 21:55
    0
    Saar, 20.10.2020 21:51
    С таким Бве... ну ты дно. Юве мог поменяться в любой момент, там игроки супер уровня!
    Угу
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
      Игорь Нестеренко, 20.10.2020 21:55
    0
    Ужасная игра Динамо, провинциальная команда с посредственными игроками((((((( Абсолютно неопасная в атаке, не несет никакой угрозы сопернику
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 20.10.2020 21:55
    0
    Rzechpospolita, 20.10.2020 21:52
    со временем все будет, и победы над топ клубом! Состав то молодой!!!
    Он Зенит обосрался дома с Брюгге😁 хоть какой-то позитив в сегодняшний вечер✌️
    Да, Зенит утешает
    Ссылка
    Sergey Gribov
    online
      Sergey Gribov, 20.10.2020 21:55
    -2
    Роман Захарчук, 20.10.2020 21:51
    Игру то хоть смотрел?
    я то смотрел, а ты? а ну да удар сидора на последней минуте с сорока метров, супер атака дырки!
    Ссылка
    osso
    online
      osso, 20.10.2020 21:55
    0
    Rzechpospolita, 20.10.2020 21:52
    со временем все будет, и победы над топ клубом! Состав то молодой!!!
    Он Зенит обосрался дома с Брюгге😁 хоть какой-то позитив в сегодняшний вечер✌️
    Странный позитив у чувака. Наверное всю жизнь некчемную Зинит срал в душу.
    Ссылка
    avtv5555
      avtv5555, 20.10.2020 21:55
    +1
    Все предсказуемо и решаться все будет в матчах с Ференцварошом.
    Ссылка
    Pe40nyi
      Pe40nyi, 20.10.2020 21:54
    0
    Коротко по игре...Кендзеру в Китай...не тянет ни в защите ни в атаке...Супряга очень сырой....нужен срочно хороший й форвард...а так в целом приятно смотреть после Хацкевича...если б не быстрый гол в начале тайма...
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
      Vytas Meskauskas, 20.10.2020 21:54
    -2
    Как и ожидалось, трусливая игра со старта от Луческу. Он также и при Шахте играл не взирая на половину сб Бразилии в Шахтере. Может только моментами 5-10 минут. На все 90 не может он настроить тактически.
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 20.10.2020 21:54
    -1
    Александр Шевченко, 20.10.2020 21:53
    А че не сравнивать? Интеру 0-5 отлетели - они вторые в чемпе, Аталанте -0-3, они третьи. Так что с Юве тоже погром был бы
    Та не... херня это все, твоя сослагательность
    Ссылка
    Ukraine_Kiev_Fan
    online
      Ukraine_Kiev_Fan, 20.10.2020 21:54
    0
    ахаха, Зенит вообще от Брюгге влетел. Приятно немного)
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 20.10.2020 21:54
    -2
    mayakovskiy2, 20.10.2020 21:52
    Шахта завтра проиграет. Обыграть дублем на выезде Реал почти невозможно. Но Шахта никогда не играет так позорно. Автобус дома, против команды без своей звезды. Думаю венгры вас хлопнут. Убогая игра, убогий тренер, в общем привычное Динамо

    Про венгров заскринил , готовься
    Команды без своей звёзды ,,, с Ремзи Дибалой , Кльелинни Бонуччи , Моратой
    Ахахах. Ну ты и клоун , хотя ничего нового
    Ссылка
    Олег Жеведь
    online
      Олег Жеведь, 20.10.2020 21:54
    0
    Игра киевлян начала нравиться только после 75й минуты
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 20.10.2020 21:53
    -1
    Sergey Gribov, 20.10.2020 21:53
    дырявые боты довольны автобусом дырки, им атака не нужна, им достаточно мало пропустить
    Ржу с них.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 20.10.2020 21:53
    +1
    Александр Шевченко, 20.10.2020 21:53
    А че не сравнивать? Интеру 0-5 отлетели - они вторые в чемпе, Аталанте -0-3, они третьи. Так что с Юве тоже погром был бы
    А чого ж ти не згадуєш що Шахтар обіграв Аталанту на виїзді?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 20.10.2020 21:53
    0
    сергей богданов, 20.10.2020 21:51
    Читаю комменты и худею, добротная игра играли хорошо, мля а где вы игру увидели или мы разные матчи смотрели
    Для скакунов это хорошая игра, хотя по факту тупо фул один автобус.
    Ссылка
    UZminaj
      UZminaj, 20.10.2020 21:53
    -1
    Обосралися ще до початку матчу.... 7,5 тисяч гривень за шо... \
    Ссылка
    kino
      kino, 20.10.2020 21:53
    -1
    Молодці хлопці. Мені за вашу гру не стидно. Все з часом прийде. Спорт .юа. Складається враження що ви не український ресурс. Яка пощочена?.. команда хоть і програла але програла достойно. Змініть заголовок..не позорьтесь..
    Ссылка
    garik_trinity
      garik_trinity, 20.10.2020 21:47
    +12
    Вполне добротно сыграли. Особенно в конце второго тайма. Но можно было и лучше.
    Ссылка
    Алексей Ильин
      Алексей Ильин, 20.10.2020 21:48
    +11
    Организация игры была, структура была, но в атаке очень слабо, после перестановки Миколенко на ЛЗ прибавили, нужно так и оставлять
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 20.10.2020 21:46
    +10
    Хорошая игра. Ничего страшного не произошло.
    Ещё много игр.
    Ссылка
    Ukraine_Kiev_Fan
    online
      Ukraine_Kiev_Fan, 20.10.2020 21:47
    +9
    Молодцы. Все равно достойно сыграли. Не было такой ощущения безнадеги, что ничего не могут сделать как при Хаце и Михе
    Ссылка
    mov4uk
      mov4uk, 20.10.2020 21:49
    +8
    А тим часом Брюгге на виїзді забиває 2-й гол Зеніту на останніх секундах і перемагає 1:2!!!!!!
    Ссылка
    Щетинин Максим
      Щетинин Максим, 20.10.2020 21:47
    +8
    Пускай поражение, но за игру точно не стыдно.
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 20.10.2020 21:47
    +8
    Без шансов для Дк с такой игрой на атаку делать не чего в ЛЧ
    Ссылка
    gajvir
      gajvir, 20.10.2020 21:49
    +6
    Поразка , за яку не соромно.
    Ссылка
    Philip J. Fry
      Philip J. Fry, 20.10.2020 21:46
    +6
    Нажаль без шансів...
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 20.10.2020 21:52
    +5
    ДК нужен хороший нападающий. Супряга не тянет.
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 20.10.2020 21:48
    +5
    Ні, це не ляпас. Це лише по щоці потріпали.
    Ссылка
    Rzechpospolita
    online
      Rzechpospolita, 20.10.2020 21:52
    +4
    со временем все будет, и победы над топ клубом! Состав то молодой!!!
    Он Зенит обосрался дома с Брюгге😁 хоть какой-то позитив в сегодняшний вечер✌️
    Ссылка
    КуцТВ
      КуцТВ, 20.10.2020 21:52
    +4
    Хоть и проиграли, но блевать от игры не хочется. Игроки реально старались играть как могли. То что уровень ниже - а что поделать, для того и нужны такие игры чтобы молодёжь развивалась.
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 20.10.2020 21:50
    +3
    При чём тут "пощёчина"???
    Чемпион Италии это НЕ Яруд Мариуполь.
    Игра была. Но класс игроков разный.
    Другого мало кто и ожидал в футбольном мире.
    Будем надеяться на другие матчи.
    Ссылка
    Pavel Gabor
    online
      Pavel Gabor, 20.10.2020 21:50
    +3
    0:2 от Юве, это достойней чем 4:3 от Мальмё,
    Луческу и Команда сегодня молодцы
    Ссылка
    Elblanko
    online
      Elblanko, 20.10.2020 21:47
    +3
    Дякую луч, за НЕ ПОЗОРНУ поразку.
    Далі буде видно.
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 20.10.2020 21:52
    +2
    Sergey Gribov, 20.10.2020 21:48
    зачем дырявым ботам победа дырки, вон зенит проиграл, идите прыгайте, вперёд за боярой, праздник
    Бойкинючка залнеприводная , тут на твой Сенит всем подвиг
    Смотрю ты фамилию мужа взяла ?
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 20.10.2020 21:52
    +2
    Очень слабый матч в исполнение обеих команд!
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 20.10.2020 21:52
    +2
    Хорошая игра с прессингом. То, чего так давно ждали.
    Ссылка
    anachar
    online
      anachar, 20.10.2020 21:52
    +2
    Очень сложно играть без атаки! Даже с Юве нельзя только обороняться!!!
    Ссылка
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