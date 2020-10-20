Пощечина от Старой синьоры. Динамо в Киеве проиграло Ювентусу

«Гимн Лиги чемпионов – словно Гимн твоей страны, такой же энергичный и эмоциональный» - так о порядком подзабытой в Киеве мелодии сказал перед игрой с «Ювентусом» главный тренер «Динамо» Мирча Луческу. Тот самый, который вопреки всему, снова привез Лигу чемпионов для «Динамо» и его поклонников. Да уж, действительно давно этот Гимн звучал в столице Украины именно для «бело-синих».

Стартовать в главном континентальном турнире динамовцам предстояло против чемпиона Италии. Итальянские команды, а тем более «Ювентус», для команды из берегов Днепра всегда были сложнейшим барьером. Непростым обещало стать противостояние и на сей раз, ведь и по статусу, и по индивидуальному мастерству «Старая синьора» все-таки превосходит нашего вице-чемпиона. Даже без Роналду, который остался в Турине лечить коронавирус. «Ювентус» остается «Ювентусом» даже без Роналду», - сказал накануне игры президент динамовцев Суркис. И это чистая правда. Потому что составу, выставленному на игру против киевлян Андреа Пирло, можно было только позавидовать. Для полноты картины там не хватало, разве что, Дибалы, но аргентинец в последнее время то ли болеет, то ли конфликтует с тренером, поэтому и получилось, как получилось. Хотя свое законное место на скамейке запасных Пауло занял.

Динамовский тренер выставил на матч практически всех основных на данный момент игроков. Вопросы по составу были лишь относительно позиции центрбеков. Луческу решил их следующим образом: Миколенко и Забарный. Эта пара уже сыгралась, провела несколько сложных поединков, однако после того, как против «Руха» сыграл Попов вместе с Забарным, казалось, что эта парочка выйдет и против чемпионов Италии. Не вышла. Наверное, Луческу все-таки решил перестраховаться: лучше проверенный вариант, чем рисковый. И Миколенко снова оказался в центре защиты, а на его позиции слева – уже привычный Караваев. В остальном все ожидаемо.

Осторожность – вот главный лейтмотив действий обеих команд в первой половине стартового тайма. Претензий на владение инициативой ни хозяева, ни гости не выдвигали. Атаки если и были, то в большинстве своем позиционные. Высокий прессинг тоже никто из соперников не применял. В общем, никто не собирался форсировать события. На этот отрезок припадает лишь один хороший момент на две команды: удар Кьезы в дальний угол, с которым справился Бущан.

Во второй половине тайма моментов не стало больше. Соперники все так же больше времени уделяли игре в центре поля. Киевляне пытались разыгрывать до верного, но гости все подходы к собственным владениям наглухо зацементировали. Основная угроза от «Юве» исходила с флангов, где действовали Куадрадо (справа) и Кьеза (слева). Именно после фланговой атаки гости создали еще один опасный момент у наших ворот, когда красиво пытался отправить мяч в сетку Кулусевски: Бущан оказался на месте.

Единственный удар в створ ворот Щенсны киевляне нанесли на последней минуте тайма, когда со штрафного бил Цыганков, но этот удар для голкипера «Юве» не стал проблемным.

В целом, весь первый тайм ни для одной из команд не стал проблемой. Показалось, что они больше играли в шахматы, чем в футбол. И если примерно такую игру все мы ожидали от «Динамо», то от «Ювентуса», все же, по определению ждали большего. То ли киевляне так удачно перекрыли кислород чемпионам Италии, то ли чемпионы Италии сейчас в какой-то прострации. В любом случае, ответы на все вопросы должен дать второй тайм.

И он дал. Уже на первой минуте второй сорокапятиминутки гости повели в счете. То, что «Юве» не удалось сделать за весь первый тайм, им удалось сделать за одну минуту второго. Кьеза обыграл своего оппонента на фланге, Рэмзи принимал мяч без сопротивления, так же и отдавал под удар Кулусевски, тот тоже бил без блока; Бущан отбил, но на добивании первый Мората. Идеальная атака гостей и совсем неидеальная игра «Динамо» в защите, когда концентрацию потеряли почти все. Наверное, в этом и есть истинная разница между чемпионом Италии и вице-чемпионом Украины, когда для того, чтобы доказать свой класс, достаточно минуты.

Киевляне попытались играть более активно, более злее. Но уж очень правильно защищались гости: и числом, и умением. Супрягу вообще выключили из игры, не особо были видны и наши фланги – Цыганков и Де Пена. Да и сменивший уругвайца Родригеш тоже.

Ближе к 75-й минуте соперники начали значительно быстрее проходить центр поля. Моментов не стало больше, но интенсивность игры выросла. Динамовцы шли вперед все активнее, пытаясь расшатать туринскую защиту, которая действовала квалифицированно, но все равно не выглядела безукоризненной. Казалось, что если давить на одно и то же «больное» место «Юве», у гостей будут проблемы.

Киевляне пытались давить, пытались что-то создавать на чужой половине поля. Но без обострения. Без малейшего намека на опасность. А тем временем «Ювентус» забил второй гол. Так же визуально легко и просто, как и первый. И снова отличился Мората. В этот раз после отличной фланговой передачи Куадрадо. Форвард «бело-черных» отлично сыграл на опережение и без шансов пробил Бущана. Альваро, конечно, молодец, но, все же, нужно говорить и о том, что не лучшим образом сыграл Забарный.

Отыграться у киевлян уже не было ни времени, ни возможностей. Хотя они и делали все, что могли. Луческу даже Гармаша зачем-то выпустил на финальные минуты. Не помогло. «Ювентус» добыл заслуженную победу. Сугубо «итальянскую», практически на голом классе. Шансов хотя бы на ничью у «Динамо» в этой игре не было, хотя киевляне и устроили финальный штурм.

Вот так Луческу потерпел первое поражение во главе «Динамо».

Лига чемпионов. Группа G. 1-й тур.

«Динамо» – «Ювентус» – 0:2

Альваро Мората (46, 84)

Родриго Бентанкур (45), Хуан Куадрадо (50), Мерих Демирал (59)

«Динамо»: Георгий Бущан, Aлександр Караваев (Денис Попов, 70), Виталий Миколенко, Илья Забарный, Томаш Кендзёра, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (Денис Гармаш, 89), Карлос Де Пена (Жерсон Родригес, 60), Владислав Супряга, Виктор Цыганков (Беньямин Вербич, 70)

«Ювентус»: Войцех Щесны, Джорджио Кьеллини (Мерих Демирал, 19), Леонардо Бонуччи, Данило, Адриен Рабьо, Родриго Бентанкур (Артур, 79), Хуан Куадрадо, Федерико Кьеза, Арон Рэмси (Федерико Бернардески, 79), Альваро Мората, Деян Кулусевски (Пауло Дибала, 56)

Арбитр: Овидиу Хацеган (Румыния)

НСК «Олимпийский» (Киев, Украина)

ДИНАМО - ЮВЕНТУС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА