Динамо - Ювентус - 0:2. Видео голов и обзор матча

В 19:55 стартовал матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Динамо» Киев и «Ювентусом». В новости будут появляться видео голов, лучших моментов и обзор поединка.
Динамо - Ювентус 0:2. Обзор матча
Динамо - Ювентус 0:1. Гол Мораты
Динамо - Ювентус 0:2. Видео гола Мораты
Динамо - Ювентус. Обзор первого тайма
Динамо - Ювентус. Обзор второго тайма
События матча
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Ювентус).
|46'
|ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Ювентус).
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Источник — Sport.ua
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