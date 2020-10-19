Динамо Киев

Впервые за последние четыре сезона на НСК «Олимпийский» гимн Лиги чемпионов будет звучать именно для «Динамо». Вице-чемпионе Украины с четвертой попытки пробился в групповой этап самого престижного клубного соревнования. И первой преградой на его пути станет самый титулованный клуб Италии – «Ювентус».

Одна из главных изюминок матча – тренерское противостояние. В свое время, когда Луческу работал в Италии, под его руководством выступал нынешний наставник «Ювентуса» Пирло. Вот как вспоминает нынешний динамовский наставник те времена: «Каким он был в юные годы, когда играл за «Брешию»? Невероятный, зрелый. Зрелый, как сейчас. Кроме творческого игрока, он был тем, кто все организовал, что является еще одной ключевой чертой. Это очень помогло ему стать тем, кем он является сегодня, тренером замечательной команды, такой как «Ювентус». Надеюсь, у него сложится замечательная карьера тренера».

Но на данный момент дон Андреа в качестве наставника чемпиона Италии ощущает определенные трудности. Молодой наставник, не имеющий даже малейшего тренерского опыта, сразу же получил в свое распоряжение самый титулованный клуб Италии. Он начал перестраивать игру команды на новый лад, отказался от тактического «наследства» Сарри. Пирло хочет сделать игру «Юве» более зрелищной и результативной. Но пока что получается не очень. «Бело-черные» натужно стартовали в серии А: в стартовых четырех турах – две победы (одна из которых техническая) и две ничьи, что позволяет рассчитывать только на пятое место в таблице. У нового тренера «Юве» нашлись не только доброжелатели, но и много критиков.

По словам президента клуба Аньелли, «все вокруг только и ждут, пока Пирло проиграет несколько матчей, чтобы начать его огульно критиковать». В принципе, критиковать пока что правда есть за что. Ну, хотя бы за блеклую ничью с «Кротоне» (1:1) накануне визита в Киев. Хотя не исключено, что в том поединке Пирло экспериментировал с составом накануне старта в Лиге чемпионов.

Против «Динамо» не сыграет главная звезда туринцев – португалец Роналду. У Криштиану – коронавирус, он сейчас проходит интенсивный курс терапии. Кроме КриРо, положительный тест на COVID-19 у еще одного легионера «Юве» - американца Маккени.

Интересно, что «Ювентус», в отличие от своего оппонента, не собирается проводить предматчевую тренировку на «Олимпийском». Команда прилетит за день до матча, расквартируется в гостинице, откуда сразу поедет на игру. После завершения встречи «Юве» планирует оперативно вылететь в Турин.

Кадровая ситуация в «Динамо» потихоньку улучшается. В матче против «Руха» - последней «генеральной репетицией» перед «Ювентусом», Луческу использовал на месте центрбеков Попова и Забарного, что позволило Миколенко наконец-то сыграть на «родной» позиции. Прибавляет оптимизма поклонникам «бело-синих» и тот факт, что на позиции вингеров у динамовского тренера есть сразу по два равноценных кандидата – Цыганков/Родригеш и Де Пена/Вербич. Этот факт наверняка придаст вариативности динамовской атаке.

А лишней уверенности хозяевам должен придать их нынешний статус – лидера УПЛ. Кажется, киевская команда оставила в прошлом все свои проблемы, особенно с микроклиматом, и к матчу против чемпиона Италии подходит во всеоружии. Собственно, это как раз тот случай, когда киевляне в предстоящем поединке могут только найти, а не потерять. В случае, если «Динамо» будет делать все от него зависящее, а то и больше, публика ему простит даже негативный результат. Хотя вот почему-то кажется, что в этом поединке киевляне не проиграют. И не только потому, что динамовцы не проигрывают уже семь домашних матчей в рамках ЛЧ, тогда как их соперник в этом же промежутке почти неизменно пропускает на выезде. Предположение основано на интуиции, если хотите.

Матч пройдет со зрителями, и это дополнительный плюс для нашего вице-чемпиона. По требованиям медпротокола УЕФА, стадион может быть заполнен на тридцать процентов от общего количества посадочных мест. Да, аншлага на «Олимпийском» быть априори не может, хотя в нормальных, «докоронавирусных» условиях он обязательно б был, но и свыше двадцати тысяч зрителей на трибунах – это очень хорошее подспорье для нашей команды. Доказано двумя последними поединками сборной Украины в Киеве. Самый дешевый билет на матч – 150 гривен, самый дорогой пропуск – семь тысяч гривен.

Доселе соперники встречались между собой четыре раза, и все матчи – в рамках Лиги чемпионов. Комфортный перевес в этих встречах у «Юве»: три победы при одной ничьей. Разница мячей – 12-3 в пользу «Старой синьоры».

Мирча ЛУЧЕСКУ, главный тренер «Динамо»:

- Лига чемпионов - это турнир, к которому я привык. Я участвовал в более чем 130 матчах. Я говорю не только о групповом этапе, поскольку команды должны играть и на отборочных стадиях: один раунд, два раунда, три раунда. Гимн Лиги чемпионов похож на гимн твоей страны. Ты слушаешь его с той же эмоцией и очень уважаешь. Что касается игры против «Ювентуса», то после матча с «Рухом» у нас было лишь два дня на подготовку, нужно восстановить игроков, так как есть усталость после сборных.

Андреа ПИРЛО, главный тренер «Ювентуса»:

- Мы попали в очень хорошую группу. Впереди много игр, но есть одна хорошая новость – думаю, это неплохо, что мы проведем первый матч в Киеве. В октябре там не так холодно, как в декабре. Что касается тренера «Динамо» Луческу, то он был одним из первых моих тренеров в «Брешии». Он – маэстро.

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Бущан, Кендзера, Попов, Забарный, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Вербич, Буяльский, Супряга

«Ювентус»: Щенсны, Данило, Кьеллини, Бонуччи, Демирал, Артур, Кулусевски, Бентанкур, Дибала, Кьеза, Мората.

20 октября, вторник