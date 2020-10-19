Динамо Киев

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20.10.2020 19:55   ТВ-трансляция: 

Динамо – Ювентус. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Учитель против ученика

  • 19.10.2020 14:59
  • 1302 просмотра
  • 39 комментариев
Динамо – Ювентус. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
© ФК Динамо

Впервые за последние четыре сезона на НСК «Олимпийский» гимн Лиги чемпионов будет звучать именно для «Динамо». Вице-чемпионе Украины с четвертой попытки пробился в групповой этап самого престижного клубного соревнования. И первой преградой на его пути станет самый титулованный клуб Италии – «Ювентус».

Одна из главных изюминок матча – тренерское противостояние. В свое время, когда Луческу работал в Италии, под его руководством выступал нынешний наставник «Ювентуса» Пирло. Вот как вспоминает нынешний динамовский наставник те времена: «Каким он был в юные годы, когда играл за «Брешию»? Невероятный, зрелый. Зрелый, как сейчас. Кроме творческого игрока, он был тем, кто все организовал, что является еще одной ключевой чертой. Это очень помогло ему стать тем, кем он является сегодня, тренером замечательной команды, такой как «Ювентус». Надеюсь, у него сложится замечательная карьера тренера».

Но на данный момент дон Андреа в качестве наставника чемпиона Италии ощущает определенные трудности. Молодой наставник, не имеющий даже малейшего тренерского опыта, сразу же получил в свое распоряжение самый титулованный клуб Италии. Он начал перестраивать игру команды на новый лад, отказался от тактического «наследства» Сарри. Пирло хочет сделать игру «Юве» более зрелищной и результативной. Но пока что получается не очень. «Бело-черные» натужно стартовали в серии А: в стартовых четырех турах – две победы (одна из которых техническая) и две ничьи, что позволяет рассчитывать только на пятое место в таблице. У нового тренера «Юве» нашлись не только доброжелатели, но и много критиков.

По словам президента клуба Аньелли, «все вокруг только и ждут, пока Пирло проиграет несколько матчей, чтобы начать его огульно критиковать». В принципе, критиковать пока что правда есть за что. Ну, хотя бы за блеклую ничью с «Кротоне» (1:1) накануне визита в Киев. Хотя не исключено, что в том поединке Пирло экспериментировал с составом накануне старта в Лиге чемпионов.

Против «Динамо» не сыграет главная звезда туринцев – португалец Роналду. У Криштиану – коронавирус, он сейчас проходит интенсивный курс терапии. Кроме КриРо, положительный тест на COVID-19 у еще одного легионера «Юве» - американца Маккени. 

Интересно, что «Ювентус», в отличие от своего оппонента, не собирается проводить предматчевую тренировку на «Олимпийском». Команда прилетит за день до матча, расквартируется в гостинице, откуда сразу поедет на игру. После завершения встречи «Юве» планирует оперативно вылететь в Турин.

Кадровая ситуация в «Динамо» потихоньку улучшается. В матче против «Руха» - последней «генеральной репетицией» перед «Ювентусом», Луческу использовал на месте центрбеков Попова и Забарного, что позволило Миколенко наконец-то сыграть на «родной» позиции. Прибавляет оптимизма поклонникам «бело-синих» и тот факт, что на позиции вингеров у динамовского тренера есть сразу по два равноценных кандидата – Цыганков/Родригеш и Де Пена/Вербич. Этот факт наверняка придаст вариативности динамовской атаке.

А лишней уверенности хозяевам должен придать их нынешний статус – лидера УПЛ. Кажется, киевская команда оставила в прошлом все свои проблемы, особенно с микроклиматом, и к матчу против чемпиона Италии подходит во всеоружии. Собственно, это как раз тот случай, когда киевляне в предстоящем поединке могут только найти, а не потерять. В случае, если «Динамо» будет делать все от него зависящее, а то и больше, публика ему простит даже негативный результат. Хотя вот почему-то кажется, что в этом поединке киевляне не проиграют. И не только потому, что динамовцы не проигрывают уже семь домашних матчей в рамках ЛЧ, тогда как их соперник в этом же промежутке почти неизменно пропускает на выезде. Предположение основано на интуиции, если хотите.     

Матч пройдет со зрителями, и это дополнительный плюс для нашего вице-чемпиона. По требованиям медпротокола УЕФА, стадион может быть заполнен на тридцать процентов от общего количества посадочных мест. Да, аншлага на «Олимпийском» быть априори не может, хотя в нормальных, «докоронавирусных» условиях он обязательно б был, но и свыше двадцати тысяч зрителей на трибунах – это очень хорошее подспорье для нашей команды. Доказано двумя последними поединками сборной Украины в Киеве. Самый дешевый билет на матч – 150 гривен, самый дорогой пропуск – семь тысяч гривен.

Доселе соперники встречались между собой четыре раза, и все матчи – в рамках Лиги чемпионов. Комфортный перевес в этих встречах у «Юве»: три победы при одной ничьей. Разница мячей – 12-3 в пользу «Старой синьоры». 

Мирча ЛУЧЕСКУ, главный тренер «Динамо»:

- Лига чемпионов - это турнир, к которому я привык. Я участвовал в более чем 130 матчах. Я говорю не только о групповом этапе, поскольку команды должны играть и на отборочных стадиях: один раунд, два раунда, три раунда. Гимн Лиги чемпионов похож на гимн твоей страны. Ты слушаешь его с той же эмоцией и очень уважаешь. Что касается игры против «Ювентуса», то после матча с «Рухом» у нас было лишь два дня на подготовку, нужно восстановить игроков, так как есть усталость после сборных.

Андреа ПИРЛО, главный тренер «Ювентуса»:

- Мы попали в очень хорошую группу. Впереди много игр, но есть одна хорошая новость – думаю, это неплохо, что мы проведем первый матч в Киеве. В октябре там не так холодно, как в декабре. Что касается тренера «Динамо» Луческу, то он был одним из первых моих тренеров в «Брешии». Он – маэстро.  

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Бущан, Кендзера, Попов, Забарный, Миколенко, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Вербич, Буяльский, Супряга

«Ювентус»: Щенсны, Данило, Кьеллини, Бонуччи, Демирал, Артур, Кулусевски, Бентанкур, Дибала, Кьеза, Мората.

 

20 октября, вторник

«Динамо» – «Ювентус»
Киев. Стадион «Днепр-Арена». 19:55
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1» и Megogo
ДИНАМО - ЮВЕНТУС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Овидиу Хацеган (Румыния)
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Валерий Василенко, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Semiramida
    online
      Semiramida, 19.10.2020 15:30
    0
    Manticora, 19.10.2020 15:14
    Может пойдете Борщика или супца сварите мадам?
    Борщик, девушка, у вас в головке! Потому и всякую чепуху льете!
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 19.10.2020 15:30
    0
    JekFunny, 19.10.2020 15:29
    Все хорошо , Слава Богу
    Но Тымчик мне предпочтительней . В первую очередь в плане динамики
    та не, я смотрю что кенжору прогнозируют в состав... так конечно Тымчик лучше
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 19.10.2020 15:29
    0
    AdvocatusDei, 19.10.2020 15:26
    а что с Караваевым?!
    Все хорошо , Слава Богу
    Но Тымчик мне предпочтительней . В первую очередь в плане динамики
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 19.10.2020 15:26
    0
    JekFunny, 19.10.2020 15:24
    Ну пусть дерзает .
    Я лично рад что Попов вернулся . Надеюсь Мыкола уже будет на фланге
    Жалко конечно что нету Тымчика . С ним бы ещё интересней было
    а что с Караваевым?!
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 19.10.2020 15:24
    -2
    AdvocatusDei, 19.10.2020 15:21
    а главное оружие динамо это конечно товарищ луческу
    Ну пусть дерзает .
    Я лично рад что Попов вернулся . Надеюсь Мыкола уже будет на фланге
    Жалко конечно что нету Тымчика . С ним бы ещё интересней было
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 19.10.2020 15:22
    -2
    Maks7777, 19.10.2020 15:20
    Ты не так выразился голубой,второй в бане с мужиками и насилуют тебя что на том ,что на это тебя по полной голубой униженный петушёк
    А теперь вытащи **ен из рта , и внятно скажи
    А то без дешифратора не понятно, что ты произнесла , телочка
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 19.10.2020 15:22
    0
    AdvocatusDei, 19.10.2020 15:22
    согласен, обидно в плане того что Киев не увидит его игру))
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 19.10.2020 15:22
    0
    Олег Тимофеюк, 19.10.2020 15:21
    На самом деле обидно что Кришти не сыграет, он бы мб несколько новых рекордов смог в одном матче поставить.
    согласен, обидно в плане того что Киев не увидит его игру))
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 19.10.2020 15:21
    0
    JekFunny, 19.10.2020 15:18
    Ну он считает что обижен несправедливо
    Вроде уже даже спорт дира Юве послал ,.сто конечно хорошо , в свете завтрашнего матча
    а главное оружие динамо это конечно товарищ луческу
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 19.10.2020 15:21
    +1
    AdvocatusDei, 19.10.2020 15:19
    Скорее что то вроде фора +1 на динамо, уверенной победы Юве наверное ждать не стоит
    На самом деле обидно что Кришти не сыграет, он бы мб несколько новых рекордов смог в одном матче поставить.
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 19.10.2020 15:21
    -2
    Dynamo_Cyprus, 19.10.2020 15:19
    Jekavayp же вроде еще был, или то не твой?
    То и есть аккаунт который стал фанни
    Это новый .
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 19.10.2020 15:20
    +2
    JekFunny, 19.10.2020 15:18
    Привет , да , второй , тот в бане
    Ты не так выразился голубой,второй в бане с мужиками и насилуют тебя что на том ,что на это тебя по полной голубой униженный петушёк
    Ссылка
    Manticora
      Manticora, 19.10.2020 15:20
    0
    mayakovskiy1, 19.10.2020 15:18
    Разгромная победа динамовцев. Минимум 3-0. Эта команда обыгрывала Гент, играла вничью с Лугано. С Ювентусом быть не должно. Особенно учитывая тренерский гений Мирчи Лакатоша
    Еще один кандидат на готовку пищи))
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 19.10.2020 15:19
    -2
    Maks7777, 19.10.2020 15:17
    Иди ставку голубой, ставь на 5 гривен юве -4 и больше ,а потом смазывайте все места и ждите унижения
    Юве -4 , это что ?
    Не , - 4 я понимаю , это коэффициент твоего интеллекта , а Юве тут причём
    Соберись ,тряпка , и внятно напиши
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
      Dynamo_Cyprus, 19.10.2020 15:19
    0
    JekFunny, 19.10.2020 15:18
    Привет , да , второй , тот в бане
    Jekavayp же вроде еще был, или то не твой?
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 19.10.2020 15:19
    +1
    Скорее что то вроде фора +1 на динамо, уверенной победы Юве наверное ждать не стоит
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 19.10.2020 15:18
    0
    Dynamo_Cyprus, 19.10.2020 15:17
    Привет. У тебя новый аккаунт? А с прошлым что)
    Привет , да , второй , тот в бане
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 19.10.2020 15:18
    +1
    Разгромная победа динамовцев. Минимум 3-0. Эта команда обыгрывала Гент, играла вничью с Лугано. С Ювентусом быть не должно. Особенно учитывая тренерский гений Мирчи Лакатоша
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 19.10.2020 15:18
    -1
    AdvocatusDei, 19.10.2020 15:15
    та да, чувак с таким ценником и так мало забивающий определенно должен доказывать состоятельность на поле
    Ну он считает что обижен несправедливо
    Вроде уже даже спорт дира Юве послал ,.сто конечно хорошо , в свете завтрашнего матча
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
      Dynamo_Cyprus, 19.10.2020 15:17
    -1
    JekFunny, 19.10.2020 15:10
    Ювентус есть Ювентус , и завтра он фаворит конечно
    Но , с приходом Пирло , мы видим переход на другую схему игры , а так же начало смены поколений . Вполне вероятно мы увидим , Кулуевски , Портанову,Фработту- игроков 2000 года рождения , если не ошибаюсь
    Так же не будет Криша, Де Лигхта, Сандро ...
    Вообщем Юве приедет не в самых своих лучших раскладах .
    И сделает надежду на Морату и Дибалу , которые и будут завтра создавать весь конструктив у наших ворот .
    Так что ещё один экзамен для Забарного
    Ну и конечно будет наверное второй игрок в помощь Сидору в центре .
    Защита Юве - сверхопытная - но никогда не была эталоном безгрешности
    Так что , ворс в команду , удачи Динамо , в с тобой !!!
    Привет. У тебя новый аккаунт? А с прошлым что)
    Ссылка
    андрей ильяшенко
      андрей ильяшенко, 19.10.2020 15:14
    +3
    Мой прогноз 0-2 и это из уважения к болелам Динамо.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 19.10.2020 15:20
    +2
    JekFunny, 19.10.2020 15:18
    Привет , да , второй , тот в бане
    Ты не так выразился голубой,второй в бане с мужиками и насилуют тебя что на том ,что на это тебя по полной голубой униженный петушёк
    Ссылка
    Manticora
      Manticora, 19.10.2020 15:14
    +2
    Semiramida, 19.10.2020 15:12
    Чтобы Хату поставить, то надо ее иметь! А если Вы ее имеете, то можете без жилья остаться, проиграв пари, и тогда примкнете к армии фанатов Шахтера, игроки которой "безхатькі"! Так что будьте осторожны в прогнозах и спорах!
    Может пойдете Борщика или супца сварите мадам?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 19.10.2020 15:21
    +1
    AdvocatusDei, 19.10.2020 15:19
    Скорее что то вроде фора +1 на динамо, уверенной победы Юве наверное ждать не стоит
    На самом деле обидно что Кришти не сыграет, он бы мб несколько новых рекордов смог в одном матче поставить.
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 19.10.2020 15:19
    +1
    Скорее что то вроде фора +1 на динамо, уверенной победы Юве наверное ждать не стоит
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 19.10.2020 15:18
    +1
    Разгромная победа динамовцев. Минимум 3-0. Эта команда обыгрывала Гент, играла вничью с Лугано. С Ювентусом быть не должно. Особенно учитывая тренерский гений Мирчи Лакатоша
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 19.10.2020 15:16
    +1
    Manticora, 19.10.2020 15:14
    Может пойдете Борщика или супца сварите мадам?
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 19.10.2020 15:15
    +1
    Semiramida, 19.10.2020 15:12
    Чтобы Хату поставить, то надо ее иметь! А если Вы ее имеете, то можете без жилья остаться, проиграв пари, и тогда примкнете к армии фанатов Шахтера, игроки которой "безхатькі"! Так что будьте осторожны в прогнозах и спорах!
    Да есть же))) Сестра близняшка жены Семирахиты. Верный помощник Семирахитушки в спортивной редакции униан. Я ничего не упустил?
    Ссылка
    Manticora
      Manticora, 19.10.2020 15:13
    +1
    Mac_Gyver, 19.10.2020 15:09
    Вы полагаете Кротоне намного лучше Динамо?
    Я полагаю что перед матчами в ЛЧ все ТОП клубы берегли силы в эти выходные!!! И все не выиграли!! Смотрим футбол вникаем.. И не задаем лишних вопросов больше!! нет опыта не пишем ерунды сюда!
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 19.10.2020 15:09
    +1
    Manticora, 19.10.2020 15:04
    Я конечно все понимаю. наша команда играет будем болеть верить!! Но ставить такие прогнозы.. как ставите вы спорт юа что будет 1:1 Это не реально!!! Вера это одно.. А Реальность совсем другое!! Можно Хату ставить на то что точно 1:1 тут не будет!!
    Вы полагаете Кротоне намного лучше Динамо?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 19.10.2020 15:06
    +1
    Прогноз Sport.ua — 1:1
    Ссылка
    Semiramida
    online
      Semiramida, 19.10.2020 15:30
    0
    Manticora, 19.10.2020 15:14
    Может пойдете Борщика или супца сварите мадам?
    Борщик, девушка, у вас в головке! Потому и всякую чепуху льете!
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 19.10.2020 15:30
    0
    JekFunny, 19.10.2020 15:29
    Все хорошо , Слава Богу
    Но Тымчик мне предпочтительней . В первую очередь в плане динамики
    та не, я смотрю что кенжору прогнозируют в состав... так конечно Тымчик лучше
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 19.10.2020 15:29
    0
    AdvocatusDei, 19.10.2020 15:26
    а что с Караваевым?!
    Все хорошо , Слава Богу
    Но Тымчик мне предпочтительней . В первую очередь в плане динамики
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 19.10.2020 15:26
    0
    JekFunny, 19.10.2020 15:24
    Ну пусть дерзает .
    Я лично рад что Попов вернулся . Надеюсь Мыкола уже будет на фланге
    Жалко конечно что нету Тымчика . С ним бы ещё интересней было
    а что с Караваевым?!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 19.10.2020 15:22
    0
    AdvocatusDei, 19.10.2020 15:22
    согласен, обидно в плане того что Киев не увидит его игру))
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 19.10.2020 15:22
    0
    Олег Тимофеюк, 19.10.2020 15:21
    На самом деле обидно что Кришти не сыграет, он бы мб несколько новых рекордов смог в одном матче поставить.
    согласен, обидно в плане того что Киев не увидит его игру))
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 19.10.2020 15:21
    0
    JekFunny, 19.10.2020 15:18
    Ну он считает что обижен несправедливо
    Вроде уже даже спорт дира Юве послал ,.сто конечно хорошо , в свете завтрашнего матча
    а главное оружие динамо это конечно товарищ луческу
    Ссылка
    Manticora
      Manticora, 19.10.2020 15:20
    0
    mayakovskiy1, 19.10.2020 15:18
    Разгромная победа динамовцев. Минимум 3-0. Эта команда обыгрывала Гент, играла вничью с Лугано. С Ювентусом быть не должно. Особенно учитывая тренерский гений Мирчи Лакатоша
    Еще один кандидат на готовку пищи))
    Ссылка
    Dynamo_Cyprus
      Dynamo_Cyprus, 19.10.2020 15:19
    0
    JekFunny, 19.10.2020 15:18
    Привет , да , второй , тот в бане
    Jekavayp же вроде еще был, или то не твой?
    Ссылка
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