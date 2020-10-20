Динамо Киев
0 : 2
Ювентус
20.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Динамо показало, что может играть на равных с Ювентусом»

Главный тренер киевлян дал пресс-конференцию после поражения в 1-м туре ЛЧ

  • 20.10.2020 22:45
  • 4211 просмотров
  • 21 комментарий
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Динамо показало, что может играть на равных с Ювентусом»
© dynamo.kiev.ua. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу дал пресс-конференцию после поражения от «Ювентуса» (0:2) в 1-м туре Лиги чемпионов:

– Какие вы увидели положительные моменты в игре своей команды, невзирая на результат?

– Первый положительный момент произошел еще до матча. Он состоял в том, что вот эти молодые футболисты вышли в Лигу чемпионов и получили возможность сыграть с такими командами как «Ювентус» и «Барселона». Это уже позитив.

Второй положительный момент состоит в том, что эти молодые футболисты, который только недавно вышли из футбольных академий, играли на равных с таким соперником, с такими великим футболистами.

Мы рассчитывали, что во втором тайме будем больше обострять, рисковать, но, к сожалению, допустили эту ошибку на первой минуте после перерыва. Но концовка матча была на нашей стороне, мы играли очень активно, показали, что можем быть на равных с «Ювентусом». Могли забить. Играли интенсивно, очень хорошо и, думаю, что заслуживали гола.

Мы учимся, набираемся опыта. Понятно, что играли сегодня против очень опытных соперников. В эпизоде со вторым пропущенным голом мы не закрыли вовремя Куадрадо, а опыт Мораты позволил ему опередить Забарного.

– Рассчитываете ли вы в будущем на Гармаша, который сегодня неожиданно для многих появился на поле?

– В его опыте и мастерстве мы никогда не сомневались. Но Гармаш долгое время отсутствовал, был не подготовлен, но с каждой тренировкой выглядел все лучше. Денис – часть нашего коллектива, поэтому он и вышел на поле. Сейчас у нас такой ритм матчей, что перед каждым матчем нам нужна обойма, как минимум, из 18 игроков, и Гармаш, естественно, входит в эту обойму.

– Есть ли вообще в «Динамо» конкуренты для Супряги по его позиции?

– Вернулся Беседин, он и будет его конкурентом.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(36 голосов)

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Комментарии
    ВВВ
    online
      ВВВ, 20.10.2020 23:23
    -4
    Ні про що! Молоді гравці,молоді гравці,молоді гравці! А якщо розібратись то тільки Забарний без досвіду.Всі решта мають еврокубковий досвід.І хоча можна визнавати вік Шапаренка,Миколенка,Циганкова,але вони вже стільки років в основі що язик не повертається називати їх молодими гравцями в плані досвіду.
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    Penal
    online
      Penal, 20.10.2020 23:20
    +1
    В том, что к нашим клубам и сборной стали относится с некоторой долей уважения есть плюсы и минусы. Плюс один - появилось эго и повышенная самооценка, минусов больше - завышенная самооценка, ну и соответственно результат......
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    mavast
    online
      mavast, 20.10.2020 23:18
    0
    Ех Русин, Русин! Загубиш ти свою кар'єру! Шукай свій клб і швиденько.
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    pont0017
    online
      pont0017, 20.10.2020 23:14
    +3
    Turnok, 20.10.2020 22:58
    Это мы уже слышали, что может играть на равных, а положительных результатов всё нет и нет.
    Всего три месяца с командой.
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    Penal
    online
      Penal, 20.10.2020 23:12
    +1
    Почему аргументы при поражении очевидные и всем понятные, а при удачном результате сразу забывают о содержании.....
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    Konstantin Osipenko
    online
      Konstantin Osipenko, 20.10.2020 23:09
    +2
    Turnok, 20.10.2020 22:58
    Это мы уже слышали, что может играть на равных, а положительных результатов всё нет и нет.
    ты хотел положительный результат против чемпиона Италии в первом за 5 лет групповом матче ЛЧ? Серьезно?
    Ссылка
    Eagle
      Eagle, 20.10.2020 23:08
    +2
    Просто чемпионат Италии сильнее чем у нас,там 6-8 команд европейского уровня;"Ювентус","Интер","Неаполь","Милан","Р
    ома","Лацио".....соответственно и класс игроков выше,"Динамо" надо время хотя бы год,для сыгранности,тактики игры,опыта игры с такими командами,психологии.Но прогресс в игре уже заметен и это только начало. Хочу пожелать команде успехов в дальнейших играх в ЛЧ.
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 20.10.2020 22:59
    0
    Turnok, 20.10.2020 22:58
    Это мы уже слышали, что может играть на равных, а положительных результатов всё нет и нет.
    А ХУР?
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 20.10.2020 22:58
    +2
    На равных не получилось.
    А держать удар пытались...
    Ссылка
    Syrok-oxlx
      Syrok-oxlx, 20.10.2020 22:58
    0
    Конечно на равных...Одни не могли,другие особо не хотели
    Ссылка
    Turnok
      Turnok, 20.10.2020 22:58
    -2
    Это мы уже слышали, что может играть на равных, а положительных результатов всё нет и нет.
    Ссылка
    zakharka
    online
      zakharka, 20.10.2020 22:58
    -3
    Как же не похвалить свое болото....
    Набираться опыта и прочая лабуда - это для мокрощелок , а не для Лиги!
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 20.10.2020 22:57
    +1
    Значит Русин все
    Ссылка
    Konstantin Osipenko
    online
      Konstantin Osipenko, 20.10.2020 22:57
    -1
    pricolist, 20.10.2020 22:47
    Жаль что играли на равных с Ювентусом только в последние 15 минут, когда они уже отдали инициативу и играли на результат.
    психология никуда не делась, когда поняли, что терять уже нечего, напряжение спало, (ну и Юве чуть дал поиграть), то даже что-то плучаться начало
    Ссылка
    Konstantin Osipenko
    online
      Konstantin Osipenko, 20.10.2020 22:56
    +8
    Спасибо Луческу, что я начал забывать эти страшные зарубы на равных с Брюге, Эстерсундом и Мельде!
    Ссылка
    vostok
      vostok, 20.10.2020 22:56
    -3
    На каких - равных? При 0:2 в домашнем матче? При полутора ударах по воротам Юве? При катании мяча поперек поля и назад, вратарю? Это лапша на уши, нечестное заявление, Мистер. Можете 100 раз сказать - "сахар". но чай от этого слаще не будет. Пока еще - плохо и слабо.
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 20.10.2020 22:55
    -5
    Какую он игру смотрел, подарите ему очки кто нибудь.....
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 20.10.2020 22:54
    +4
    Беседин конкурент... мда
    Ссылка
    turist86
    online
      turist86, 20.10.2020 22:54
    -2
    Фантазер. Перший і єдиний гольовий момент створили аж на 93-й хвилині.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 20.10.2020 22:47
    -11
    Ссылка
    Konstantin Osipenko
    online
      Konstantin Osipenko, 20.10.2020 22:56
    +8
    Спасибо Луческу, что я начал забывать эти страшные зарубы на равных с Брюге, Эстерсундом и Мельде!
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 20.10.2020 22:47
    +6
    Жаль что играли на равных с Ювентусом только в последние 15 минут, когда они уже отдали инициативу и играли на результат.
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 20.10.2020 22:54
    +4
    Беседин конкурент... мда
    Ссылка
    pont0017
    online
      pont0017, 20.10.2020 23:14
    +3
    Turnok, 20.10.2020 22:58
    Это мы уже слышали, что может играть на равных, а положительных результатов всё нет и нет.
    Всего три месяца с командой.
    Ссылка
    Konstantin Osipenko
    online
      Konstantin Osipenko, 20.10.2020 23:09
    +2
    Turnok, 20.10.2020 22:58
    Это мы уже слышали, что может играть на равных, а положительных результатов всё нет и нет.
    ты хотел положительный результат против чемпиона Италии в первом за 5 лет групповом матче ЛЧ? Серьезно?
    Ссылка
    Eagle
      Eagle, 20.10.2020 23:08
    +2
    Просто чемпионат Италии сильнее чем у нас,там 6-8 команд европейского уровня;"Ювентус","Интер","Неаполь","Милан","Р
    ома","Лацио".....соответственно и класс игроков выше,"Динамо" надо время хотя бы год,для сыгранности,тактики игры,опыта игры с такими командами,психологии.Но прогресс в игре уже заметен и это только начало. Хочу пожелать команде успехов в дальнейших играх в ЛЧ.
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 20.10.2020 22:58
    +2
    На равных не получилось.
    А держать удар пытались...
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 20.10.2020 23:20
    +1
    В том, что к нашим клубам и сборной стали относится с некоторой долей уважения есть плюсы и минусы. Плюс один - появилось эго и повышенная самооценка, минусов больше - завышенная самооценка, ну и соответственно результат......
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 20.10.2020 23:12
    +1
    Почему аргументы при поражении очевидные и всем понятные, а при удачном результате сразу забывают о содержании.....
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 20.10.2020 22:57
    +1
    Значит Русин все
    Ссылка
    mavast
    online
      mavast, 20.10.2020 23:18
    0
    Ех Русин, Русин! Загубиш ти свою кар'єру! Шукай свій клб і швиденько.
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 20.10.2020 22:59
    0
    Turnok, 20.10.2020 22:58
    Это мы уже слышали, что может играть на равных, а положительных результатов всё нет и нет.
    А ХУР?
    Ссылка
    Syrok-oxlx
      Syrok-oxlx, 20.10.2020 22:58
    0
    Конечно на равных...Одни не могли,другие особо не хотели
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