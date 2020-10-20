Мирча ЛУЧЕСКУ: «Динамо показало, что может играть на равных с Ювентусом»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу дал пресс-конференцию после поражения от «Ювентуса» (0:2) в 1-м туре Лиги чемпионов:

– Какие вы увидели положительные моменты в игре своей команды, невзирая на результат?

– Первый положительный момент произошел еще до матча. Он состоял в том, что вот эти молодые футболисты вышли в Лигу чемпионов и получили возможность сыграть с такими командами как «Ювентус» и «Барселона». Это уже позитив.

Второй положительный момент состоит в том, что эти молодые футболисты, который только недавно вышли из футбольных академий, играли на равных с таким соперником, с такими великим футболистами.

Мы рассчитывали, что во втором тайме будем больше обострять, рисковать, но, к сожалению, допустили эту ошибку на первой минуте после перерыва. Но концовка матча была на нашей стороне, мы играли очень активно, показали, что можем быть на равных с «Ювентусом». Могли забить. Играли интенсивно, очень хорошо и, думаю, что заслуживали гола.

Мы учимся, набираемся опыта. Понятно, что играли сегодня против очень опытных соперников. В эпизоде со вторым пропущенным голом мы не закрыли вовремя Куадрадо, а опыт Мораты позволил ему опередить Забарного.

– Рассчитываете ли вы в будущем на Гармаша, который сегодня неожиданно для многих появился на поле?

– В его опыте и мастерстве мы никогда не сомневались. Но Гармаш долгое время отсутствовал, был не подготовлен, но с каждой тренировкой выглядел все лучше. Денис – часть нашего коллектива, поэтому он и вышел на поле. Сейчас у нас такой ритм матчей, что перед каждым матчем нам нужна обойма, как минимум, из 18 игроков, и Гармаш, естественно, входит в эту обойму.

– Есть ли вообще в «Динамо» конкуренты для Супряги по его позиции?

– Вернулся Беседин, он и будет его конкурентом.