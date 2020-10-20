Динамо Киев
0 : 2
Ювентус
20.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Динамо – Ювентус – 0:2. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка группового раунда Лиги чемпионов

  • 20.10.2020 19:53
  • 101715 просмотров
  • 293 комментария
Динамо – Ювентус – 0:2. Текстовая трансляция матча
© twitter.com/juventusfc

Лига чемпионов. Группа G. 1-й тур.

«Динамо» – «Ювентус» – 0:2

Альваро Мората (46, 84)

Родриго Бентанкур (45), Хуан Куадрадо (50), Мерих Демирал (59)

«Динамо»: Георгий Бущан, Aлександр Караваев (Денис Попов, 70), Виталий Миколенко, Илья Забарный, Томаш Кендзёра, Сергей  Сидорчук, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (Денис Гармаш, 89), Карлос Де Пена (Жерсон Родригес, 60), Владислав Супряга, Виктор Цыганков (Беньямин Вербич, 70)

Запас: Руслан Нещерет, Денис Бойко, Владимир Шепелев, Георгий Цитаишвили, Богдан Леднев, Александр Андриевский, Александр Сирота, Миккель Дуэлунд

«Ювентус»: Войцех Щесны, Джорджио Кьеллини (Мерих Демирал, 19), Леонардо Бонуччи, Данило, Адриен Рабьо, Родриго Бентанкур (Артур, 79), Хуан Куадрадо, Федерико Кьеза, Арон Рэмси (Федерико Бернардески, 79), Альваро Мората, Деян Кулусевски (Пауло Дибала, 56)

Запас: Карло Пинсольо, Джанлуиджи Буффон, Джанлука Фработта, Маноло Портанова

Арбитр: Овидиу Хацеган (Румыния)

НСК «Олимпийский» (Киев, Украина)

 

МАТЧ ОКОНЧЕН!

93 мин. Щесны в падении отбил мяч после удара Сидорчука!

92 мин. Киевляне контролируют мяч.

90 мин. Арбитр компенсировал 3 минуты.

89 мин. Замена у Динамо. Вместо Буяльского на поле вышел Гармаш.

86 мин. Кьеза потерял мяч в штрафной Динамо.

84 мин. ГОЛ! 0:2! Куадрадо с правого фланга сделал идеальную передачу на голову набегающему Морате, который нанес точный удар!

83 мин. Неудачная атака Динамо.

81 мин. Буяльский навесил с правого фланга, и Щесны кулаком выбил мяч.

79 мин. Две замены у Ювентуса. Вместо Бентанкура на поле вышел Артур, а вместо Рэмси вышел Бернардески.

78 мин. Неудачная атака Динамо.

75 мин. Сидорчук из-за пределов штрафной с лёта пробил в руки Щесны!

73 мин. Перспективная атака Динамо завершилась очень неудачно передачей Родригеса.

70 мин. Две замены у Динамо. Вместо Караваева на поле вышел Попов, а Вербич сменил Цыганкова.

68 мин. В центре поля идет игра.

65 мин. Неудачная атака Ювентуса.

63 мин. Игра идет в центре поля.

61 мин. Владение мячом - 48:52%.

60 мин. Замена у Динамо. Вместо Де Пены на поле вышел Родригес.

59 мин. Демирал грубо сыграл против Супряги.

56 мин. Замена у Ювентуса. Вместо Кулусевски на поле вышел Дибала.

54 мин. Гости контролируют мяч.

52 мин. Де Пена сделал передачу к штрафной Юве на Супрягу, но форвард не зацепился за мяч.

50 мин. Куадрадо грубо сыграл против Караваева в центре поля.

46 мин. ГОЛ! 0:1! После удара Кулусевски Бущан в падении отбил мяч перед собой, и Мората беспрепятственно расстрелял ворота!

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

 

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+1 мин. Цыганков со штрафного пробил несильно в руки Щесны.

45 мин. Арбитр добавил 1 минуту.

45 мин. Бентанкур сбил Шапаренко и сорвал атаку Динамо.

44 мин. Игра идет в центре поля.

41 мин. Забарный в центре поля сбил Морату.

39 мин. Де Пена попытался из центра поля забросить мяч за шиворот Щесны, но голкипер сыграл надежно.

37 мин. Игра идет в центре поля.

34 мин. УХ! После прострела Рабьо Кулусевски пяткой подрезал мяч в угол - Бущан в падении перевел мяч на угловой!

32 мин. Ой-ой-ой! Забарный обрезался перед своей штрафной, и ситуацию спас Сидорчук, который накрыл ворвавшегося в штрафную Рабьо!

31 мин. Кендзера прострелил с правого фланга, и защитник выбил мяч.

28 мин. После прострела Куадрадо Бущан в падении выбил мяч перед собой, и защитники подстраховали голкипера Динамо!

25 мин. Игра идет в центре поля.

22 мин. Шапаренко немного отпустил мяч в центре поля, чем тут же воспользовались соперниками.

20 мин. После навеса с углового Бущан рукой выбил мяч.

19 мин. Вынужденная замена у Ювентуса. Вместо Кьеллини на поле вышел Демирал.

17 мин. Кендзера навесил с правого фланга, и Супряга головой пробил слишком неточно.

15 мин. Опять Кьеза бил из левого угла штрафной Динамо. На этот раз неточно.

14 мин. ПОВЕЗЛО! После навеса с углового на выходе ошибся Бущан, и Кьеллини головой не попал в пустой угол!

12 мин. МОМЕНТ! Кьеза в левом углу штрафной Динамо качнул Кендзеру и пробил в дальний угол - Бущан в падении выручил!

10 мин. Игра идет в центре поля.

8 мин. После навеса с углового у ворот Динамо Сидорчук боролся с Кьеллини, и мяч от игрока Юве вылетел за пределы поля.

7 мин. После навеса Караваева Щесны сыграл несогласованно со своими партнерами, но все обошлось для туринцев.

5 мин. Кендзера сделал неточную передачу в линию атаки на Буяльского.

3 мин. Кулусевски со штрафного с правого фланга навесил в руки Бущану.

2 мин. Куадрадо навесил с в штрафную, и Миколенко выбил мяч.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

  

 

Во вторник, 20-го октября, состоится поединок первого тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором киевское «Динамо» будет принимать туринский «Ювентус». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало – в 19:55.

Киевляне оказались в компании сильнейших клубов Европы впервые с 2016-го года, а в заявке «Динамо» присутствуют только четверо футболистов, которые принимали участие в том розыгрыше: Денис Гармаш, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский и Виктор Цыганков. Интересно, что все они отличались забитыми голами на групповом этапе в сезоне 2016/2017. Первым соперником подопечных Мирчи Луческу в групповом турнире станет чемпион Италии. Под руководством румынского специалиста «бело-синие» провели уже десять матчей, не потерпев в них ни одного поражения. После шести туров национального первенства «Динамо» лидирует в турнирной таблице, а в минувший уик-энд киевляне во Львове обыграли «Рух» со счетом 2:0. «Ювентус» в крайнем туре Серии А неожиданно потерял очки в матче с «Кротоне», сыграв вничью со счетом 1:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Ювентус».

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События матча
84' ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Ювентус).
46' ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Ювентус).
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Александр Снитко, Sport.ua

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    • 4.31% (10)
      1. Крупная победа Динамо
    • 24.14% (56)
      2. Минимальная победа Динамо
    • 30.17% (70)
      3. Ничья
    • 24.14% (56)
      4. Минимальная победа Ювентуса
    • 17.24% (40)
      5. Крупная победа Ювентуса
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Комментарии
    Николай Несенко
    online
      Николай Несенко, 20.10.2020 21:53
    0
    yuriy_kent, 20.10.2020 21:51
    Очень радует что газпром глотнул. Но бельгийская команда набирает очки...эти петухи из параши даже проиграть нормально не могут.
    сглатывающий газпрём правда на пару-тройку мест выше по в кэффах. так радость для дауна
    Ссылка
    KoPoJIb_KpoToB
    online
      KoPoJIb_KpoToB, 20.10.2020 21:53
    0
    Несмотря на проигрышь , я Вам господа ,как болельщик Шахтера скажу: Динамо молодцы ! Сыграли очень достойно! Жаль ,что пропустили. К сожалению не тот уровень , но играли достойно !
    Ссылка
    Dodogodori
      Dodogodori, 20.10.2020 21:53
    0
    Останні 15хв грали добре , як би весь матч так😜. Заміни треба було робити на початку тайму. А так , надія є і це головне. Ще заграють.🥊
    Ссылка
    Alexsandr B
      Alexsandr B, 20.10.2020 21:52
    0
    Жаль, с таким Юве можно было циплятся за очки, но атаки совсем нет...и Забавный наварил...
    Ссылка
    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 20.10.2020 21:51
    0
    Alex86 1, 20.10.2020 21:49
    Zenit St. Petersburg 1 - 2 Club Brugge
    Очень радует что газпром глотнул. Но бельгийская команда набирает очки...эти петухи из параши даже проиграть нормально не могут.
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 20.10.2020 21:50
    -1
    Да. Наконец-то не погром от гранда. Думаю если проигрывать будут юве и барсе в 1-2 мяча это будет успех колоссальный. Главное с Ференцом 4 очка взять и дальше в ЛЕ можно будет очков в рейтинг насобирать, пройдя в 1/4 финала
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 20.10.2020 21:49
    -2
    Zenit St. Petersburg 1 - 2 Club Brugge
    Ссылка
    Wolshebnyk
      Wolshebnyk, 20.10.2020 21:48
    0
    Лучшая игра Динамо за последние годы. А Ювентус просто никакой
    Ссылка
    Empty
      Empty, 20.10.2020 21:48
    -3
    Diego Armando, 20.10.2020 21:45
    Прогрес очевидний.
    100% ето не в ЛЕ мучиться с ноунеймами
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 20.10.2020 21:48
    -2
    AdvocatusDei, 20.10.2020 21:46
    Ну как бы да, можно было бы и посмелее дома сыграть
    Ну и х с ними, ладно хорошо бы в ЛЕ попасть, да мб кусануть кого-то из фаворитов, 1-й сезон у луча как никак, да и состав далеко не такой как тому же блохе давали
    Ссылка
    vitaha33
    online
      vitaha33, 20.10.2020 21:47
    -2
    ZAKARPATFAN, 20.10.2020 21:45
    Так у Шахтаря дубль а не основа як у вас гратиме. Плюс мы на виїзді
    І? Ты думаєш ви основою менше 5 пропустите? Може парі?
    Ссылка
    Dell Dnieper
      Dell Dnieper, 20.10.2020 21:46
    0
    Ударив Сидорчук, так у Вербіча навіс тааий, що там і Марадона не забив би.....і це ледве не лідер команди....в Динамо просто низький рівень гравців....
    Ссылка
    Darkness1984
      Darkness1984, 20.10.2020 21:46
    -1
    ZAKARPATFAN, 20.10.2020 21:45
    Так у Шахтаря дубль а не основа як у вас гратиме. Плюс мы на виїзді
    сцука, там же бразилы. Тут бля не молодые ребята играют?
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 20.10.2020 21:46
    -1
    Alex86 1, 20.10.2020 21:44
    По сути считай никакого, да и в ДК молодняк еще, + вообще никакого укрепления редут накануне ЛЧ да еще и в такой группе, так что как ни странно, но результат еще вполне ожидаем и нормален в этой ситуации, жаль зубы не показали совсем только, так как то и проигрывать не так печально было бы
    Ну как бы да, можно было бы и посмелее дома сыграть
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 20.10.2020 21:46
    -2
    Saar, 20.10.2020 21:43
    Что значит "с этим Юве" !?? Ювентус играл , тратя сил ровно столько,чтобы сыиграть, при несоответствующий ситуации , они бы взвинтили темп. Это одна из лучших команд планеты. Ч болельщик Динамо, но я трезво всетскжу. В не так, как все в голосовании написали, что ДК выиграет с минимальным счетом. Юве не уступает ни Баварии, ни Реалу, ни Барсе. А то что они играют на контрах, с минимальным счетом. Так итальнский стиль ! Все кто смотрит сборную Италии и Серию В , знают, что все клубы Италии так играют. Катеначче! Мне грустно, что 2 получили, но это ожидаемо было.
    Видно было что команда дает играть, бывает что запрут и громят, а тут можно было что-то пробовать, все равно очки набрать было крайне маловероятно
    Ссылка
    Darkness1984
      Darkness1984, 20.10.2020 21:45
    -3
    JekFunny, 20.10.2020 21:43
    Как бы Закарпатлох заикаться не начал
    Да он и так обижен по жизни, живёт без мозга
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 20.10.2020 21:45
    -4
    Без ультрас - це не футбол. З циганом - також. Не динамівський футбол.
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 20.10.2020 21:45
    -1
    vitaha33, 20.10.2020 21:44
    Походу тут весь Бамбас сидить і мінусить, обіцяю вам завтра втішатись з 7:0 на вашій вітці, а те що менше 5 вы завтра точно пропустите нема сумнівів
    Так у Шахтаря дубль а не основа як у вас гратиме. Плюс мы на виїзді
    Ссылка
    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 20.10.2020 21:45
    0
    Denmark1107, 20.10.2020 21:40
    А ті, - ПСВ, Барселона(двічі -3:0, 4:0), Арсенал, Реал... Динамо Лобановського
    Да, остается вспоминать о былых временах. И нет даже надежды хотя бы увидеть это снова...
    Ссылка
    Diego Armando
    online
      Diego Armando, 20.10.2020 21:45
    -2
    Empty, 20.10.2020 21:44
    Как по мне прогрес сильный в сравнение с прошлым годом .. влетает но не безнадежно чуток в завершение не дотягивает ... Но на такое Динамо приятно смотреть.. впервые за лет 10 ДК не критикую уже пару матчей ..
    Прогрес очевидний.
    Ссылка
    футфан
    online
      футфан, 20.10.2020 20:40
    +11
    Шапаренко поки кращий на полі!!! Шкода що Буяльський випадає
    Ссылка
    Віктор bond
      Віктор bond, 20.10.2020 21:00
    +10
    У Бущана добра реакція, але він дуже часто відбиває перед собою.
    Ссылка
    Alexsandr B
      Alexsandr B, 20.10.2020 21:13
    +9
    С таким Юве можно в ничью играть, но атак нет...
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 20.10.2020 21:35
    +8
    самое обидное, что с таким юве можно и нужно играть, а динамо очень долго в автобусе сидело
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 20.10.2020 21:35
    +7
    От і весь клас Забарного. Молодий ще. А Шабанов - на лавці.
    Ссылка
    yuriy_kent
    online
      yuriy_kent, 20.10.2020 21:30
    +6
    Почему Вербича раньше не выпустить? Борется за каждый мяч.
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 20.10.2020 21:23
    +6
    Супряга и Цыганков к сожалению показали сегодня свой уровень
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 20.10.2020 21:20
    +6
    Как забивать динамо собирается?
    Ссылка
    ВовикЬ
    online
      ВовикЬ, 20.10.2020 21:16
    +6
    Тре вже когось видаляти у Юве, чи пеналь ставити, бо так не заб'ємо, якщо не заграємо.
    Ссылка
    kamkov
      kamkov, 20.10.2020 20:37
    +6
    vasya_sachko, 20.10.2020 20:34
    это что за кротовская форма у юве?
    Ювентус одолжил форму у шахтер и играет как шахтер а не Ювентус магия
    Ссылка
    Игорь Авто
      Игорь Авто, 20.10.2020 20:35
    +6
    С такой игрой есть шанс забить Ювентусу
    Ссылка
    Brian
    online
      Brian, 20.10.2020 21:20
    +5
    Я не узнаю Луческу. Где быстрые атаки? Где прессинг? Где удары по воротам? Где скорасть? Что это за миховщина происходит на поле?
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 20.10.2020 21:16
    +5
    Почему ударов нет, неужели была установка не бить поворотам
    Ссылка
    сергей богданов
      сергей богданов, 20.10.2020 21:07
    +5
    Надо признать атака ноль, как забивать не понятно
    Ссылка
    Dodogodori
      Dodogodori, 20.10.2020 21:06
    +5
    Захист ахілесова п'ята Динамо . На Бущана не гоніть він поки добре відіграв.
    Ссылка
    Dodogodori
      Dodogodori, 20.10.2020 20:47
    +5
    Такий Юве можна перемагати , але треба випускати темношкірого .
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 20.10.2020 20:47
    +5
    Юве слабенькое, нужно брать очки
    Ссылка
    Brian
    online
      Brian, 20.10.2020 20:41
    +5
    rus, 20.10.2020 20:37
    Ювентус тоже
    Но Юве хоть на выезде играет. Впрочем первый тайм 0-0 для Динамо уже не плохо.
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 20.10.2020 20:38
    +5
    Ничья в первом тайме, это определённо успех!
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 20.10.2020 20:37
    +5
    Brian, 20.10.2020 20:34
    Динамо мёртвое. Расчитывают взять очко?
    Ювентус тоже
    Ссылка
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