Лига чемпионов. Группа G. 1-й тур.

«Динамо» – «Ювентус» – 0:2

Альваро Мората (46, 84)

Родриго Бентанкур (45), Хуан Куадрадо (50), Мерих Демирал (59)

«Динамо»: Георгий Бущан, Aлександр Караваев (Денис Попов, 70), Виталий Миколенко, Илья Забарный, Томаш Кендзёра, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (Денис Гармаш, 89), Карлос Де Пена (Жерсон Родригес, 60), Владислав Супряга, Виктор Цыганков (Беньямин Вербич, 70)

Запас: Руслан Нещерет, Денис Бойко, Владимир Шепелев, Георгий Цитаишвили, Богдан Леднев, Александр Андриевский, Александр Сирота, Миккель Дуэлунд

«Ювентус»: Войцех Щесны, Джорджио Кьеллини (Мерих Демирал, 19), Леонардо Бонуччи, Данило, Адриен Рабьо, Родриго Бентанкур (Артур, 79), Хуан Куадрадо, Федерико Кьеза, Арон Рэмси (Федерико Бернардески, 79), Альваро Мората, Деян Кулусевски (Пауло Дибала, 56)

Запас: Карло Пинсольо, Джанлуиджи Буффон, Джанлука Фработта, Маноло Портанова

Арбитр: Овидиу Хацеган (Румыния)

НСК «Олимпийский» (Киев, Украина)

МАТЧ ОКОНЧЕН!

93 мин. Щесны в падении отбил мяч после удара Сидорчука!

92 мин. Киевляне контролируют мяч.

90 мин. Арбитр компенсировал 3 минуты.

89 мин. Замена у Динамо. Вместо Буяльского на поле вышел Гармаш.

86 мин. Кьеза потерял мяч в штрафной Динамо.

84 мин. ГОЛ! 0:2! Куадрадо с правого фланга сделал идеальную передачу на голову набегающему Морате, который нанес точный удар!

83 мин. Неудачная атака Динамо.

81 мин. Буяльский навесил с правого фланга, и Щесны кулаком выбил мяч.

79 мин. Две замены у Ювентуса. Вместо Бентанкура на поле вышел Артур, а вместо Рэмси вышел Бернардески.

78 мин. Неудачная атака Динамо.

75 мин. Сидорчук из-за пределов штрафной с лёта пробил в руки Щесны!

73 мин. Перспективная атака Динамо завершилась очень неудачно передачей Родригеса.

70 мин. Две замены у Динамо. Вместо Караваева на поле вышел Попов, а Вербич сменил Цыганкова.

68 мин. В центре поля идет игра.

65 мин. Неудачная атака Ювентуса.

63 мин. Игра идет в центре поля.

61 мин. Владение мячом - 48:52%.

60 мин. Замена у Динамо. Вместо Де Пены на поле вышел Родригес.

59 мин. Демирал грубо сыграл против Супряги.

56 мин. Замена у Ювентуса. Вместо Кулусевски на поле вышел Дибала.

54 мин. Гости контролируют мяч.

52 мин. Де Пена сделал передачу к штрафной Юве на Супрягу, но форвард не зацепился за мяч.

50 мин. Куадрадо грубо сыграл против Караваева в центре поля.

LE BUT DE MORATA !#DynamoJuve 0️⃣-1️⃣ https://t.co/TTrA2bObve — JUVE FAN INFO FR BUT (@JUVEFANINFOBUT) October 20, 2020

46 мин. ГОЛ! 0:1! После удара Кулусевски Бущан в падении отбил мяч перед собой, и Мората беспрепятственно расстрелял ворота!

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+1 мин. Цыганков со штрафного пробил несильно в руки Щесны.

45 мин. Арбитр добавил 1 минуту.

45 мин. Бентанкур сбил Шапаренко и сорвал атаку Динамо.

44 мин. Игра идет в центре поля.

41 мин. Забарный в центре поля сбил Морату.

39 мин. Де Пена попытался из центра поля забросить мяч за шиворот Щесны, но голкипер сыграл надежно.

37 мин. Игра идет в центре поля.

34 мин. УХ! После прострела Рабьо Кулусевски пяткой подрезал мяч в угол - Бущан в падении перевел мяч на угловой!

32 мин. Ой-ой-ой! Забарный обрезался перед своей штрафной, и ситуацию спас Сидорчук, который накрыл ворвавшегося в штрафную Рабьо!

31 мин. Кендзера прострелил с правого фланга, и защитник выбил мяч.

28 мин. После прострела Куадрадо Бущан в падении выбил мяч перед собой, и защитники подстраховали голкипера Динамо!

25 мин. Игра идет в центре поля.

22 мин. Шапаренко немного отпустил мяч в центре поля, чем тут же воспользовались соперниками.

20 мин. После навеса с углового Бущан рукой выбил мяч.

19 мин. Вынужденная замена у Ювентуса. Вместо Кьеллини на поле вышел Демирал.

17 мин. Кендзера навесил с правого фланга, и Супряга головой пробил слишком неточно.

15 мин. Опять Кьеза бил из левого угла штрафной Динамо. На этот раз неточно.

14 мин. ПОВЕЗЛО! После навеса с углового на выходе ошибся Бущан, и Кьеллини головой не попал в пустой угол!

12 мин. МОМЕНТ! Кьеза в левом углу штрафной Динамо качнул Кендзеру и пробил в дальний угол - Бущан в падении выручил!

10 мин. Игра идет в центре поля.

8 мин. После навеса с углового у ворот Динамо Сидорчук боролся с Кьеллини, и мяч от игрока Юве вылетел за пределы поля.

7 мин. После навеса Караваева Щесны сыграл несогласованно со своими партнерами, но все обошлось для туринцев.

5 мин. Кендзера сделал неточную передачу в линию атаки на Буяльского.

3 мин. Кулусевски со штрафного с правого фланга навесил в руки Бущану.

2 мин. Куадрадо навесил с в штрафную, и Миколенко выбил мяч.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

Во вторник, 20-го октября, состоится поединок первого тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором киевское «Динамо» будет принимать туринский «Ювентус». Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало – в 19:55.

Киевляне оказались в компании сильнейших клубов Европы впервые с 2016-го года, а в заявке «Динамо» присутствуют только четверо футболистов, которые принимали участие в том розыгрыше: Денис Гармаш, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский и Виктор Цыганков. Интересно, что все они отличались забитыми голами на групповом этапе в сезоне 2016/2017. Первым соперником подопечных Мирчи Луческу в групповом турнире станет чемпион Италии. Под руководством румынского специалиста «бело-синие» провели уже десять матчей, не потерпев в них ни одного поражения. После шести туров национального первенства «Динамо» лидирует в турнирной таблице, а в минувший уик-энд киевляне во Львове обыграли «Рух» со счетом 2:0. «Ювентус» в крайнем туре Серии А неожиданно потерял очки в матче с «Кротоне», сыграв вничью со счетом 1:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Ювентус».