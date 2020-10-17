6-й тур
Рух Львов
0 : 2
Динамо Киев
17.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Генеральная репетиция перед Ювентусом. Динамо во Львове обыграло Рух

Киевляне забили два гола в ворота хозяев поля

  • 17.10.2020 18:49
  • 6002 просмотра
  • 95 комментариев
Генеральная репетиция перед Ювентусом. Динамо во Львове обыграло Рух
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Для киевского «Динамо» матч 6-го тура украинской Премьер-лиги против львовского «Руха» стал последним экзаменом перед стартом в групповом раунде Лиги чемпионов, поэтому для столичного клуба было крайне важно взять три очка на «Арене Львов» и подойти к поединку с «Ювентусом» в хорошем настроении.

Мирча Луческу сделал четыре изменения в стартовом составе, по сравнению с предыдущим туром. Стоит отметить, что с первых минут впервые в сезоне вышел Денис Попов, который недавно восстановился после травмы. Кроме того, вернулись в старт «бело-синих» Цыганков, Буяльский и Супряга. Иван Федык, в свою очередь, почти наполовину изменил состав «Руха», выпустив пять новых игроков.

«Динамо» ожидаемо играло первым номером и заставило Григория Козловского нервно закурить уже на 30-й минуте: Цыганков вырезал идеальный пас в штрафную на Де Пену, и Карлос в касание точно пробил мимо голкипера – 0:1.  Открыв счет, киевляне пытались еще до перерыва оформить комфортное преимущество, но в концовке сами едва не пропустили, когда тот же Цыганков обрезался в центре. К счастью для гостей, ошибка Виктора не привела к голу, поскольку Ростислав Русин с линии штрафной пробил в руки Бущану.

В начале второго тайма у «Динамо» было несколько возможностей удвоить счет, но голкипер львовян Бандура спас свою команду после опасных ударов Караваева и Буяльского. А на 69-й минуте Владислав Супряга протолкнул мяч мимо вратаря после передачи на ход от Цыганкова, однако с острого угла попал в сетку с внешней стороны.

У «Руха» в атаке не получалось практически ничего. Если быть точнее, моментов, которые можно хотя бы с натяжкой назвать опасными, у ворот Георгия Бущана было очень мало. Возможно, команда Ивана Федыка планировала пойти ва-банк в компенсированное время, но как только основное истекло, «Динамо» сняло вопрос об исходе встречи. Кендзера с правого фланга прострелил на Родригеша, а Жерсон расстрелял ворота хозяев.

Интересно, что для вышедшего на замену Родригеша этот гол стал первым в Премьер-лиге в этом сезоне, ранее он отличался в Суперкубке и квалификации Лиги чемпионов. Возможно, ему удастся стать джокером и в ближайшем поединке с лучшим клубом Италии. Судя по всему, Мирча Луческу возлагает на него большие надежды.

Ну, а в чемпионате «Динамо» продолжает лидировать, над «Шахтером» у киевлян остается два очка преимущества. А вот «Рух» с двумя очками в активе остается на предпоследнем месте в турнирной таблице. Если так дела пойдут и дальше, то «украинского Нагельсманна» вскоре ждет отставка.

Украинская Премьер-лига. 6-й тур.

«Рух» – «Динамо» – 0:2

Карлос Де Пена (30), Жерсон Родригес (91)

Юрий Климчук (7), Ярослав Мартынюк (58)

«Рух»: Aлександр Бандура, Юрий Копына, Игорь Дуць, Милош Стаменкович, Эрик Глига, Ярослав Мартынюк, Иван Брикнер (Валерий Федорчук, 46), Ростислав Русин, Юрий Климчук (Марьян Мысык, 46), Богдан Бойчук, Даниил Кондраков (Николай Кухаревич, 46)

«Динамо»: Георгий Бущан, Виталий Миколенко (Томаш Кендзёра, 70), Илья Забарный, Денис Попов, Aлександр Караваев, Сергей  Сидорчук, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (Владимир Шепелев, 85), Карлос Де Пена (Жерсон Родригес, 80), Виктор Цыганков, Владислав Супряга (Беньямин Вербич, 70)

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

«Арена Львов» (Львов)

РУХ - ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Денис Шаховец, Sport.ua

(15 голосов)

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Комментарии
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 17.10.2020 19:24
    0
    dgurkis, 17.10.2020 19:21
    Луч лучший не только в стране, он европейский кладезь таланта и футбольной мудрости. Не знаю, кто может с ним сравниться. Они с Игорьком просто созданы друг для друга, как Ярославский и Маркевич. Спасибо Игорю Михалычу, что вывел Динамо в евролидеры и вселил опять оптимизм и радость в сердца миллионов справжних шанувальников красивой игры! Слава Будулайке!
    Динама в "евролидерах")))) аАААААААААА!! Слушай, а Шкендербеу и Яблонец знают что обыгрывали "евролидера"?
    Ссылка
    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 17.10.2020 19:22
    -1
    AdvocatusDei, 17.10.2020 19:12
    Интер в нашем чемпионате!?
    Охранник , хорош бухать, а то прийдет злой донбасянин и даст тебе леща
    Бамбасянин обычно тупой и обрыганный... такой как ты ... а ещё он изумительно выплевывает свои зубы , когда получает прикладом автомата в челюсть ... а дальше это животное спокойно лежит на земельке мордой вниз и даже не вякает ... 🤣🤣🤣
    Ссылка
    dgurkis
    online
      dgurkis, 17.10.2020 19:21
    0
    J0e777, 17.10.2020 19:11
    Это было в прошлом сезоне. Сейчас у нас лучший в стране тренер, лучшая украинская молодёжь. У вас левые негры и витёк коваленко
    Луч лучший не только в стране, он европейский кладезь таланта и футбольной мудрости. Не знаю, кто может с ним сравниться. Они с Игорьком просто созданы друг для друга, как Ярославский и Маркевич. Спасибо Игорю Михалычу, что вывел Динамо в евролидеры и вселил опять оптимизм и радость в сердца миллионов справжних шанувальников красивой игры! Слава Будулайке!
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 17.10.2020 19:20
    0
    J0e777, 17.10.2020 19:18
    Вы смотрите матч Динамо, когда играют колорады. Вы комментируете матч Динамо. У вас комплекс насчет Динамо. Днонецкие бесятся, что Киев - это в сто раз лучше чем немытый днонецк
    Я включил матч Динамо потому как Шахта уже забила 5 и привычно возила рылом соперника. Мне было не особо интересно забьют 5 или 7, а вот на зарубу цыганоболида с Рухом очень даже. Там была интрига.
    Насчет комплексов, то кто бы кукарекал. Вы настолько убогие, что соснув 4 чемпионата подряд, счастливы от 1 места после 6 туров)))
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 17.10.2020 19:19
    0
    fifadinamo, 17.10.2020 19:08
    А 15 чемпионств из 29 ти
    +
    І плюс 13 чемпіонств у першості совка
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 17.10.2020 19:19
    +4
    Роналду не приедет в Киев, боится наверное
    Ссылка
    Rostislav Zdorenko
      Rostislav Zdorenko, 17.10.2020 19:19
    -1
    J0e777, 17.10.2020 19:13
    Беженцы - это отдельный разговор. Позвали расею в свой регион и разбежались по стране как крысы. Таких вообще истреблять нужно
    Ты не ответил на вопрос.
    Ссылка
    con clusion
    online
      con clusion, 17.10.2020 19:19
    -3
    SEMIRAMID, 17.10.2020 19:12
    Насекомое! Вот тебе статистика Шахтера за последние годы:
    Товарищеские игры: Шахтер - Сьон (Швейцария) 1:2 (этот клуб хуже по рейтингу, чем Лугано, с которым Динамо сыграло вничью!) 2017 Шахтер - Шерларуа (Бельгия) 1:2! Стыдоба!
    2019 г. Шахтер - Копенгаген 1:2 (Динамо сыграло вничью с Копенгагеном!) 2019 г. Шахтер - Апоэль (Кипр) 0:1 Позорище! 2019 г. Шахтер - Хайдук (Хорватия). 1:4! Ужас изнасилование! 2019 г. Шахтер - Пролетар (Сербия). 0:1! Позорище в игре с дворовым клубом!
    Украина - Мальта 0:1
    Что с этим делать?
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 17.10.2020 19:18
    -1
    SEMIRAMID, 17.10.2020 19:17
    Болван! Если будешь тявкать, то згною статистикой! А вот тебе пелюлька:
    5 сентября 2019 года как Шлак заглатывал у Колоса, и лишь на последних минутах еле-еле отскочил 1:1. Сейчас Шахтер заглатывает в турнирной таблицы, так как Колос на третьем места, а Шахтер на почетном 4-м перед этим туром! И еще помниться как Борисфен из Киевской области унижал и насиловал горняков в 1995-1996 года
    1995-1996 г. Чемпионат Украины "Борисфен" (Киевская область) - Шахтер (ДНОнецк) 7:2 (4:0 в Борисполе и 3:2 в ДАУНецке).
    Фсе!!!! Сдаюсь. Пошла статистика за 95-96 год)))) Семирахит, что там по турнирам ветеранов и девочек U12?
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 17.10.2020 19:18
    +2
    mayakovskiy1, 17.10.2020 19:16
    Ты серьезно думаешь, что фаны команды, которая берет 4 чемпионства подряд и дважды за 4 года играет в 1/2 еврокубка, могут отчего-то бесится глядя на ваше шапито?)) Вы никто и зовут вас никак. Пока вы не выиграли ничего. Ах да, героически обыграли 15-ую команду Бельгии
    Вы смотрите матч Динамо, когда играют колорады. Вы комментируете матч Динамо. У вас комплекс насчет Динамо. Днонецкие бесятся, что Киев - это в сто раз лучше чем немытый днонецк
    Ссылка
    Rostislav Zdorenko
      Rostislav Zdorenko, 17.10.2020 19:17
    -1
    Vipfishman2, 17.10.2020 19:15
    Обтекать- это бамбасянское кредо... глотать от Динамо вы уже в этом сезоне начали... Суперкубок то в Киеве , а вы бомжары, в этом году поборетесь за третье место с Зорькой и Колосом🤣🤣🤣
    О, вылез долбоеп)) тебя там хорошо по епалу лящи и сомы надавали
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 17.10.2020 19:17
    -3
    Vipfishman2, 17.10.2020 19:15
    Обтекать- это бамбасянское кредо... глотать от Динамо вы уже в этом сезоне начали... Суперкубок то в Киеве , а вы бомжары, в этом году поборетесь за третье место с Зорькой и Колосом🤣🤣🤣
    Ах, скучно))) Вы так всегда. А потом играете с Колосом за второе место и болеете за соперников Шахты в еврокубках. Еще раз, вы пыль. Ваш тренер старый цыган, поливавший вас говном и сбежавший в Рашку)))
    Ссылка
    SEMIRAMID
    online
      SEMIRAMID, 17.10.2020 19:17
    -3
    mayakovskiy1, 17.10.2020 19:12
    4 подряд. Обтекай. После Васильича вы умерли и подваниваете. Доминация в калитку. Чемпиоствами 25 лет назад можешь гордится еще долго. Сейчас вы пыль на фоне ШД, просто пыль. Ничто. Ноль. 4 влета из 4. А ваш тренер вонючий цыган
    Болван! Если будешь тявкать, то згною статистикой! А вот тебе пелюлька:
    5 сентября 2019 года как Шлак заглатывал у Колоса, и лишь на последних минутах еле-еле отскочил 1:1. Сейчас Шахтер заглатывает в турнирной таблицы, так как Колос на третьем места, а Шахтер на почетном 4-м перед этим туром! И еще помниться как Борисфен из Киевской области унижал и насиловал горняков в 1995-1996 года
    1995-1996 г. Чемпионат Украины "Борисфен" (Киевская область) - Шахтер (ДНОнецк) 7:2 (4:0 в Борисполе и 3:2 в ДАУНецке).
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 17.10.2020 19:16
    -2
    J0e777, 17.10.2020 19:14
    Радует, что вы, днонецкие нищеброды, так беситесь. Очень радует. Луческу лучший!!!!
    Ты серьезно думаешь, что фаны команды, которая берет 4 чемпионства подряд и дважды за 4 года играет в 1/2 еврокубка, могут отчего-то бесится глядя на ваше шапито?)) Вы никто и зовут вас никак. Пока вы не выиграли ничего. Ах да, героически обыграли 15-ую команду Бельгии
    Ссылка
    Игорь Авто
      Игорь Авто, 17.10.2020 19:16
    0
    В конце второго тайма подсели, хотя было понятно что без замен не обойтись, выход Родригеса поставил точку в игре Ждём вторника
    Ссылка
    Lazio
    online
      Lazio, 17.10.2020 19:15
    0
    Їбучий канал футбол1,2.... нахєр ви забиваєте Чемпіонат Італії і вмикаєте його на 20 хвилині трансляції, показуючи якихось старих пердунів????
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    zakharka
    online
      zakharka, 17.10.2020 19:15
    0
    Динамо полностью раздолбаное- видно, что это ЧАСТНАЯ команда и этому частнику не везет с теми , кого он насобирал...
    Стадо , даже когда в нем цыган пастух:- все равно стадо!
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    AdvocatusDei.
    online
      AdvocatusDei., 17.10.2020 19:15
    -1
    mayakovskiy1, 17.10.2020 19:09
    И что ты хочешь сказать?)) Да проиграли 0-5. И? Вы в это время сидели на жопе и смотрели как Шахта выносила Бенфику, Вольфсбург и Базель. Потому как вы жалкая пыль, маленький клуб вечно позорящий Украину в Еврокубках
    вот просто на чем ты уепмше сидело и смотрело,когда Динамо выносило Барсу и Реал?
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    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 17.10.2020 19:15
    -4
    J0e777, 17.10.2020 19:14
    Радует, что вы, днонецкие нищеброды, так беситесь. Очень радует. Луческу лучший!!!!

    Шпрот переобулся
    Ссылка
    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 17.10.2020 19:15
    -2
    Rostislav Zdorenko, 17.10.2020 19:09
    Прошлый сезон, - 23очка от Шахтера. Фарт что попали на 2 место. Обтекай молча
    Обтекать- это бамбасянское кредо... глотать от Динамо вы уже в этом сезоне начали... Суперкубок то в Киеве , а вы бомжары, в этом году поборетесь за третье место с Зорькой и Колосом🤣🤣🤣
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 17.10.2020 19:04
    +9
    mayakovskiy1, 17.10.2020 19:03
    Динамо глотает дома 0-2 у Колоса в решающем матче. Какой блин Рух, инвалиды? 4 чемпионства подряд, - 23.
    В будке сидите недоклуб .
    маяхуёвский, твои колорады немытые еле очко спасли в матче с Рухом? Почему ты здесь, а не обсуждаешь матч беженцев?
    Ссылка
    AdvocatusDei.
    online
      AdvocatusDei., 17.10.2020 19:04
    +9
    mayakovskiy1, 17.10.2020 19:03
    Динамо глотает дома 0-2 у Колоса в решающем матче. Какой блин Рух, инвалиды? 4 чемпионства подряд, - 23.
    В будке сидите недоклуб .
    5 - Inter Milan's 5-0 win over Shakhtar Donetsk is the biggest margin of victory in a single Europa League/UEFA Cup semi-final game. Drubbing.ъ
    перевести тебе дебилу?
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 17.10.2020 19:04
    +8
    Динамо Киев - 1 место
    Шахтер, Олимпик и Десна бодаются за 5 ое, причем у Шахтера шансов меньше они в отличие от двух других не играли с Динамо.
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    AdvocatusDei.
    online
      AdvocatusDei., 17.10.2020 19:07
    +7
    mayakovskiy1, 17.10.2020 19:06
    Та Боже, ну сыграли и что? У Шахты это бывает раз в жизни, а вы соснули у Колоса, Аленсандрии, Десны, Зорьки, Шахты 4 раза, Марика. Вы реально заглатываете у всех. -23 просто так не бывает. Вы жалкий цыганский недоклуб
    дебил Интер-шахтер 5-0.это раз в жизни?
    Ссылка
    Cityzen83
    online
      Cityzen83, 17.10.2020 18:52
    +7
    Нормас. Ждём старую синьору в гости.
    Ссылка
    Владимир Ключка
      Владимир Ключка, 17.10.2020 19:14
    +5
    мужики.. вам не стидно обзивать друг -друга.. коментарі читають діти...може хватить.. поговоріть про футбол... а хочеться поматериться-в лічку і ругайтесь..
    Ссылка
    fifadinamo
    online
      fifadinamo, 17.10.2020 19:08
    +5
    Shara, 17.10.2020 19:04
    А 23 очка разницы за прошлый чемпионат?
    А 15 чемпионств из 29 ти
    Ссылка
    Vipfishman2
    online
      Vipfishman2, 17.10.2020 19:07
    +5
    Shara, 17.10.2020 19:04
    А 23 очка разницы за прошлый чемпионат?
    Да нам глубочайше пох , что было в прошлом чемпионате ..: в этом вас , ублюдков, возит все кому не лень - начиная от Интера и заканчивая Рухом 🤣🤣🤣 То ли еще будет - очередной позор с 7-8 мячами от Реала ... заглатывать полную кошелку - генетический стиль бамбасянской мрази 🤣🤣🤣
    Ссылка
    MetalKH
      MetalKH, 17.10.2020 19:00
    +5
    mayakovskiy1, 17.10.2020 18:58
    ахаха)) Шахта за 15 минут, дублем забила 4 плюхи команде, от которой Динама отскочила на 90+ благодаря судейке в шубе.
    Динамо уверенно выиграло у команды, в матче с которой Шахтёр еле отскочил, сыграв 1-1
    Ссылка
    Istm
    online
      Istm, 17.10.2020 18:59
    +5
    спокійно і впевнено.
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 17.10.2020 18:51
    +5
    Всех с победой!! Ждём битву с Юве
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 17.10.2020 19:19
    +4
    Роналду не приедет в Киев, боится наверное
    Ссылка
    AdvocatusDei.
    online
      AdvocatusDei., 17.10.2020 19:05
    +4
    Рух-шахтер 1-1)))))
    Рух -Динамо 0-2
    значится шахтер тупо отсос))
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    JekFunny
      JekFunny, 17.10.2020 18:52
    +4
    С победой Динамо !
    игра понравилась , хотя конечно была реализацию можно подтянуть , брак в центральной линии спишем на усталость после сборных.
    Пас Вити - конфета .Нравится , что по сути, Де Пена , Вербич, Витя и Родригес. - 4 боевых единицы, которых румын может тасовать без потери качества
    Супряге - нужно наконец то забивать свои моменты
    С возвращением Попова
    Теперь ждем Юве .Всех с победой !!!
    Ссылка
    Cтapый Xaнтep
      Cтapый Xaнтep, 17.10.2020 19:13
    +3
    Predator, 17.10.2020 19:00
    Юве трепещи. Дыряво обыграло гранда
    Реал, трепещи.Силикозники разбомбили гранда...
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 17.10.2020 19:08
    +3
    Че так много кротов под победой Динамо? Или ещё от ничейки от Руха не отошли?
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 17.10.2020 19:00
    +3
    долбо**бы львівські. ото чого було корчити з себе целку і не погодитись на матч у Києві? глядачів, однаково, не пустили.а так залишилась би надія зіграти навесні при своїх вболівальниках
    Ссылка
    yuryan
    online
      yuryan, 17.10.2020 18:55
    +3
    Олег Тимофеюк, 17.10.2020 18:53
    Какая бл репетиция? Над кипрским позорным клюбом Юве даже без Кришти эксперименты ставить будет.
    Посмотрим что там и кто будет ставить над теми кто в мучительном матчу с рухом ели 1:1 отскочил 😉
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 17.10.2020 18:53
    +3
    Легко, на классе показали всем известному клубу, как надо обыгрывать Рух. Браво, народная команда Ждем Юве в гости.
    Ссылка
    AleksDnipro87
      AleksDnipro87, 17.10.2020 18:51
    +3
    С победой! А Шахтёру следует научиться как играть против супер клюба Руха
    Ссылка
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