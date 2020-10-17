Генеральная репетиция перед Ювентусом. Динамо во Львове обыграло Рух

Для киевского «Динамо» матч 6-го тура украинской Премьер-лиги против львовского «Руха» стал последним экзаменом перед стартом в групповом раунде Лиги чемпионов, поэтому для столичного клуба было крайне важно взять три очка на «Арене Львов» и подойти к поединку с «Ювентусом» в хорошем настроении.

Мирча Луческу сделал четыре изменения в стартовом составе, по сравнению с предыдущим туром. Стоит отметить, что с первых минут впервые в сезоне вышел Денис Попов, который недавно восстановился после травмы. Кроме того, вернулись в старт «бело-синих» Цыганков, Буяльский и Супряга. Иван Федык, в свою очередь, почти наполовину изменил состав «Руха», выпустив пять новых игроков.

«Динамо» ожидаемо играло первым номером и заставило Григория Козловского нервно закурить уже на 30-й минуте: Цыганков вырезал идеальный пас в штрафную на Де Пену, и Карлос в касание точно пробил мимо голкипера – 0:1. Открыв счет, киевляне пытались еще до перерыва оформить комфортное преимущество, но в концовке сами едва не пропустили, когда тот же Цыганков обрезался в центре. К счастью для гостей, ошибка Виктора не привела к голу, поскольку Ростислав Русин с линии штрафной пробил в руки Бущану.

В начале второго тайма у «Динамо» было несколько возможностей удвоить счет, но голкипер львовян Бандура спас свою команду после опасных ударов Караваева и Буяльского. А на 69-й минуте Владислав Супряга протолкнул мяч мимо вратаря после передачи на ход от Цыганкова, однако с острого угла попал в сетку с внешней стороны.

У «Руха» в атаке не получалось практически ничего. Если быть точнее, моментов, которые можно хотя бы с натяжкой назвать опасными, у ворот Георгия Бущана было очень мало. Возможно, команда Ивана Федыка планировала пойти ва-банк в компенсированное время, но как только основное истекло, «Динамо» сняло вопрос об исходе встречи. Кендзера с правого фланга прострелил на Родригеша, а Жерсон расстрелял ворота хозяев.

Интересно, что для вышедшего на замену Родригеша этот гол стал первым в Премьер-лиге в этом сезоне, ранее он отличался в Суперкубке и квалификации Лиги чемпионов. Возможно, ему удастся стать джокером и в ближайшем поединке с лучшим клубом Италии. Судя по всему, Мирча Луческу возлагает на него большие надежды.

Ну, а в чемпионате «Динамо» продолжает лидировать, над «Шахтером» у киевлян остается два очка преимущества. А вот «Рух» с двумя очками в активе остается на предпоследнем месте в турнирной таблице. Если так дела пойдут и дальше, то «украинского Нагельсманна» вскоре ждет отставка.

Украинская Премьер-лига. 6-й тур.

«Рух» – «Динамо» – 0:2

Карлос Де Пена (30), Жерсон Родригес (91)

Юрий Климчук (7), Ярослав Мартынюк (58)

«Рух»: Aлександр Бандура, Юрий Копына, Игорь Дуць, Милош Стаменкович, Эрик Глига, Ярослав Мартынюк, Иван Брикнер (Валерий Федорчук, 46), Ростислав Русин, Юрий Климчук (Марьян Мысык, 46), Богдан Бойчук, Даниил Кондраков (Николай Кухаревич, 46)

«Динамо»: Георгий Бущан, Виталий Миколенко (Томаш Кендзёра, 70), Илья Забарный, Денис Попов, Aлександр Караваев, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (Владимир Шепелев, 85), Карлос Де Пена (Жерсон Родригес, 80), Виктор Цыганков, Владислав Супряга (Беньямин Вербич, 70)

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

«Арена Львов» (Львов)

РУХ - ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА