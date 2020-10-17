«Динамо» в рамках 6-го тура УПЛ на выезде обыграло «Рух». Матч закончился со счетом 2:0 в пользу киевлян.
Смотрите видео голов и обзор матча:
«Рух» - «Динамо» - 0:2
Голы: Де Пена, 30; Родригеш, 91.
0:1 - Карлос де Пена, 30 мин.
0:2 - гол Родригеша
Лучшие моменты матча:
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Жерсон Родригес (Динамо Киев).
|30'
|ГОЛ ! Мяч забил Карлос де Пена (Динамо Киев).
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Источник — Футбол 1/2/3
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