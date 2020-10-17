6-й тур
Рух Львов
0 : 2
Динамо Киев
17.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Рух – Динамо – 0:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие эпизоды матча чемпионата Украины

  • 17.10.2020 19:27
  • 21001 просмотр
  • 2 комментария
Рух – Динамо – 0:2. Видео голов и обзор матча
© ФК Динамо Киев

«Динамо» в рамках 6-го тура УПЛ на выезде обыграло «Рух». Матч закончился со счетом 2:0 в пользу киевлян.

Смотрите видео голов и обзор матча:

«Рух» - «Динамо» - 0:2

Голы: Де Пена, 30; Родригеш, 91. 

0:1 - Карлос де Пена, 30 мин.

0:2 - гол Родригеша

Лучшие моменты матча:

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Жерсон Родригес (Динамо Киев).
30' ГОЛ ! Мяч забил Карлос де Пена (Динамо Киев).
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Источник — Футбол 1/2/3

(10 голосов)

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Комментарии
    Сергій Зіменко
      Сергій Зіменко, 17.10.2020 19:39
    +1
    Супряга дивує - два моменти, коли треба було віддати пас і були б голи.. Чувак б'є сам і обидва рази невдало..
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    kum_Poltava_
      kum_Poltava_, 17.10.2020 17:56
    0
    Ну і де оновлення?
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    Сергій Зіменко
      Сергій Зіменко, 17.10.2020 19:39
    +1
    Супряга дивує - два моменти, коли треба було віддати пас і були б голи.. Чувак б'є сам і обидва рази невдало..
    Ссылка
    kum_Poltava_
      kum_Poltava_, 17.10.2020 17:56
    0
    Ну і де оновлення?
    Ссылка
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