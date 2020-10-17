Мирча ЛУЧЕСКУ: «Я доволен и игрой, и результатом Динамо»

Тренер оценил победный матч чемпионата Украины

  • 17.10.2020 19:56
  • 5243 просмотра
  • 15 комментариев
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Я доволен и игрой, и результатом Динамо»
© fcdynamo.kiev.ua

Наставник «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал победу киевской команды в матче УПЛ против «Руха» (2:0).

- Тяжелая игра против сложного соперника. Плюс поле было скользким для контроля мяча. В принципе, мы сыграли хорошо. В первом тайме доминировали, имели хороший контроль, во втором тайме было немного хуже. Но, в целом, я доволен и игрой, и результатом – тем более, у нас было всего два дня на подготовку к игре после двухнедельной паузы, связанной с матчами сборных.

- Не рисковали вы здоровьем Супряги и Буяльского, которые только восстановились после повреждений?

- Я лучше знаю о степени готовности футболистов, поскольку они со мной каждый день. Они были готовы к игре, но мне нужно было знать, смогут ли они выдержать игровой ритм на протяжении всех 90 минут.

- Какой ключевой момент в матче, по вашему мнению?

- Не было ключевого момента. Мы доминировали, контролировали ход игры, забили два мяча, а могли еще. Я доволен результатом и энтузиазмом, который приносит победа перед важной игрой в Лиге чемпионов.

- Что можете сказать о сопернике?

- Хорошая команда, которая может и прессинговать, и комбинировать длинными и короткими передачами. Они умеют играть в футбол, и по тем играм, которые я видел, уверен, она не задержится на дне турнирной таблицы.

- Попов впервые вышел в стартовом составе после длительной паузы. Насколько он готов регулярно играть в ключевых матчах?

- Денис провел хороший матч, но нужно помнить, что он пропустил несколько месяцев из-за травмы – причем пропускал как тренировки, так и теоретические занятия, на которых мы обсуждали вопросы организации игры. Он понемногу подтягивается, и мы понимаем, что он – будущее украинского футбола, талантливый игрок. Будем смотреть, как он будет готовиться к следующим играм.

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Источник — ФК Динамо Киев

(30 голосов)

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Комментарии
    APL
    online
      APL, 17.10.2020 20:51
    0
    Lion, 17.10.2020 20:50
    У вас очегь короткая память или пропитая...
    Вам в игре с колом ставили пенальти и удаления, а так вас колос нагнул .
    Бред не пиши вы колос только в большинстве можете обыграть и с пенальти
    це мабудь в тебе пропита, по перше поставили 2 пенальті, але ж в ворота ДК теж 2 поставили, а скільки в матчі з Колосом шлюхті поставили пенальті?
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 17.10.2020 20:50
    0
    Lion, 17.10.2020 20:43
    Это те фаны которые гадили будулая когда он тренировал Шахтёр, а сегодня его на руках носят...
    А у суркиса мозгов нету найти нормального тренера пошел по стопам старшего брата, надеюсь после будулая фонсеку не пригласит....
    А хто цигана на руках носить? Я і дальше не в захваті цього призначення, але тренера приходять і відходять, а клуб залишається клубом
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 17.10.2020 20:50
    -1
    APL, 17.10.2020 20:46
    це ви з 3 пеняльті тільки можете виграти
    У вас очегь короткая память или пропитая...
    Вам в игре с колом ставили пенальти и удаления, а так вас колос нагнул .
    Бред не пиши вы колос только в большинстве можете обыграть и с пенальти
    Ссылка
    moris24
    online
      moris24, 17.10.2020 20:47
    0
    Lion, 17.10.2020 20:40
    А Колос здатни?
    О фк крот мариупіль підтягнулись
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 17.10.2020 20:46
    0
    Lion, 17.10.2020 20:44
    Три пенальти и удаление! А так проиграли!!
    це ви з 3 пеняльті тільки можете виграти
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 17.10.2020 20:44
    -4
    APL, 17.10.2020 20:42
    ну з 3 пенальті і не тільки в Колоса можна виграти але і в Ювентуса
    Три пенальти и удаление! А так проиграли!!
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 17.10.2020 20:43
    -3
    Это те фаны которые гадили будулая когда он тренировал Шахтёр, а сегодня его на руках носят...
    А у суркиса мозгов нету найти нормального тренера пошел по стопам старшего брата, надеюсь после будулая фонсеку не пригласит....
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 17.10.2020 20:42
    -1
    Lion, 17.10.2020 20:40
    А Колос здатни?
    ну з 3 пенальті і не тільки в Колоса можна виграти але і в Ювентуса
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 17.10.2020 20:41
    -1
    Александр Шевченко, 17.10.2020 20:40
    Один крото-даун уже здесь отписался я смотрю, работает на блин с лопаты
    Вернее даун маяковский отрабатывает свой блин с лопаты
    Ссылка
    Lion
    online
      Lion, 17.10.2020 20:40
    -4
    yuryan, 17.10.2020 20:39
    Ми то хоч Рух здатні перемогти
    А Колос здатни?
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 17.10.2020 20:40
    -1
    Один крото-даун уже здесь отписался я смотрю, работает на блин с лопаты
    Ссылка
    yuryan
    online
      yuryan, 17.10.2020 20:39
    -1
    mayakovskiy1, 17.10.2020 20:34
    Там с Шахты еще секонда повыкидывали. Собирайте смело. Может сможете наконец команды типа Лугано побеждать
    Ми то хоч Рух здатні перемогти
    Ссылка
    mayakovskiy1
    online
      mayakovskiy1, 17.10.2020 20:34
    -3
    Barsa_che, 17.10.2020 20:30
    Браво Луческу! Вот что такое тренер. Правильная тактика, своевременные замены и т.д. Понятно, что в лиге чемпионов будет сложно, но то что Луческу вывел туда команду, это уже успех. Состав практически тот же что и при Михайличенко, а игра совершенно другая.
    Там с Шахты еще секонда повыкидывали. Собирайте смело. Может сможете наконец команды типа Лугано побеждать
    Ссылка
    Rzechpospolita
    online
      Rzechpospolita, 17.10.2020 20:33
    0
    С приходом Луческу в Динамо Киев, у болельщиков Динамо(не ультрас) появилась уверенность в игре и результате Д.К, а самое главное уверенность появилась и у самих игроков, и эти же игроки просто кайфуют от игры на поле и это очень хорошо видно ... и эту уверенность прибил нам и им Мирча!!!
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 17.10.2020 20:30
    0
    Браво Луческу! Вот что такое тренер. Правильная тактика, своевременные замены и т.д. Понятно, что в лиге чемпионов будет сложно, но то что Луческу вывел туда команду, это уже успех. Состав практически тот же что и при Михайличенко, а игра совершенно другая.
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 17.10.2020 20:51
    0
    Lion, 17.10.2020 20:50
    У вас очегь короткая память или пропитая...
    Вам в игре с колом ставили пенальти и удаления, а так вас колос нагнул .
    Бред не пиши вы колос только в большинстве можете обыграть и с пенальти
    це мабудь в тебе пропита, по перше поставили 2 пенальті, але ж в ворота ДК теж 2 поставили, а скільки в матчі з Колосом шлюхті поставили пенальті?
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 17.10.2020 20:50
    0
    Lion, 17.10.2020 20:43
    Это те фаны которые гадили будулая когда он тренировал Шахтёр, а сегодня его на руках носят...
    А у суркиса мозгов нету найти нормального тренера пошел по стопам старшего брата, надеюсь после будулая фонсеку не пригласит....
    А хто цигана на руках носить? Я і дальше не в захваті цього призначення, але тренера приходять і відходять, а клуб залишається клубом
    Ссылка
    moris24
    online
      moris24, 17.10.2020 20:47
    0
    Lion, 17.10.2020 20:40
    А Колос здатни?
    О фк крот мариупіль підтягнулись
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 17.10.2020 20:46
    0
    Lion, 17.10.2020 20:44
    Три пенальти и удаление! А так проиграли!!
    це ви з 3 пеняльті тільки можете виграти
    Ссылка
    Rzechpospolita
    online
      Rzechpospolita, 17.10.2020 20:33
    0
    С приходом Луческу в Динамо Киев, у болельщиков Динамо(не ультрас) появилась уверенность в игре и результате Д.К, а самое главное уверенность появилась и у самих игроков, и эти же игроки просто кайфуют от игры на поле и это очень хорошо видно ... и эту уверенность прибил нам и им Мирча!!!
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 17.10.2020 20:30
    0
    Браво Луческу! Вот что такое тренер. Правильная тактика, своевременные замены и т.д. Понятно, что в лиге чемпионов будет сложно, но то что Луческу вывел туда команду, это уже успех. Состав практически тот же что и при Михайличенко, а игра совершенно другая.
    Ссылка
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