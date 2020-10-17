Мирча ЛУЧЕСКУ: «Я доволен и игрой, и результатом Динамо»

Наставник «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал победу киевской команды в матче УПЛ против «Руха» (2:0).
- Тяжелая игра против сложного соперника. Плюс поле было скользким для контроля мяча. В принципе, мы сыграли хорошо. В первом тайме доминировали, имели хороший контроль, во втором тайме было немного хуже. Но, в целом, я доволен и игрой, и результатом – тем более, у нас было всего два дня на подготовку к игре после двухнедельной паузы, связанной с матчами сборных.
- Не рисковали вы здоровьем Супряги и Буяльского, которые только восстановились после повреждений?
- Я лучше знаю о степени готовности футболистов, поскольку они со мной каждый день. Они были готовы к игре, но мне нужно было знать, смогут ли они выдержать игровой ритм на протяжении всех 90 минут.
- Какой ключевой момент в матче, по вашему мнению?
- Не было ключевого момента. Мы доминировали, контролировали ход игры, забили два мяча, а могли еще. Я доволен результатом и энтузиазмом, который приносит победа перед важной игрой в Лиге чемпионов.
- Что можете сказать о сопернике?
- Хорошая команда, которая может и прессинговать, и комбинировать длинными и короткими передачами. Они умеют играть в футбол, и по тем играм, которые я видел, уверен, она не задержится на дне турнирной таблицы.
- Попов впервые вышел в стартовом составе после длительной паузы. Насколько он готов регулярно играть в ключевых матчах?
- Денис провел хороший матч, но нужно помнить, что он пропустил несколько месяцев из-за травмы – причем пропускал как тренировки, так и теоретические занятия, на которых мы обсуждали вопросы организации игры. Он понемногу подтягивается, и мы понимаем, что он – будущее украинского футбола, талантливый игрок. Будем смотреть, как он будет готовиться к следующим играм.
Источник — ФК Динамо Киев
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Вам в игре с колом ставили пенальти и удаления, а так вас колос нагнул .
Бред не пиши вы колос только в большинстве можете обыграть и с пенальти
А у суркиса мозгов нету найти нормального тренера пошел по стопам старшего брата, надеюсь после будулая фонсеку не пригласит....
Вам в игре с колом ставили пенальти и удаления, а так вас колос нагнул .
Бред не пиши вы колос только в большинстве можете обыграть и с пенальти
А у суркиса мозгов нету найти нормального тренера пошел по стопам старшего брата, надеюсь после будулая фонсеку не пригласит....
Вам в игре с колом ставили пенальти и удаления, а так вас колос нагнул .
Бред не пиши вы колос только в большинстве можете обыграть и с пенальти
А у суркиса мозгов нету найти нормального тренера пошел по стопам старшего брата, надеюсь после будулая фонсеку не пригласит....
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.