Мирча ЛУЧЕСКУ: «Я доволен и игрой, и результатом Динамо»

Наставник «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал победу киевской команды в матче УПЛ против «Руха» (2:0).

- Тяжелая игра против сложного соперника. Плюс поле было скользким для контроля мяча. В принципе, мы сыграли хорошо. В первом тайме доминировали, имели хороший контроль, во втором тайме было немного хуже. Но, в целом, я доволен и игрой, и результатом – тем более, у нас было всего два дня на подготовку к игре после двухнедельной паузы, связанной с матчами сборных.

- Не рисковали вы здоровьем Супряги и Буяльского, которые только восстановились после повреждений?

- Я лучше знаю о степени готовности футболистов, поскольку они со мной каждый день. Они были готовы к игре, но мне нужно было знать, смогут ли они выдержать игровой ритм на протяжении всех 90 минут.

- Какой ключевой момент в матче, по вашему мнению?

- Не было ключевого момента. Мы доминировали, контролировали ход игры, забили два мяча, а могли еще. Я доволен результатом и энтузиазмом, который приносит победа перед важной игрой в Лиге чемпионов.

- Что можете сказать о сопернике?

- Хорошая команда, которая может и прессинговать, и комбинировать длинными и короткими передачами. Они умеют играть в футбол, и по тем играм, которые я видел, уверен, она не задержится на дне турнирной таблицы.

- Попов впервые вышел в стартовом составе после длительной паузы. Насколько он готов регулярно играть в ключевых матчах?

- Денис провел хороший матч, но нужно помнить, что он пропустил несколько месяцев из-за травмы – причем пропускал как тренировки, так и теоретические занятия, на которых мы обсуждали вопросы организации игры. Он понемногу подтягивается, и мы понимаем, что он – будущее украинского футбола, талантливый игрок. Будем смотреть, как он будет готовиться к следующим играм.