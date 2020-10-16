Календарь заготовил новичку Премьер-лиги непростое испытание: резко прибавившая «Ворскла», серия поединков с участниками еврокубков и львовское дерби. Отсутствие побед при таком раскладе вряд ли удивляет, при этом «Рух» уже успел добиться заметных успехов. Крупное поражение было только в Полтаве, а ничья с чемпионом в первой же встрече и вовсе – исторический успех.

«Динамо» движется по сезону в чемпионском темпе, хотя, конечно, все основные баталии у киевлян еще впереди. Тем более, ближайшие два месяца в УПЛ у подопечных Мирчи Луческу пройдут в такой себе тени от участия в долгожданном «квартете» Лиги чемпионов. Впрочем, до визита «Ювентуса» еще есть время, и матч во Львове – отличная возможность проверить тонус игроков, ведь за последние дни на футболистов киевского коллектива легла колоссальная нагрузка под знаменами национальной сборной.

Эпидемия коронавируса в рядах главного конкурента по чемпионату привела к тому, что в составе сборной Андрей Шевченко задействовал десяток футболистов «Динамо». При этом, шесть исполнителей вышли в «основе» против Испании, а седьмой – появился со скамейки и забил гол, переписавший историю. Вот так дилемма теперь перед тренерским штабом киевлян – то ли наиграть во Львове оптимальный состав, то ли предоставить лидерам отдых? В клуб «сборники» вернутся на кураже от успеха, и теперь важно отыскать эмоции на итальянских звезд. Но сначала – не потерять очки с неуступчивыми львовянами.

У «Руха» подобных проблем с «износом» не наблюдалось. Команда готовилась к гостям из столицы в дежурном режиме, сыграв спарринги против «Вереса» (2:1) и «Буковины» (2:0). В воротах соперников «расписывались» Даниил Кондраков (дубль – «Вересу»), а также Николай Кухаревич и Валерий Федорчук. Экс-футболист «Динамо» и самый возрастной полевой исполнитель «Руха» поделился своими мыслями о предстоящем противостоянии: «Если проанализировать мою карьеру, то сейчас каждый матч – особенный для меня. Не впервые сыграю против своей бывшей команды. Профессионально отношусь к делу, поэтому для меня нет значения, против кого играю. После матчей за сборную динамовцы точно не будут уставшими – они будут в тонусе».

Отметим, что против «Динамо» из-за дисквалификации не сыграет Вадим Парамонов, по условиям арендного соглашения с киевским клубом – Иван Калюжный. Ну и уже покинувшие клуб Олег Синица, бразилец Сидней, ганец Эрнест Антви и грузин Рати Ардазишвили, с которыми «Рух» разорвал контракты. Пригласил в свои ряды львовский клуб ряд перспективных футболистов из «Карпат», а также защитника Романа Гагуна, последние сезоны стабильно игравшего за одного из лидеров Первой лиги – «Агробизнес».

Учитывая нагрузку на ключевых исполнителей, вполне возможно появление в субботней встрече новичков киевлян. Румынский полузащитник Тудор Белуцэ, бразильский нападающий Клейтон Да Силва и защитник, начинавший футбольную карьеру как раз в «Рухе», Владимир Костевич готовятся дебютировать за «Динамо». Не забываем о возвращении Дениса Гармаша, а также восстановлении Владислава Супряги и Виталия Буяльского. Кадрового ресурса у киевлян хватает, а опыт и мастерство рулевого наверняка помогут грамотно распределить нагрузку на всю традиционно напряженную осень.

Ориентировочные составы:

«Рух»: Бандура, Глига, Стаменкович, Дуць, Федорчук, Брикнер, Мартынюк, Климчук, Р.Русин, Кухарук, Кухаревич.

«Динамо»: Бущан, Караваев, Миколенко, Забарный, Кендзера, Андриевский, Шепелев, Де Пена, Шапаренко, Родригес, Вербич.

17 октября, суббота