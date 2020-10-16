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Рух Львов
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Динамо Киев
17.10.2020 17:00   ТВ-трансляция: 

Рух – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Позади – Испания, впереди – Италия, но новички УПЛ тоже дадут бой

  • 16.10.2020 16:19
  • 924 просмотра
  • 10 комментариев
Рух – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© ФК Динамо Киев

Календарь заготовил новичку Премьер-лиги непростое испытание: резко прибавившая «Ворскла», серия поединков с участниками еврокубков и львовское дерби. Отсутствие побед при таком раскладе вряд ли удивляет, при этом «Рух» уже успел добиться заметных успехов. Крупное поражение было только в Полтаве, а ничья с чемпионом в первой же встрече и вовсе – исторический успех.

«Динамо» движется по сезону в чемпионском темпе, хотя, конечно, все основные баталии у киевлян еще впереди. Тем более, ближайшие два месяца в УПЛ у подопечных Мирчи Луческу пройдут в такой себе тени от участия в долгожданном «квартете» Лиги чемпионов. Впрочем, до визита «Ювентуса» еще есть время, и матч во Львове – отличная возможность проверить тонус игроков, ведь за последние дни на футболистов киевского коллектива легла колоссальная нагрузка под знаменами национальной сборной.

Эпидемия коронавируса в рядах главного конкурента по чемпионату привела к тому, что в составе сборной Андрей Шевченко задействовал десяток футболистов «Динамо». При этом, шесть исполнителей вышли в «основе» против Испании, а седьмой – появился со скамейки и забил гол, переписавший историю. Вот так дилемма теперь перед тренерским штабом киевлян – то ли наиграть во Львове оптимальный состав, то ли предоставить лидерам отдых? В клуб «сборники» вернутся на кураже от успеха, и теперь важно отыскать эмоции на итальянских звезд. Но сначала – не потерять очки с неуступчивыми львовянами.

У «Руха» подобных проблем с «износом» не наблюдалось. Команда готовилась к гостям из столицы в дежурном режиме, сыграв спарринги против «Вереса» (2:1) и «Буковины» (2:0). В воротах соперников «расписывались» Даниил Кондраков (дубль – «Вересу»), а также Николай Кухаревич и Валерий Федорчук. Экс-футболист «Динамо» и самый возрастной полевой исполнитель «Руха» поделился своими мыслями о предстоящем противостоянии: «Если проанализировать мою карьеру, то сейчас каждый матч – особенный для меня. Не впервые сыграю против своей бывшей команды. Профессионально отношусь к делу, поэтому для меня нет значения, против кого играю. После матчей за сборную динамовцы точно не будут уставшими – они будут в тонусе».

Отметим, что против «Динамо» из-за дисквалификации не сыграет Вадим Парамонов, по условиям арендного соглашения с киевским клубом – Иван Калюжный. Ну и уже покинувшие клуб Олег Синица, бразилец Сидней, ганец Эрнест Антви и грузин Рати Ардазишвили, с которыми «Рух» разорвал контракты. Пригласил в свои ряды львовский клуб ряд перспективных футболистов из «Карпат», а также защитника Романа Гагуна, последние сезоны стабильно игравшего за одного из лидеров Первой лиги – «Агробизнес».

Учитывая нагрузку на ключевых исполнителей, вполне возможно появление в субботней встрече новичков киевлян. Румынский полузащитник Тудор Белуцэ, бразильский нападающий Клейтон Да Силва и защитник, начинавший футбольную карьеру как раз в «Рухе», Владимир Костевич готовятся дебютировать за «Динамо». Не забываем о возвращении Дениса Гармаша, а также восстановлении Владислава Супряги и Виталия Буяльского. Кадрового ресурса у киевлян хватает, а опыт и мастерство рулевого наверняка помогут грамотно распределить нагрузку на всю традиционно напряженную осень.

Ориентировочные составы:

«Рух»: Бандура, Глига, Стаменкович, Дуць, Федорчук, Брикнер, Мартынюк, Климчук, Р.Русин, Кухарук, Кухаревич.

«Динамо»: Бущан, Караваев, Миколенко, Забарный, Кендзера, Андриевский, Шепелев, Де Пена, Шапаренко, Родригес, Вербич.

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17 октября, суббота

«Рух» — «Динамо»
Львов. Стадион «Арена Львов». 17:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
РУХ – ДИНАМО. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)
Прогноз Sport.ua — 1:3
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Артем Цыганенко, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    APL
    online
      APL, 16.10.2020 17:27
    0
    Sty. 1e, 16.10.2020 17:17
    Прямо в точку, читаєте мої думки, Диряві бобри слабші за Рух зараз
    Ага, 3-1 з шлюхтою тому доказ
    Ссылка
    Sty. 1e
    online
      Sty. 1e, 16.10.2020 17:17
    -1
    Олег Тимофеюк, 16.10.2020 17:00
    Удачи Руху с кипрской помойской.
    Прямо в точку, читаєте мої думки, Диряві бобри слабші за Рух зараз
    Ссылка
    Newvlad
      Newvlad, 16.10.2020 17:15
    0
    Надеюсь львовяне не устроят на поле рубку в угоду кротячьим выползням. Очень нужная игра перед Юве. Главное без нервов и травм.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 16.10.2020 17:11
    +1
    Олег Тимофеюк, 16.10.2020 17:00
    Удачи Руху с кипрской помойской.
    Ты бы небось душу дьяволу продал , чтобы свою помойку, под депрессивной хрущевкой , поменять на кипрскую
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 16.10.2020 17:00
    -3
    Удачи Руху с кипрской помойской.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 16.10.2020 16:51
    0
    grifon, 16.10.2020 16:40
    з поверненням тебе
    Дякую
    Ссылка
    Istm
    online
      Istm, 16.10.2020 16:46
    0
    Циніков знову не в основному складі.
    Ссылка
    grifon
    online
      grifon, 16.10.2020 16:40
    -1
    jekаfunny, 16.10.2020 16:28
    Ну Рух , в игре с шахтером показал , что мальчиками для битья их воспринимать не стоит
    А поэтому во Львов стоит ехать с серьезным настроем , хотя конечно же матч с Юве будут держать в уме.
    Жду ротацию , особенно в учетом того что много игроков вернулось из сборной
    Хотелось бы увидеть Дуэлунда.
    Ну и удачи Динамо , Киев с тобой !
    з поверненням тебе
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 16.10.2020 16:28
    +1
    Ну Рух , в игре с шахтером показал , что мальчиками для битья их воспринимать не стоит
    А поэтому во Львов стоит ехать с серьезным настроем , хотя конечно же матч с Юве будут держать в уме.
    Жду ротацию , особенно в учетом того что много игроков вернулось из сборной
    Хотелось бы увидеть Дуэлунда.
    Ну и удачи Динамо , Киев с тобой !
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 16.10.2020 16:27
    +2
    Динамо порвёт этих клоунов
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 16.10.2020 16:27
    +2
    Динамо порвёт этих клоунов
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 16.10.2020 17:11
    +1
    Олег Тимофеюк, 16.10.2020 17:00
    Удачи Руху с кипрской помойской.
    Ты бы небось душу дьяволу продал , чтобы свою помойку, под депрессивной хрущевкой , поменять на кипрскую
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 16.10.2020 16:28
    +1
    Ну Рух , в игре с шахтером показал , что мальчиками для битья их воспринимать не стоит
    А поэтому во Львов стоит ехать с серьезным настроем , хотя конечно же матч с Юве будут держать в уме.
    Жду ротацию , особенно в учетом того что много игроков вернулось из сборной
    Хотелось бы увидеть Дуэлунда.
    Ну и удачи Динамо , Киев с тобой !
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 16.10.2020 17:27
    0
    Sty. 1e, 16.10.2020 17:17
    Прямо в точку, читаєте мої думки, Диряві бобри слабші за Рух зараз
    Ага, 3-1 з шлюхтою тому доказ
    Ссылка
    Newvlad
      Newvlad, 16.10.2020 17:15
    0
    Надеюсь львовяне не устроят на поле рубку в угоду кротячьим выползням. Очень нужная игра перед Юве. Главное без нервов и травм.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 16.10.2020 16:51
    0
    grifon, 16.10.2020 16:40
    з поверненням тебе
    Дякую
    Ссылка
    Istm
    online
      Istm, 16.10.2020 16:46
    0
    Циніков знову не в основному складі.
    Ссылка
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