В матче 4-го тура чемпионата Италии «Ювентус» на выезде не сумел обыграть «Кротоне» - игра закончилась со счетом 1:1.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор поединка.
События матча
|60'
|Федерико Кьеза (Ювентус) получает красную карточку.
|21'
|ГОЛ ! Мяч забил Альваро Мората (Ювентус).
|12'
|ГОЛ ! Мяч забил Сими Нванкво (Кротоне).
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Источник — YouTube
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