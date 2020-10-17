4-й тур
Кротоне
1 : 1
Ювентус
17.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Ювентус перед матчем с Динамо сыграл вничью в Серии A

В меньшинстве команда не дожала соперника

  • 17.10.2020 23:41
  • 266 просмотров
  • 3 комментария
Ювентус перед матчем с Динамо сыграл вничью в Серии A
© twitter.com/juventusfc

В матче чемпионата Италии «Ювентус» на выезде не сумел обыграть «Кротоне» - игра закончилась со счетом 1:1.

При этом команда Андреа Пирло с 60-й минуты играла без Федерико Кьезы, который получил красную карточку. В конце Альваро Мората забил, но его гол отменили после VAR.

20-го октября «Ювентус» сыграет с «Динамо» Киев в Лиге чемпионов.

Серия A. 4-й тур

Кротоне - Ювентус 1:1
Голы: Симу, 12 (с пен) - Мората, 21

Ювентус: Буффон, Данило, Бонуччи, Демирал, Фработта, Кьеза, Артур (Рабьо, 70), Бентанкур, Кусулевски (Бернардески, 70), Портанова (Куардадо, 56), Мората

Удален: Кьеза, 60

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    olexyn
    online
      olexyn, 17.10.2020 23:56
    0
    Універсалізм підопічних Пірло вразив. Кожен з них може якісно закрити три, а то й чотири споріднених позиції; що на краю, що в центрі.
    Ссылка
    Forever_young_13
    online
      Forever_young_13, 17.10.2020 23:48
    -4
    Юве приедут в Киев злые и раздраконенные. На этом фоне размажут гавном по асфальту всех тех, кто попадётся у них футбольном пути
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 17.10.2020 23:45
    +1
    Слабый состав у Юве какой-то, нужно разбирать их на запчасти во вторник. Главное только, чтобы никто корону из динамовцев неподхватил основных
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 17.10.2020 23:45
    +1
    Слабый состав у Юве какой-то, нужно разбирать их на запчасти во вторник. Главное только, чтобы никто корону из динамовцев неподхватил основных
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 17.10.2020 23:56
    0
    Універсалізм підопічних Пірло вразив. Кожен з них може якісно закрити три, а то й чотири споріднених позиції; що на краю, що в центрі.
    Ссылка
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