Ювентус перед матчем с Динамо сыграл вничью в Серии A

В матче чемпионата Италии «Ювентус» на выезде не сумел обыграть «Кротоне» - игра закончилась со счетом 1:1.
При этом команда Андреа Пирло с 60-й минуты играла без Федерико Кьезы, который получил красную карточку. В конце Альваро Мората забил, но его гол отменили после VAR.
20-го октября «Ювентус» сыграет с «Динамо» Киев в Лиге чемпионов.
Серия A. 4-й тур
Кротоне - Ювентус 1:1
Голы: Симу, 12 (с пен) - Мората, 21
Ювентус: Буффон, Данило, Бонуччи, Демирал, Фработта, Кьеза, Артур (Рабьо, 70), Бентанкур, Кусулевски (Бернардески, 70), Портанова (Куардадо, 56), Мората
Удален: Кьеза, 60
Источник — Sport.ua
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