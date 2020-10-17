Ювентус перед матчем с Динамо сыграл вничью в Серии A

В матче чемпионата Италии «Ювентус» на выезде не сумел обыграть «Кротоне» - игра закончилась со счетом 1:1.

При этом команда Андреа Пирло с 60-й минуты играла без Федерико Кьезы, который получил красную карточку. В конце Альваро Мората забил, но его гол отменили после VAR.

20-го октября «Ювентус» сыграет с «Динамо» Киев в Лиге чемпионов.

Серия A. 4-й тур

Кротоне - Ювентус 1:1

Голы: Симу, 12 (с пен) - Мората, 21

Ювентус: Буффон, Данило, Бонуччи, Демирал, Фработта, Кьеза, Артур (Рабьо, 70), Бентанкур, Кусулевски (Бернардески, 70), Портанова (Куардадо, 56), Мората

Удален: Кьеза, 60