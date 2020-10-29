Ференцварош
2 : 2
Динамо Киев
28.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

ЛУЧЕСКУ: «Возможно, я ошибся. Но Сидорчук не имел права на такие нарушения»

Наставник киевского «Динамо» прокомментировал ничью с «Ференцварошем» в Лиге чемпионов (2:2)

  • 29.10.2020 02:22
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ЛУЧЕСКУ: «Возможно, я ошибся. Но Сидорчук не имел права на такие нарушения»
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу подвел итоги ничьей с «Ференцварошем» (2:2) в поединке группового этапа Лиги чемпионов.

— Сегодня выдался, можно сказать, странный матч. Мы доминировали, особенно в первом тайме. И во втором тайме мы имели несколько возможностей, чтобы увеличить счет, но, к сожалению, этого не сделали. Затем мы пропустили гол, который придал смелости сопернику. И, конечно, удаление Сидорчука нарушило наши планы. Наши оборонительные редуты без одного игрока стали уже не так надежны, и мы пропустили второй гол. Думаю, что там был фол на нашем игроке.

Соперники начали атаковать большими силами, оказывали на нас давление. И забили второй гол. Показалось, что с нарушением правил. Сложно сейчас что-то говорить, нужно пересмотреть запись.

— «Динамо» доминировало большую часть игры, но «Ференцварош» сразу после своего первого гола провел замены, ориентированные на усиление атаки. Первую замену «Динамо» провело лишь на 81-й минуте, даже учитывая то, что тот же Сидорчук «висел» на карточке... С чем это связно?
— До удаления Сидорчука у нас все шло по плану. Он слишком важный игрок в организации игры в обороне для того, чтобы его менять. Возможно, я ошибся в этом плане. Но и Сергей, имея такой опыт, не имел права делать такие нарушения — на фланге, а затем в середине поля, особенно зная, что у него уже есть желтая карточка. Видимо, он не смог контролировать эмоции. До удаления у нас все было хорошо в плане обороны, незачем было что-то менять.

Что касается замен в составе соперника, они не усилили игру «Ференцвароша». Ее усилило, скорее, удаление в нашем составе.

— Удивил ли вас чем-то «Ференцварош»?
— И вчера, и ранее я говорил, что «Ференцварош» — это добротная команда, которая добилась ощутимого прогресса за последнее время. Я посмотрел много их игр в квалификации в Лигу чемпионов и последнюю игру чемпионата Венгрии с «Уйпештом». Команда хорошая, собрана из игроков со всей Европы, из хороших клубов. В составе много легионеров, приобретенных за хорошие деньги. Сергей Ребров проделал здесь хорошую работу и создал боеспособную команду. Но мое мнение — мы должны были выигрывать в этом матче.

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Источник — ФК Динамо Киев

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