Ни президент «Динамо» Игорь Суркис, ни главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров не хотели, чтобы их команды пересеклись в групповом раунде чемпионской Лиги. Скорее всего, не хотел этого и нынешний динамовский наставник Мирча Луческу. Но жребий иногда такой шалун…

Во втором туре ЛЧ в принципиальнейшем поединке встретятся бывшая и нынешняя команды Сергея Реброва – «Динамо» и «Ференцварош». Этот факт, а еще персона действующего наставника «бело-синих» - бывшего многолетнего тренера «Шахтера» Мирчи Луческу автоматически превращают игру в Будапеште в «перченое» неординарное действия. К тому же, игра на «Гроупама Арене» будет очень важна и с турнирной точки зрения – причем на порядок важнее, нежели матчи этих команд в первом или третьем турах ЛЧ. Дело в том, что бороться за выход в плей-офф чемпионской Лиги в группе, где есть «Юве» и «Барса», практически нереально. О чем, кстати, поведал динамовский тренер в интервью итальянским СМИ. По словам Луческу, из группы должны выйти чемпионы Италии и вице-чемпионы Испании, а вот «Динамо» уготована роль бороться за Лигу Европы. Честно говоря, не очень приятно было читать подобное. Если киевский Мистер такое действительно говорил, то как-то неудобно получилось. Нет, с точки зрения логики все нормально, но вот с точки зрения веры в свою команду…

Ну да ладно с этой верой. Первые матчи и «Динамо», и «Фради» в групповом раунде ЛЧ показали, что соперничать с «Барселоной» и «Ювентусом» этим командам действительно еще рановато. Киевляне без вариантов дома уступили «Старой синьоре», тогда как команда Реброва была бита в столице Каталонии. И вот теперь неудачникам первого тура предстоит нешуточная борьба за, скорее всего, третье место.

Показательно, что соперники к очному противостоянию подходят в качестве лидеров своих национальных первенств. Команда Реброва в последний уик-энд одержала очередную победу в чемпионате, одолев в родных стенах в принципиальном дерби «Уйпешт» - 2:0. Мячи на свой счет записали Нгуен и Сомалиа. Оба украинские легионеры «Фради» Харатин и Зубков – поучаствовали в этой победе: Александр вышел в основе, а Игорь – на замену. После восьми туров (действующий чемпион провел лишь шесть матчей) чемпионата Венгрии «зеленые орлы» занимают первое место, опережая идущий на втором месте МОЛ «Види» на одно очко (правда, команда Реброва провела на один матч меньше). Примечательно, что последние пять встреч внутреннего календаря «Ференцварош» неизменно выигрывал. Наверняка Ребров и его команда захотят переиграть и «Динамо», ведь на кону и хорошие премиальные от УЕФА, да и престиж с видом на евровесну.

«Динамо» накануне вылета в Будапешт в УПЛ провело матч против «Александрии». Киевляне минимально победили – 1:0, хотя счет не полностью отображает ход событий. Динамовцы полностью владели инициативой, и если бы не надежная игра голкипера гостей Панькива, счет наверняка был бы разгромным. Эта победа позволила команде Луческу единолично возглавить турнирную таблицу после семи туров.

Однако вряд ли можно утверждать, что в столицу Венгрии киевляне отбыли в прекрасном расположении духа. Дело в том, что в список официальной делегации вице-чемпионов Украины не попали ключевые исполнители команды – Бущан и Миколенко: у обоих оказались позитивные тесты на коронавирус. Футболисты остались в Киеве, на самоизоляции, и теперь Луческу снова придется ломать голову над стартовым составом.

Хотя, впрочем, «ломать» долго вряд ли придется: все более-менее очевидно. С вратарской позицией - «более»: будет стоять Бойко. Что же касается левофлангового защитника, то там наверняка появится «универсальный солдат» Караваев. Из-за отсутствия Миколенко практически не остается выбора и в центре защиты: Попов и Забарный. Пары вингеров – Де Пена – Цыганков и Вербич – Родригеш имеют равные шансы на выход в основе. Скорее всего, все четверо успеют поиграть: кто-то со стартового свистка, кто-то выйдет на замену. Особого выбора не будет и на острие атаки: Супряга.

Матч обещает стать непростым для гостей. О его принципиальности и важности было сказано выше. Особой эта игра станет и для «наших» людей в «Ференцвароше» - Харатина и Зубкова, которые, по всей видимости, выйдут в основе и «проникнутся» от Сергея Станиславовича уникальностью противостояния. Тем не менее, на данный момент можно согласиться с расхожей точкой зрения, что если динамовцы не «начудят» в этой игре, они, скорее всего, не проиграют. Потому что и по классу, и по индивидуальному уровню как минимум не уступают чемпионам Венгрии.

Интересно, что в очных дуэлях Ребров – Луческу пока что ведет украинский тренер. В бытность наставником «Динамо» Сергей четыре раза обыгрывал «Шахтер» Луческу, тогда как на счету Мирчи Михалыча – три победы. Один матч завершился вничью.

Сергей РЕБРОВ, главный тренер «Ференцвароша»:

- В матчах против «Динамо» мне будет нелегко. Я очень люблю этот клуб, в нем я стал настоящим футболистом, десять лет играл в команде. Я уважаю этого соперника, но я должен оставить свои эмоции в стороне. Я профессионал и работаю на успех «Ференцвароша». Мы будем готовиться серьезно. Сыграть против Мирчи Луческу? Я буду играть против «Динамо», и не обращаю внимания, кто там главный тренер.

Игорь СУРКИС, президент «Динамо»:

- Ребров - легендарная личность, игрок и гражданин своей страны. Прекрасно понимаю, что в этом противостоянии симпатии наших болельщиков разделятся. Уверен, что многие из них будут болеть за Сергея. Подчеркну только, что у нас сохранились теплые отношения, а иначе не прозвучал бы у меня дома звонок из Будапешта в два часа ночи после ответного матча «Динамо» против «Гента».

Ориентировочные составы:

«Ференцварош»: Богдан, Дибус, Боли, Двали, Гейстер, Харатин, Мак, Зубков, Нгуен, Ловренчич, Сомалиа.

«Динамо»: Бойко, Кендзера, Попов, Забарный, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Де Пена, Цыганков, Буяльский, Супряга.

28 октября, среда