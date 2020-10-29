Ференцварош – Динамо – 2:2. Упустили победу. Видео голов и обзор матча

Сегодня, 28 октября, в матче 2-го тура Лиги чемпионов «Ференцварош» принимает «Динамо».
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало поединка – в 22:00.
См. также: стартовые составы команд.
Смотрите видео голов и обзор матча.
ГОЛ! 0:1. Цыганков, 28 мин. (пенальти)
ГОЛ! 0:2. Карлос Де Пена, 41 мин.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 1:2. Токмак Нгуэн, 59 мин.
Удаление, Сергей Сидорчук, 86 мин.
ГОЛ! 2:2. Франк Боли, 90 мин.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Боли Франк (Ференцварош).
|86'
|Сергей Сидорчук (Динамо Киев) получает красную карточку.
|59'
|ГОЛ ! Мяч забил Токмак Нгуен (Ференцварош).
|41'
|ГОЛ ! Мяч забил Карлос Де Пена (Динамо Киев).
|28'
|ГОЛ ! С пенальти забил Виктор Цыганков (Динамо Киев).
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Источник — Футбол 1/2/3
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Потом идёт Минай и Секешфехервар.
Потом идёт Минай и Секешфехервар.
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