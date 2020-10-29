Ференцварош
2 : 2
Динамо Киев
28.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Ференцварош – Динамо – 2:2. Упустили победу. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Лиги чемпионов

  • 29.10.2020 00:12
  • 17286 просмотров
  • 11 комментариев
Ференцварош – Динамо – 2:2. Упустили победу. Видео голов и обзор матча
© ФК Динамо Киев

Сегодня, 28 октября, в матче 2-го тура Лиги чемпионов «Ференцварош» принимает «Динамо».

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало поединка – в 22:00.

См. также: стартовые составы команд.

Смотрите видео голов и обзор матча.

ГОЛ! 0:1. Цыганков, 28 мин. (пенальти)

ГОЛ! 0:2. Карлос Де Пена, 41 мин.

Видеообзор первого тайма.

ГОЛ! 1:2. Токмак Нгуэн, 59 мин.

Удаление, Сергей Сидорчук, 86 мин.

ГОЛ! 2:2. Франк Боли, 90 мин.

Видеообзор второго тайма.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Боли Франк (Ференцварош).
86' Сергей Сидорчук (Динамо Киев) получает красную карточку.
59' ГОЛ ! Мяч забил Токмак Нгуен (Ференцварош).
41' ГОЛ ! Мяч забил Карлос Де Пена (Динамо Киев).
28' ГОЛ ! С пенальти забил Виктор Цыганков (Динамо Киев).
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Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

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Комментарии
    Don Sergio
    online
      Don Sergio, 29.10.2020 01:06
    0
    Бойко нолячий воротник, с острого угла мяч не сумел отбить
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
      K_Sarioglo@i.ua, 29.10.2020 01:06
    0
    SandroKing, 29.10.2020 00:21
    Не с одной из, а с самой слабой.
    Ну фактически Башакшехир и особенно Мидтьюлланд с ними где-то наравне.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 29.10.2020 00:52
    -1
    vova, 29.10.2020 00:47
    то чуство когда щахта берен очки с реалом интеров а дк не може у какогото Ференцварош выйграть ахахахаха
    На то это и Шахта.
    Ссылка
    vova
      vova, 29.10.2020 00:50
    0
    если и так дале пойдёт то дк даже у львова не выйграть
    Ссылка
    vova
      vova, 29.10.2020 00:47
    +1
    то чуство когда щахта берен очки с реалом интеров а дк не може у какогото Ференцварош выйграть ахахахаха
    Ссылка
    Ruslan GARGAUN
      Ruslan GARGAUN, 29.10.2020 00:32
    -1
    Максим ще візьмуть одне очко. Третє місце за щястя
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 29.10.2020 00:27
    +3
    FACE_CONTROL, 29.10.2020 00:19
    И это они играли с одной из самых слабых команд Лиги Чемпионов.
    Ференцварош это самая сильная команда Закарпатья!
    Потом идёт Минай и Секешфехервар.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 29.10.2020 00:23
    -1
    SandroKing, 29.10.2020 00:21
    Не с одной из, а с самой слабой.
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 29.10.2020 00:21
    -2
    FACE_CONTROL, 29.10.2020 00:19
    И это они играли с одной из самых слабых команд Лиги Чемпионов.
    Не с одной из, а с самой слабой.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 29.10.2020 00:19
    0
    И это они играли с одной из самых слабых команд Лиги Чемпионов.
    Ссылка
    Andriy Zimich
    online
      Andriy Zimich, 29.10.2020 00:01
    +3
    Синдром останніх хвилин якось лікується?
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 29.10.2020 00:27
    +3
    FACE_CONTROL, 29.10.2020 00:19
    И это они играли с одной из самых слабых команд Лиги Чемпионов.
    Ференцварош это самая сильная команда Закарпатья!
    Потом идёт Минай и Секешфехервар.
    Ссылка
    Andriy Zimich
    online
      Andriy Zimich, 29.10.2020 00:01
    +3
    Синдром останніх хвилин якось лікується?
    Ссылка
    vova
      vova, 29.10.2020 00:47
    +1
    то чуство когда щахта берен очки с реалом интеров а дк не може у какогото Ференцварош выйграть ахахахаха
    Ссылка
    Don Sergio
    online
      Don Sergio, 29.10.2020 01:06
    0
    Бойко нолячий воротник, с острого угла мяч не сумел отбить
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
      K_Sarioglo@i.ua, 29.10.2020 01:06
    0
    SandroKing, 29.10.2020 00:21
    Не с одной из, а с самой слабой.
    Ну фактически Башакшехир и особенно Мидтьюлланд с ними где-то наравне.
    Ссылка
    vova
      vova, 29.10.2020 00:50
    0
    если и так дале пойдёт то дк даже у львова не выйграть
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 29.10.2020 00:19
    0
    И это они играли с одной из самых слабых команд Лиги Чемпионов.
    Ссылка
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