Ференцварош – Динамо. Ребров и Луческу назвали стартовые составы

Сегодня, 28 октября, в матче 2-го тура Лиги чемпионов «Ференцварош» принимает «Динамо».
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало поединка – в 22:00.
Стали известны стартовые составы.
Никаких сюрпризов не преподнес Мирча Луческу. Бущана в воротах заменит 32-летний Бойко, а на флангах сыграют Цыганков и де Пена.
Сергей Ребров в числе стартовых 11 игроков выставил двух украинцев – Игоря Харатина и Александра Зубкова.
«Ференцварош»: Дибуш, Ловренчич (к), Блажич, Ковачевич, Хайстер, Харатин, Сомалия, Зубков, Шигер, Нгуен, Исаел.
«Динамо»: Бойко, Кендзера, Попов, Забарный, Караваев, Сидорчук (к), Шапаренко, Цыганков, Буяльский, Де Пена, Супряга.
Источник — УЕФА
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В киевском Динамо не Ребров главный тренер, ведь в команде есть испанский специалист, который все регулирует. А Ребров больше для картинки. Это же можно сказать о Луисе Энрике. Есть люди, которые его консультируют, - приводит слова Луческу Dolce Sport.
Надеюсь Ребров ему этого не забыл
А это высший пилотаж от пиздени_228 в духе "сливных бачков" из соссии.
из всего прочитанного и написанного обосцанной пизденью_228,а именно
-ссади
- Шпрот, или спать
--смсл-
- AdvocatusDei, 28.10.2020 21:36-Пролистал!? Молодец иди бахай дальше-БАХАЙ
написавший все это,не будем вспоминать-ДЕЛАЮ ВСЕМ-
вывод только один написавший все это,одно и то же дебиловатое существо с прыщами на лице и это лицо не обезображено интеллектом ,под это описание и подходит пиздень_228,оно же JV,оно же QWWQ,оно же Maks7777,оно же FACE_CONTROL и дальше по списку АК_228,ак228,ert,а сейчас AdvocatusDei ,короче умственный инвалид
из всего прочитанного и написанного обосцанной пизденью_228,а именно
-ссади
- Шпрот, или спать
--смсл-
- AdvocatusDei, 28.10.2020 21:36-Пролистал!? Молодец иди бахай дальше-БАХАЙ
написавший все это,не будем вспоминать-ДЕЛАЮ ВСЕМ-
вывод только один написавший все это,одно и то же дебиловатое существо с прыщами на лице и это лицо не обезображено интеллектом ,под это описание и подходит пиздень_228,оно же JV,оно же QWWQ,оно же Maks7777,оно же FACE_CONTROL и дальше по списку АК_228,ак228,ert,а сейчас AdvocatusDei ,короче умственный инвалид
Карантин в школе плохо влияет на твое образование
Карантин в школе плохо влияет на твое образование
Что явно свидетельствует о твоём умственном уровне и глубоких познаниях в футболе
Все ,я больше тебя не задерживаю, можешь до упаду писать , про жопы , автобусы , Боярку и прочий бред
Что явно свидетельствует о твоём умственном уровне и глубоких познаниях в футболе
Все ,я больше тебя не задерживаю, можешь до упаду писать , про жопы , автобусы , Боярку и прочий бред
Окей , видимо для тебя слишком много слов в одном посте , я помогу
1) в чем Ференцварош намного сильнее Динамо , по твоим утверждениям ?
Четко и по сути , ахинею про Мерседесы тут писать не прокатит
Окей , видимо для тебя слишком много слов в одном посте , я помогу
1) в чем Ференцварош намного сильнее Динамо , по твоим утверждениям ?
Четко и по сути , ахинею про Мерседесы тут писать не прокатит
Надеюсь Ребров ему этого не забыл
Може і гравці не супер круті, але команда з тренером виглядає як хороша бойова одиниця
Но будем надеяться что сегодня у него очередь спасений , а не привозов
Нещерета , румын не рискнул поставить . И так ЦЗ малые ещё
Что явно свидетельствует о твоём умственном уровне и глубоких познаниях в футболе
Все ,я больше тебя не задерживаю, можешь до упаду писать , про жопы , автобусы , Боярку и прочий бред
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