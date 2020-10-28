Ференцварош – Динамо. Ребров и Луческу назвали стартовые составы

Поединок 2-го тура Лиги чемпионов начнется в Будапеште 28 октября в 22:00

  • 28.10.2020 20:48
  • 14706 просмотров
  • 79 комментариев
Ференцварош – Динамо. Ребров и Луческу назвали стартовые составы
© УЕФА. Луческу и Ребров

Сегодня, 28 октября, в матче 2-го тура Лиги чемпионов «Ференцварош» принимает «Динамо».

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало поединка – в 22:00.

Стали известны стартовые составы.

Никаких сюрпризов не преподнес Мирча Луческу. Бущана в воротах заменит 32-летний Бойко, а на флангах сыграют Цыганков и де Пена.

Сергей Ребров в числе стартовых 11 игроков выставил двух украинцев – Игоря Харатина и Александра Зубкова.

«Ференцварош»: Дибуш, Ловренчич (к), Блажич, Ковачевич, Хайстер, Харатин, Сомалия, Зубков, Шигер, Нгуен, Исаел.

«Динамо»: Бойко, Кендзера, Попов, Забарный, Караваев, Сидорчук (к), Шапаренко, Цыганков, Буяльский, Де Пена, Супряга.

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Источник — УЕФА

(38 голосов)

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Комментарии
    kakAKa_228
    online
      kakAKa_228, 28.10.2020 22:06
    0
    AdvocatusDei, 28.10.2020 21:43 -5
    В киевском Динамо не Ребров главный тренер, ведь в команде есть испанский специалист, который все регулирует. А Ребров больше для картинки. Это же можно сказать о Луисе Энрике. Есть люди, которые его консультируют, - приводит слова Луческу Dolce Sport.
    Надеюсь Ребров ему этого не забыл
    А это высший пилотаж от пиздени_228 в духе "сливных бачков" из соссии.
    Ссылка
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 28.10.2020 22:04
    0
    kakAKa_228, 28.10.2020 21:59
    kakAKa_228, 28.10.2020 13:38 -2
    из всего прочитанного и написанного обосцанной пизденью_228,а именно
    -ссади
    - Шпрот, или спать
    --смсл-
    - AdvocatusDei, 28.10.2020 21:36-Пролистал!? Молодец иди бахай дальше-БАХАЙ
    написавший все это,не будем вспоминать-ДЕЛАЮ ВСЕМ-
    вывод только один написавший все это,одно и то же дебиловатое существо с прыщами на лице и это лицо не обезображено интеллектом ,под это описание и подходит пиздень_228,оно же JV,оно же QWWQ,оно же Maks7777,оно же FACE_CONTROL и дальше по списку АК_228,ак228,ert,а сейчас AdvocatusDei ,короче умственный инвалид
    Шнырь ты коробку с Либерти свою утеплил То скоро холодно
    Ссылка
    kakAKa_228
    online
      kakAKa_228, 28.10.2020 21:59
    0
    kakAKa_228, 28.10.2020 13:38 -2
    из всего прочитанного и написанного обосцанной пизденью_228,а именно
    -ссади
    - Шпрот, или спать
    --смсл-
    - AdvocatusDei, 28.10.2020 21:36-Пролистал!? Молодец иди бахай дальше-БАХАЙ
    написавший все это,не будем вспоминать-ДЕЛАЮ ВСЕМ-
    вывод только один написавший все это,одно и то же дебиловатое существо с прыщами на лице и это лицо не обезображено интеллектом ,под это описание и подходит пиздень_228,оно же JV,оно же QWWQ,оно же Maks7777,оно же FACE_CONTROL и дальше по списку АК_228,ак228,ert,а сейчас AdvocatusDei ,короче умственный инвалид
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
      K_Sarioglo@i.ua, 28.10.2020 21:59
    0
    Удачи Динамо! С Ференцварошем надо брать максимум!
    Ссылка
    футфан
    online
      футфан, 28.10.2020 21:58
    0
    Походу на цьому сайті одні придурки-пенсіонери висять. За дві сторінки повідомлень немає жодного про склади команд. Батл дурнів ведуть
    Ссылка
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 28.10.2020 21:57
    0
    JekFunny, 28.10.2020 21:55
    " заднию"
    Карантин в школе плохо влияет на твое образование
    Вербовщик ФСБ ты ещё тут взял ссылку бесплатную и залезь в будку))
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 28.10.2020 21:55
    -1
    Макс Жёсткий, 28.10.2020 21:53
    Женька хватит заднию давать ну тебе не привыкать ,не бойтесь так венгров это же просто венгры не Интер не реал не Боруссия а просто венгры
    " заднию"
    Карантин в школе плохо влияет на твое образование
    Ссылка
    Yevgeniy Kravchenko
      Yevgeniy Kravchenko, 28.10.2020 21:55
    +1
    Oleg Savchuk, 28.10.2020 21:43
    Дирява касабня уже 0-4 летить ,уррра
    Кубань це Україна.
    Ссылка
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 28.10.2020 21:53
    +1
    JekFunny, 28.10.2020 21:49
    Видишь , ты не в состоянии объяснить даже собственно изреченное
    Что явно свидетельствует о твоём умственном уровне и глубоких познаниях в футболе
    Все ,я больше тебя не задерживаю, можешь до упаду писать , про жопы , автобусы , Боярку и прочий бред
    Женька хватит заднию давать ну тебе не привыкать ,не бойтесь так венгров это же просто венгры не Интер не реал не Боруссия а просто венгры
    Ссылка
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 28.10.2020 21:52
    0
    J0e777, 28.10.2020 21:48
    В Киеве только самые убитые общаги принадлежат донецким. Вы там обитаете по две семьи в комнате. Спасибо скажите хоть за это
    Ты наверно в Киеве давно был ,в Березани наверно не знают что донецкие луганские по квартирам своим в Киеве живут ,а общаги это твоё рекламщик либерти
    Ссылка
    Andriy Zimich
    online
      Andriy Zimich, 28.10.2020 21:52
    0
    Вітаю. Чи може хтось поділитись посиланням на відеотрансляцію? Дякую.
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 28.10.2020 21:49
    -2
    Макс Жёсткий, 28.10.2020 21:47
    Жека пиши пиши,подключи редактора шмоню_шпрота он любит ошибки проверять,пусть твои проверяет
    Видишь , ты не в состоянии объяснить даже собственно изреченное
    Что явно свидетельствует о твоём умственном уровне и глубоких познаниях в футболе
    Все ,я больше тебя не задерживаю, можешь до упаду писать , про жопы , автобусы , Боярку и прочий бред
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 28.10.2020 21:48
    -2
    Макс Жёсткий, 28.10.2020 21:40
    Ты бы на нашем стадионе в Киеве побывал ,а наверно ты только частый гость коробки от Либерти с бытовой техники
    В Киеве только самые убитые общаги принадлежат донецким. Вы там обитаете по две семьи в комнате. Спасибо скажите хоть за это
    Ссылка
    ★ Дядя Стёпа ★
    online
      ★ Дядя Стёпа ★, 28.10.2020 21:48
    -2
    Чё сайт так часто обновляется? Не успеваешь ничего написать...
    Ссылка
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 28.10.2020 21:47
    -3
    JekFunny, 28.10.2020 21:44
    Я же тебя просил, без набора слов
    Окей , видимо для тебя слишком много слов в одном посте , я помогу
    1) в чем Ференцварош намного сильнее Динамо , по твоим утверждениям ?
    Четко и по сути , ахинею про Мерседесы тут писать не прокатит
    Жека пиши пиши,подключи редактора шмоню_шпрота он любит ошибки проверять,пусть твои проверяет
    Ссылка
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 28.10.2020 21:45
    -6
    Oleg Savchuk, 28.10.2020 21:43
    Дирява касабня уже 0-4 летить ,уррра
    Во шнырь ты бы за свой клуб переживал а ты краснадару радуешся
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 28.10.2020 21:45
    +3
    параша расиянская уже 0-4 летит. У тимофеюка уже припадок наверное
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 28.10.2020 21:44
    0
    Макс Жёсткий, 28.10.2020 21:42
    Я тебе уже сто раз ответил голуобк вы орёте что у вас не автобусс а машина мерседессс вот тогда если вы 6 очей не беретё с Венграми то тогда вы даже не автобуссс а катафалк с брёвнами
    Я же тебя просил, без набора слов
    Окей , видимо для тебя слишком много слов в одном посте , я помогу
    1) в чем Ференцварош намного сильнее Динамо , по твоим утверждениям ?
    Четко и по сути , ахинею про Мерседесы тут писать не прокатит
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 28.10.2020 21:43
    -5
    В киевском Динамо не Ребров главный тренер, ведь в команде есть испанский специалист, который все регулирует. А Ребров больше для картинки. Это же можно сказать о Луисе Энрике. Есть люди, которые его консультируют, - приводит слова Луческу Dolce Sport.
    Надеюсь Ребров ему этого не забыл
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 28.10.2020 21:43
    +1
    Дирява касабня уже 0-4 летить ,уррра
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 28.10.2020 20:51
    +15
    Бажаю ДК перемоги, стартовий склад на даний момент оптимальний.
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 28.10.2020 20:55
    +11
    Удачи Динамо!! Только Киев, только победа!!!!
    Ссылка
    KoPoJIb_KpoToB
    online
      KoPoJIb_KpoToB, 28.10.2020 21:11
    +8
    Желаю удачи Динамо ! Вперёд к победе! Нам нужны очки!
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 28.10.2020 20:53
    +7
    Супряга наконец-то 2 положит
    Ссылка
    ★ Дядя Стёпа ★
    online
      ★ Дядя Стёпа ★, 28.10.2020 21:01
    +6
    Не знаю, Цыганков когда выходит на замену, от него больше пользы. Я ожидал увидеть Родригеса в старте
    Ссылка
    Roman Chekhovskyi
      Roman Chekhovskyi, 28.10.2020 20:56
    +6
    9 українців щеб Миколенко був, а Караваєва на рідний фланг,
    Може і гравці не супер круті, але команда з тренером виглядає як хороша бойова одиниця
    Ссылка
    Алексей Ильин
    online
      Алексей Ильин, 28.10.2020 20:58
    +5
    Нужны очки в копилку, если проигрывать Ференцварошу,то в ЛЧ делать нечего. Удачи!
    Ссылка
    Pavel Gabor
    online
      Pavel Gabor, 28.10.2020 21:11
    +4
    Удачи Динамо!! 1:3
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 28.10.2020 21:45
    +3
    параша расиянская уже 0-4 летит. У тимофеюка уже припадок наверное
    Ссылка
    mayakovskiy2
    online
      mayakovskiy2, 28.10.2020 20:59
    +3
    Если не побеждать такие команды как Ференц на классе в ЛЧ делать нечего. Удачи Динамо!
    Ссылка
    JekFunny
    online
      JekFunny, 28.10.2020 21:30
    +2
    Limb-Ur, 28.10.2020 21:28
    Только Бойко напрягает.
    Мне тоже чуть тревожно за него
    Но будем надеяться что сегодня у него очередь спасений , а не привозов
    Нещерета , румын не рискнул поставить . И так ЦЗ малые ещё
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 28.10.2020 21:17
    +2
    Макс Жёсткий, 28.10.2020 21:13
    Не будет 6 очей с венграми ,заявляйтесь сразу в молдавский чемпионат и его представляйте и позорьте молдавию а не Украину!!!
    А ти яким боком до України, попучленець чечено-сепарський.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 28.10.2020 21:08
    +2
    FACE_CONTROL, 28.10.2020 21:05
    Удача вам понадобится в матчах с Барсой, хотя там вам ничто и никто не поможет.
    Бойкинючка, гоу за пайком с лопаты, ущербнотое создание
    Ссылка
    ★ Дядя Стёпа ★
    online
      ★ Дядя Стёпа ★, 28.10.2020 21:03
    +2
    Павел СН, 28.10.2020 20:53
    Супряга наконец-то 2 положит
    Не в этой жизни... Я больше верю что Де Пена забьет или Цыганков
    Ссылка
    Yevgeniy Kravchenko
      Yevgeniy Kravchenko, 28.10.2020 21:55
    +1
    Oleg Savchuk, 28.10.2020 21:43
    Дирява касабня уже 0-4 летить ,уррра
    Кубань це Україна.
    Ссылка
    Макс Жёсткий
    online
      Макс Жёсткий, 28.10.2020 21:53
    +1
    JekFunny, 28.10.2020 21:49
    Видишь , ты не в состоянии объяснить даже собственно изреченное
    Что явно свидетельствует о твоём умственном уровне и глубоких познаниях в футболе
    Все ,я больше тебя не задерживаю, можешь до упаду писать , про жопы , автобусы , Боярку и прочий бред
    Женька хватит заднию давать ну тебе не привыкать ,не бойтесь так венгров это же просто венгры не Интер не реал не Боруссия а просто венгры
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 28.10.2020 21:43
    +1
    Дирява касабня уже 0-4 летить ,уррра
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 28.10.2020 21:34
    +1
    Макс Жёсткий, 28.10.2020 21:31
    ЖенькаФани говорил что бойко ваш это Нойер ,вот сегодня увидим в деле Нойера и в атаки украинского Левандовски с венграми
    Фекалюк обосраний як там твій дирявий Краснодар грає?
    Ссылка
    Сергей Журавко
      Сергей Журавко, 28.10.2020 21:34
    +1
    Комментарий свернут. Показать
    Вот тут реально,удачи обеим командам!
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 28.10.2020 21:28
    +1
    JekFunny, 28.10.2020 21:14
    Состав прогнозируем . Удачи Динамо !
    Только Бойко напрягает.
    Ссылка
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