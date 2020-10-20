Фавориты уходят в отрыв со старта. Ференцварош уступил Барселоне в гостях

По четыре представителя из топовых европейских чемпионатов напрямую попадают на групповой этап Лиги чемпионов УЕФА, в то время как футбольным ассоциациям с более низким коэффициентом в таблице рейтингов приходится делегировать отдельных своих представителей в квалификационные раунды. Одним из наиболее длинных путь к заветной стадии главного клубного турнира Старого Света был для чемпиона Венгрии, «Ференцвароша», который стартовал с самого первого раунда квалификации. Как покажет дальнейшая череда событий, команду Сергея Реброва в квартете G уже ожидали туринский «Ювентус», каталонская «Барселона» и также пробившееся через сито квалификации киевское «Динамо». Стартовали «фроти» игрой в рамках первого тура на «Камп Ноу» против «блаугранас».



Фанаты «Ференцвароша» в прямом смысле готовы были в хорошем значении выносить Сергея Реброва на руках за пределы стадиона после ответной игры против шведского «Мельде» (0:0 после 3:3 на выезде), однако коронавирусные ограничения не позволили им этого сделать. Для клуба из столицы Венгрии выход в групповой этап Лиги чемпионов в текущем сезоне был первым с 1995-го года, поэтому поклонников команды можно понять.



Для «Барселоны» участие в данном турнире – дело привычное, но с каждым новым заходом за титул в последние годы ситуация внутри коллектива продолжает ухудшаться. Рональд Куман подобрал крайне нестабильный коллектив со своенравными исполнителями в составе, и теперь нидерландскому специалисту необходимо было предоставить первые результаты своего короткого периода работы, но уже в рамках главного для поклонников «блаугранас» состязания.



Большой задачей для венгерской команды было не перегореть еще до старта волнительного во всех отношения поединка. И «Ференцварошу» это удалось вполне. Более того! Стоит признать, что коллектив Реброва на первых порах противостояния смотрелся в атаке крайне остро и даже сумел открыть счет, но рывок от центра поля, дриблинг и точный удар в правый верхний угол от молниеносного Нгуэна омрачил оффсайд. Каталонцы в ответных атаках показали только пристрелку со штрафных от Месси, поэтому ситуация находилась в динамическом равновесии вплоть до середины первого тайма.



В одной из контратак гостей Нгуэна вновь не удалось сдержать защитникам, после чего форвард с правого фланга штрафной проверил на прочность ближний каркас ворот Нето. «Тревожно!», – сообразил Месси, и во время ответного наступления «Барселоны» заработал пенальти в результате своего сольного прохода с фланга мимо Ковачевича. Лионель взялся исполнять наказание самостоятельно, и не оставил шансов голкиперу ударом в правый нижний угол.



Не пропустить до перерыва – таков был план команды Реброва, однако он потерпел неудачно. Ближе к концу первого тайма венгерская команда получила второй точный удар по своим воротам. Это Фати внешней стороной стопы завершил наброс в левый фланг штрафной от де Йонга. Уже после перерыва «Барселона» подняла темп в своих атаках еще выше, а Месси и Фати создали для Коутиньо прекрасную возможность пробить под ближнюю штангу с левого фланга штрафной.



После третьего забитого хозяевами мяча, определенный период времени было стойкое ощущение, что каталонцы пойдут дожимать соперников с последующим разгромом. Но «Барселона» решила откатиться в оборону, а со стороны соперников последовала серия содержательных атак в сторону чужой штрафной. И все же, помог забить «Ференцварошу» лишь простой заброс в переднюю линию от центра поля. Его сделал Александр Зубков, после чего Пике пришлось грубым фолом останавливать недавно вышедшего на замену Сомалиа. Кроме пенальти в ворота Нето, «Барселона» была вынуждена играть в меньшинстве оставшиеся 23 минуты основного времени. С наказанием справился Харатин, пробив ровно также, как и Месси в первом тайме.



«Ференцварош» был неплох в позиционных атаках в следующие 10 минут после своего гола, но больше не смог нанести голевых ударов в створ чужих ворот. Вместо этого, Куман поймал команду Реброва на контратаках за счет вышедших на замену скоростных футболистов. Дембеле от лицевой с правого фланга выкатил в центр штрафной для Педри, а Месси обеспечил гол и для самого Усмана. Все эти эпизоды стали результатом быстрых выпадов в свободные, что еще раз подчеркивает тот факт, что «фроти» слишком увлеклись атакой.



В следующем туре каталонская «Барселона» сыграет в гостях у туринского «Ювентуса», а венгерский «Ференцварош» будет принимать киевское «Динамо».

Лига чемпионов УЕФА. Групповой этап. Группа G. 1-й тур.

«Барселона» – «Ференцварош» - 5:1

Месси, 27 (пен.), Фати, 42, Коутиньо, 53, Педри, 83, Дембеле, 89 – Харатин, 68 (пен.)



Ляйдуни, 32, Чивич, 44 – Харатин, 85, Ковачевич, 90+2



Пике, 67 (грубое нарушение)

«Барселона»: Нето – Дест, Лангле, Пике, Роберто (Фирпо, 62) – де Йонг, Пьянич (Бускетс, 76) – Фати (Педри, 62), Коутиньо (Араухо, 71), Тринкан (Дембеле, 62) – Месси.

«Ференцварош»: Дибус – Чивич (Хайстер, 63), Ковачевич, Блажич, Ботко (Ловренчич, 77) – Ляйдуни (Сомалиа, 63), Шигер, Харатин – Исаэл, Зубков (Мак, 71), Нгуэн (Боли, 71).

Арбитр: Сандро Шерер (Швейцария).

Стадион: «Камп Ноу» (Барселона, Испания).



Удары (в створ): 17 (11) – 8 (2)

Угловые: 5 – 0

Оффсайды: 2 – 5.

БАРСЕЛОНА-ФЕРЕНЦВАРОШ.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 21°C