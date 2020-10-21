Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров подвел итоги матча 1-го тура Лиги чемпионов против «Барселоны» (1:5):

«В начале матча, когда мы были еще свежи, у нас было больше возможностей. Мы осознанно так начали, наращивали наступление, пытались удивить. Конечно, у соперника выступают классные защитники, которые через некоторое время подготовились к этому и оттолкнули нас назад.

К тому же с «Барселоной» все равно играть в футбол очень сложно, так как они отлично владеют мячом в атаке и полны неожиданных решений. Пока у нас были силы, мы хорошо сужали территорию, и был период, когда мы играли в футбол особенно хорошо. Но по мере того, как мы устали, становилось все труднее и труднее не отставать.

Я был особенно доволен первыми 20-ю минутами, а после гола был короткий период нашего преимущества. В этих матчах можно развиваться, получать опыт, тем более что «Барселона» – это очень высокий уровень. Насчет последних 10 минут мне очень жаль, можно было бы избежать такой разницы в счете. Помимо этого не было особых проблем».