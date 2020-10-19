Барселона
0 : 0
Ференцварош
20.10.2020 22:00   ТВ-трансляция: 

Барселона – Ференцварош. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Сергей Ребров переписывает историю венгерского футбола

  • 19.10.2020 19:40
  • 650 просмотров
  • 3 комментария
Барселона – Ференцварош. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
© fradi.hu. Сергей Ребров

Во вторник, 20-го октября, состоится поединок первого тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором каталонская «Барселона» на домашнем стадионе «Камп Ноу» примет венгерский «Ференцварош».

Жеребьевка отправила эти команды в группу G вместе с туринским «Ювентусом» и киевским «Динамо». Интереса к данному матчу добавляет и тот факт, что «Ференцварош» тренирует бывший футболист и наставник «Динамо» Сергей Ребров. Украинский специалист работает в клубе из Будапешта уже два года, и привел клуб к двум чемпионским титулам.

Но главным достижением Реброва является как раз выход венгерской команды в групповую стадию самого престижного турнира Европы, ведь на протяжении последней четверти века ни одному тренеру не удавалось преодолеть с будапештским клубом барьер квалификации. На пути к достижению заветной то ли цели, то ли мечты, подопечные Реброва по очереди обыграли шведский «Юргорден» (2:0), шотландский «Селтик» (2:1) и хорватское «Динамо» из Загреба (2:1). А в решающем противостоянии за счет выездных голов отправили в Лигу Европы норвежский «Молде» (3:3, 0:0).

Как видим, чемпиону Венгрии пришлось совершить мини-подвиг, поэтому неудивительно, что Реброва в столице соседней страны очень любят и даже не позволяют платить в ресторанах, что о многом говорит. Еще приятнее следить за этой командой из-за того, что её цвета защищают украинские хавбеки Игорь Харатин и Александр Зубков, которые благодаря последним успехам недавно дебютировали за национальную сборную Украины.

«Барселона», в отличие от венгерского клуба, как обычно попала напрямую в групповой раунд Лиги чемпионов. После унизительного поражения от мюнхенской «Баварии» (2:8) в четвертьфинале минувшего розыгрыша турнира, Кике Сетьена на тренерском мостике заменил легендарный голландец Рональд Куман. С новым наставником каталонцы провели четыре матча в национальном чемпионате, в которых одержали две победы, а еще дважды потеряли очки – ничья и поражение.

Так что пока «Барселоне» не хватает стабильности. Впрочем, букмекеры все равно уверены, что каталонцы без проблем одолеют «Ференцварош» и дают на победу хозяев мизерный коэффициент 1,10. Гораздо вкуснее выглядят возможные выигрыши в случае ничьей либо же мега-сенсационной победы гостей, можно выиграть соответственно в 13 и 35 раз больше, чем сумма ставки. Но выглядит такой оптимизм весьма рискованно, так что есть смысл поставить на Х2 небольшую сумму, которую не жалко потерять. Как минимум, будет интереснее болеть за парней Реброва.

Ориентировочные составы:

«Барселона»: Нето – Дест, Пике, Араухо, Роберто, Де Йонг, Бускетс, Фати, Коутиньо, Гризманн, Месси.

«Ференцварош»: Дибус – Гейстер, Ковачевич, Фримпонг, Ловренчич, Харатин, Лайдуни, Шкварка, Изаэл, Зубков, Боли.

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20 октября, вторник

«Барселона» – «Ференцварош»
Барселона. Стадион «Камп Ноу». 22:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 3» и видеосервисе MEGOGO
БАРСЕЛОНА — ФЕРЕНЦВАРОШ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Сандро Шерер (Швейцария)
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Денис Шаховец, Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Senator
      Senator, 19.10.2020 20:01
    0
    Та да...1:1 улыбнуло..
    Ссылка
    vados1991
      vados1991, 19.10.2020 19:43
    +2
    Здесь только удачи Сергею Станиславовича!!!
    Ссылка
    _NATSGUL_
      _NATSGUL_, 19.10.2020 19:41
    +1
    Прогноз Sport.ua — 1:1
    Поржал.
    Сразу видно, что реальные деньги фиг бы ставил на такой исход
    Ссылка
    vados1991
      vados1991, 19.10.2020 19:43
    +2
    Здесь только удачи Сергею Станиславовича!!!
    Ссылка
    _NATSGUL_
      _NATSGUL_, 19.10.2020 19:41
    +1
    Прогноз Sport.ua — 1:1
    Поржал.
    Сразу видно, что реальные деньги фиг бы ставил на такой исход
    Ссылка
    Senator
      Senator, 19.10.2020 20:01
    0
    Та да...1:1 улыбнуло..
    Ссылка
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