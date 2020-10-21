Барселона
5 : 1
Ференцварош
20.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Барселона – Ференцварош – 5:1. Харатин забил, Ребров проиграл. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 1-го тура Лиги чемпионов

  • 21.10.2020 00:23
  • 557 просмотров
  • 1 комментарий
Барселона – Ференцварош – 5:1. Харатин забил, Ребров проиграл. Видео голов
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20 октября в матче 1-го тура Лиги чемпионов испанская «Барселона» обыграла венгерский «Ференцварош» (5:1).

Смотрите видео голов и обзор матча «Барселона» – «Ференцварош» – 5:1.

ГОЛ! 1:0. Месси, 27 мин. (пенальти)

ГОЛ! 2:0. Фати, 42 мин.

Видеообзор первого тайма.

ГОЛ! 3:0. Коутиньо, 52 мин.

Удаление, Пике, 68 мин.

ГОЛ! 3:1. Харатин, 70 мин (пенальти)

ГОЛ! 4:1. Педри, 82 мин.

ГОЛ! 5:1. Дембеле, 89 мин.

Видеообзор второго тайма.

События матча
89' ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (Барселона).
83' ГОЛ ! Мяч забил Педро Лопес (Барселона).
70' ГОЛ ! С пенальти забил Игорь Харатин (Ференцварош).
68' Игрок команды Барселона получает красную карточку.
52' ГОЛ ! Мяч забил Филиппе Коутиньо (Барселона).
42' ГОЛ ! Мяч забил Ansu Fati (Барселона).
27' ГОЛ ! С пенальти забил Лионель Месси (Барселона).
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Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 21.10.2020 00:37
    0
    Поздравляю Барселону с победой! Месси, как всегда красава! 1 гол и 1 голевая передача, да и в других голах принимал участие. Барселона! Так держать!
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    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 21.10.2020 00:37
    0
    Поздравляю Барселону с победой! Месси, как всегда красава! 1 гол и 1 голевая передача, да и в других голах принимал участие. Барселона! Так держать!
    Ссылка
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