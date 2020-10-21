Барселона – Ференцварош – 5:1. Харатин забил, Ребров проиграл. Видео голов

20 октября в матче 1-го тура Лиги чемпионов испанская «Барселона» обыграла венгерский «Ференцварош» (5:1).
Смотрите видео голов и обзор матча «Барселона» – «Ференцварош» – 5:1.
ГОЛ! 1:0. Месси, 27 мин. (пенальти)
ГОЛ! 2:0. Фати, 42 мин.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 3:0. Коутиньо, 52 мин.
Удаление, Пике, 68 мин.
ГОЛ! 3:1. Харатин, 70 мин (пенальти)
ГОЛ! 4:1. Педри, 82 мин.
ГОЛ! 5:1. Дембеле, 89 мин.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Усман Дембеле (Барселона).
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Педро Лопес (Барселона).
|70'
|ГОЛ ! С пенальти забил Игорь Харатин (Ференцварош).
|68'
|Игрок команды Барселона получает красную карточку.
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Филиппе Коутиньо (Барселона).
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Ansu Fati (Барселона).
|27'
|ГОЛ ! С пенальти забил Лионель Месси (Барселона).
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Источник — Футбол 1/2/3
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