ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подтвердило коронавирус у Бущана и Миколенко

Киевское «Динамо» подтвердило позитивные результаты тестирования на коронавирус у двоих игроков первой команды.
«Накануне вылета на матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов с «Ференцварошем» игроки и персонал первой команды «Динамо» сдали обязательные тесты на COVID-19 в сертифицированной УЕФА лаборатории.
У двоих игроков, а именно у Георгия Бущана и Виталия Миколенко, тесты выявились положительными. Кроме того, COVID-19 выявлен у тренера «Динамо» по физической подготовке Виталия Кулыбы. Все трое чувствуют себя удовлетворительно и находятся на самоизоляции.
У всех остальных игроков, тренеров и персонала результаты тестов – отрицательные. Они готовятся к вылету в Будапешт на матч с «Ференцварошем», – сказано в сообщении столичного клуба.
Встреча «Ференцварош» – «Динамо» состоится в среду, 28 октября. Начало в 22:00 по Киеву.
Источник — ФК Динамо Киев
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Обязательно у кого-нибудь найдут.
Потому и повторное тестирование.
Потому и симптомы не проявляются.
Отчасти потому и повторные заболевания уже были.
Отчасти потому и врачи перестраховываются "А вдруг действительно человек болен, а мы не обнаружили вовремя? И что тогда? Кто будет отвечать?".
А так, заболел - сиди дома, в окно смотри.
побережи свою хліборізку-піхву.
Красная шапочка принесла бабушке пирожков, а через пару недель бабушка задохнулась без аппарата ИВЛ.
Бойко такой себе вратарь.
Кендзера, Попов, Забарный, Караваев это уже 100% защита на матч.
Миколенко был бы хорош на фланге и атаки были бы опаснее, чем с Кендзерой.
Давал прогноз 2-2 когда была вся основа, теперь боюсь предположить, что 1-2.
Увидим в среду.
Здоровья ребятам.
Это на японском?
Это на японском?
Но все равно , задача перед ДК взять три очка .
Каравае Бойко.
Плюс Нещерет и Вивчаренко.
Мы Динамо Киев, Ше такое?
Бойко такой себе вратарь.
Кендзера, Попов, Забарный, Караваев это уже 100% защита на матч.
Миколенко был бы хорош на фланге и атаки были бы опаснее, чем с Кендзерой.
Давал прогноз 2-2 когда была вся основа, теперь боюсь предположить, что 1-2.
Увидим в среду.
Здоровья ребятам.
Незаменимых нет.
Каравае Бойко.
Плюс Нещерет и Вивчаренко.
Мы Динамо Киев, Ше такое?
Обязательно у кого-нибудь найдут.
Потому и повторное тестирование.
Потому и симптомы не проявляются.
Отчасти потому и повторные заболевания уже были.
Отчасти потому и врачи перестраховываются "А вдруг действительно человек болен, а мы не обнаружили вовремя? И что тогда? Кто будет отвечать?".
А так, заболел - сиди дома, в окно смотри.
побережи свою хліборізку-піхву.
Красная шапочка принесла бабушке пирожков, а через пару недель бабушка задохнулась без аппарата ИВЛ.
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