ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подтвердило коронавирус у Бущана и Миколенко

Игроки находятся на самоизоляции

  • 26.10.2020 14:22
  • 2883 просмотра
  • 28 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подтвердило коронавирус у Бущана и Миколенко
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» подтвердило позитивные результаты тестирования на коронавирус у двоих игроков первой команды.

«Накануне вылета на матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов с «Ференцварошем» игроки и персонал первой команды «Динамо» сдали обязательные тесты на COVID-19 в сертифицированной УЕФА лаборатории.

У двоих игроков, а именно у Георгия Бущана и Виталия Миколенко, тесты выявились положительными. Кроме того, COVID-19 выявлен у тренера «Динамо» по физической подготовке Виталия Кулыбы. Все трое чувствуют себя удовлетворительно и находятся на самоизоляции. 

У всех остальных игроков, тренеров и персонала результаты тестов – отрицательные. Они готовятся к вылету в Будапешт на матч с «Ференцварошем», – сказано в сообщении столичного клуба.

Встреча «Ференцварош» – «Динамо» состоится в среду, 28 октября. Начало в 22:00 по Киеву.

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Источник — ФК Динамо Киев

(13 голосов)

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Комментарии
    Где Динамо где?
      Где Динамо где?, 26.10.2020 15:13
    0
    Evil, 26.10.2020 14:58
    ты про своих родителей лучше расскажи которые такого урода произвели на свет? Или стыдно рассказывать про то как тебя на помойке головой вниз рожали?
    О петушёк запел и спрятался бане когда подгорает о родителях начинает,значит хорошо подгорает,ты тупой точно ,не факт что умный,ну тупой на всю голову животное почему ты не засохло на простыне
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 26.10.2020 15:07
    0
    bzzzzz, 26.10.2020 14:30
    я конечно все понимаю, все может быть, но неужели нельзя как-то быть более ответственным, ведь все же должны понимать если ты заразишься, то можешь очень сильно подвести команду. Поэтому нужно быть максимально осторожным.
    Предохраняйся или не предохраняйся, а точность тестов 25 %.
    Обязательно у кого-нибудь найдут.
    Потому и повторное тестирование.
    Потому и симптомы не проявляются.
    Отчасти потому и повторные заболевания уже были.
    Отчасти потому и врачи перестраховываются "А вдруг действительно человек болен, а мы не обнаружили вовремя? И что тогда? Кто будет отвечать?".
    А так, заболел - сиди дома, в окно смотри.
    Ссылка
    Alex323
      Alex323, 26.10.2020 15:02
    0
    Maks7777,
    побережи свою хліборізку-піхву.
    Ссылка
    Evil
    online
      Evil, 26.10.2020 14:59
    -2
    Maks7777, 26.10.2020 14:56
    ЖенщинаФани Еслии 6 очей с веграми не берёте?,признаешь что ваше это бороться за выход с Мальмё в лиге Европы?
    не по адресу если что - потому что ты яйцеподпездыш стрелки только умеешь метать
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 26.10.2020 14:58
    0
    Valera35, 26.10.2020 14:54
    Дай угадаю. Тест положительный симптомов нет.
    Здорове дети - переносчики вируса Ковид (информация для баранов).
    Красная шапочка принесла бабушке пирожков, а через пару недель бабушка задохнулась без аппарата ИВЛ.
    Ссылка
    Evil
    online
      Evil, 26.10.2020 14:58
    -1
    Maks7777, 26.10.2020 14:53
    Да Яблонец вас позорил так позирил ,молодец что вспомнил
    ты про своих родителей лучше расскажи которые такого урода произвели на свет? Или стыдно рассказывать про то как тебя на помойке головой вниз рожали?
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 26.10.2020 14:57
    +2
    Ой ой ой, а это очень не во время.
    Бойко такой себе вратарь.
    Кендзера, Попов, Забарный, Караваев это уже 100% защита на матч.
    Миколенко был бы хорош на фланге и атаки были бы опаснее, чем с Кендзерой.
    Давал прогноз 2-2 когда была вся основа, теперь боюсь предположить, что 1-2.
    Увидим в среду.
    Здоровья ребятам.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 26.10.2020 14:56
    -1
    Maks7777, 26.10.2020 14:56
    ЖенщинаФани Еслии 6 очей с веграми не берёте?,признаешь что ваше это бороться за выход с Мальмё в лиге Европы?
    С венграми ,ну вы и вегров не обыграете
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 26.10.2020 14:56
    0
    Evil, 26.10.2020 14:52
    на уфимском придорожном теплотрассном
    ЖенщинаФани Еслии 6 очей с веграми не берёте?,признаешь что ваше это бороться за выход с Мальмё в лиге Европы?
    Ссылка
    Valera35
    online
      Valera35, 26.10.2020 14:54
    -2
    Дай угадаю. Тест положительный симптомов нет.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 26.10.2020 14:53
    -2
    Evil, 26.10.2020 14:50
    яблоня от яблони не далеко падает - сомневаюсь что он далеко от них ушел
    Да Яблонец вас позорил так позирил ,молодец что вспомнил
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 26.10.2020 14:53
    -4
    Evil, 26.10.2020 14:52
    на уфимском придорожном теплотрассном
    Ссылка
    Evil
    online
      Evil, 26.10.2020 14:52
    -4
    JekFunny, 26.10.2020 14:51
    «Какуето»
    Это на японском?
    на уфимском придорожном теплотрассном
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 26.10.2020 14:51
    -4
    Maks7777, 26.10.2020 14:49
    Ну честно победа нужна над венграми ,,,и я только за и многие адекватные болельщики шахтёра тоже,ну если с венграми 6 очей не брать и не пополнять копилку страны очками в коэф в этих матчах,то ребятки проситесь в следующем сезоне сразу в лигу Европы там хотябы какуето победу могли вытянуть одну...
    «Какуето»
    Это на японском?
    Ссылка
    Evil
    online
      Evil, 26.10.2020 14:50
    -4
    0-7, 26.10.2020 14:47
    Максим , мне жаль твоих родителей за то , что произвели на свет такого урода.
    яблоня от яблони не далеко падает - сомневаюсь что он далеко от них ушел
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 26.10.2020 14:50
    0
    Спецоперация Луческу - после фотосессии Бущан ценой собственного участия смог нейтрализовать Буффона......
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 26.10.2020 14:49
    -2
    Здоровья ребятам
    Но все равно , задача перед ДК взять три очка .
    Ссылка
    Evil
    online
      Evil, 26.10.2020 14:49
    -4
    Maks7777, 26.10.2020 14:37
    Мы знаем что вы Динамо Киев полена деревянные 4 года вы это показываете и в упл в и Европе,У вас все в строю вы на задней скорости разьежаете по полю а когда кто то приболел , лучше сразу техническое просить!!!
    ущербный как там при -4 в Киеве не сильно очко полыхающее мерзнет?
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 26.10.2020 14:49
    -2
    Ну честно победа нужна над венграми ,,,и я только за и многие адекватные болельщики шахтёра тоже,ну если с венграми 6 очей не брать и не пополнять копилку страны очками в коэф в этих матчах,то ребятки проситесь в следующем сезоне сразу в лигу Европы там хотябы какуето победу могли вытянуть одну...
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 26.10.2020 14:48
    -4
    Trasher311987, 26.10.2020 14:30
    Почему?
    Каравае Бойко.
    Плюс Нещерет и Вивчаренко.
    Мы Динамо Киев, Ше такое?
    Классная аватарка
    Ссылка
    Sentinel
      Sentinel, 26.10.2020 14:47
    +3
    bzzzzz, 26.10.2020 14:30
    я конечно все понимаю, все может быть, но неужели нельзя как-то быть более ответственным, ведь все же должны понимать если ты заразишься, то можешь очень сильно подвести команду. Поэтому нужно быть максимально осторожным.
    С одной стороны все верно, футболисты такие же беспечные люди как и все. Меры не соблюдают, получаются такие результаты. А с другой стороны, коронавирус имеет индекс контагиозности 2,5, в несколько раз выше чем у гриппа и многих других инфекций. Как ни предохраняйся, все равно по теории вероятности должно прилететь откуда-нибудь. Чем больше заболевших, тем быстрее прилетит.
    Ссылка
    Ilya
    online
      Ilya , 26.10.2020 14:57
    +2
    Ой ой ой, а это очень не во время.
    Бойко такой себе вратарь.
    Кендзера, Попов, Забарный, Караваев это уже 100% защита на матч.
    Миколенко был бы хорош на фланге и атаки были бы опаснее, чем с Кендзерой.
    Давал прогноз 2-2 когда была вся основа, теперь боюсь предположить, что 1-2.
    Увидим в среду.
    Здоровья ребятам.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 26.10.2020 14:26
    +2
    Здоровья.
    Незаменимых нет.
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 26.10.2020 14:30
    +1
    Maks7777, 26.10.2020 14:28
    Здоровья незаменимых нет ,ну это не про ваш клуб
    Почему?
    Каравае Бойко.
    Плюс Нещерет и Вивчаренко.
    Мы Динамо Киев, Ше такое?
    Ссылка
    Где Динамо где?
      Где Динамо где?, 26.10.2020 15:13
    0
    Evil, 26.10.2020 14:58
    ты про своих родителей лучше расскажи которые такого урода произвели на свет? Или стыдно рассказывать про то как тебя на помойке головой вниз рожали?
    О петушёк запел и спрятался бане когда подгорает о родителях начинает,значит хорошо подгорает,ты тупой точно ,не факт что умный,ну тупой на всю голову животное почему ты не засохло на простыне
    Ссылка
    Саша Яковенко
    online
      Саша Яковенко, 26.10.2020 15:07
    0
    bzzzzz, 26.10.2020 14:30
    я конечно все понимаю, все может быть, но неужели нельзя как-то быть более ответственным, ведь все же должны понимать если ты заразишься, то можешь очень сильно подвести команду. Поэтому нужно быть максимально осторожным.
    Предохраняйся или не предохраняйся, а точность тестов 25 %.
    Обязательно у кого-нибудь найдут.
    Потому и повторное тестирование.
    Потому и симптомы не проявляются.
    Отчасти потому и повторные заболевания уже были.
    Отчасти потому и врачи перестраховываются "А вдруг действительно человек болен, а мы не обнаружили вовремя? И что тогда? Кто будет отвечать?".
    А так, заболел - сиди дома, в окно смотри.
    Ссылка
    Alex323
      Alex323, 26.10.2020 15:02
    0
    Maks7777,
    побережи свою хліборізку-піхву.
    Ссылка
    sidor zalcman
      sidor zalcman, 26.10.2020 14:58
    0
    Valera35, 26.10.2020 14:54
    Дай угадаю. Тест положительный симптомов нет.
    Здорове дети - переносчики вируса Ковид (информация для баранов).
    Красная шапочка принесла бабушке пирожков, а через пару недель бабушка задохнулась без аппарата ИВЛ.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 26.10.2020 14:56
    0
    Evil, 26.10.2020 14:52
    на уфимском придорожном теплотрассном
    ЖенщинаФани Еслии 6 очей с веграми не берёте?,признаешь что ваше это бороться за выход с Мальмё в лиге Европы?
    Ссылка
    Penal
    online
      Penal, 26.10.2020 14:50
    0
    Спецоперация Луческу - после фотосессии Бущан ценой собственного участия смог нейтрализовать Буффона......
    Ссылка
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