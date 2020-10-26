Виноват COVID. Бущан и Миколенко не помогут Динамо в матче с Ференцварошем

Голкипер «Динамо» Георгий Бущан и защитник Виталий Миколенко сдали позитивные тесты на коронавирус перед матчем второго тура группового раунда Лиги чемпионов против «Ференцвароша».
Также позитивный тест зафиксирован у тренера по физподготовке Виталия Кулыбы. Все трое уходят на самоизоляцию.
Таким образом, сегодня, 26 октября, делегация «Динамо» отправится в Венгрию не в полном составе. Бущан и Миколенко точно не помогут киевлянам в этом поединке.
Встреча «Ференцварош» – «Динамо» состоится в среду, 28 октября. Начало в 22:00 по Киеву.
Читайте также: Виктор ЛЕОНЕНКО: «Динамо сильнее Ференцвароша, но будет реальная борьба»
Источник — Meta-ratings.com.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Я просто все никак не отойду от каденции Хаца Лесика , и с опаской отношусь даже к заправским середнякам .
Но поставленную задачу это не меняет
Хотя , по-любому ж будет сдан ещё тест по прилету
А в Защите Каравай тоже не безгрешен
То ещё легко отделались конечно
Причём ключевые игроки на своих позициях .
Да и я его конечно не люблю , но пр румыне он прибавил, гудрон отрицать
Центр забарный Попов справа кендзера.
Сирота начнёт на банке
Но ему 18 лет и он пока только тренировался с основной
Но поставленную задачу это не меняет
Но ему 18 лет и он пока только тренировался с основной
Центр забарный Попов справа кендзера.
То ещё легко отделались конечно
Петуха ты в зеркале увидишь , чучело
Причём ключевые игроки на своих позициях .
Я просто все никак не отойду от каденции Хаца Лесика , и с опаской отношусь даже к заправским середнякам .
Но поставленную задачу это не меняет
Хотя , по-любому ж будет сдан ещё тест по прилету
А в Защите Каравай тоже не безгрешен
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.