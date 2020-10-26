Виноват COVID. Бущан и Миколенко не помогут Динамо в матче с Ференцварошем

Голкипер «Динамо» Георгий Бущан и защитник Виталий Миколенко сдали позитивные тесты на коронавирус перед матчем второго тура группового раунда Лиги чемпионов против «Ференцвароша».

Также позитивный тест зафиксирован у тренера по физподготовке Виталия Кулыбы. Все трое уходят на самоизоляцию.

Таким образом, сегодня, 26 октября, делегация «Динамо» отправится в Венгрию не в полном составе. Бущан и Миколенко точно не помогут киевлянам в этом поединке.

Встреча «Ференцварош» – «Динамо» состоится в среду, 28 октября. Начало в 22:00 по Киеву.

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