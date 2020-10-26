Виноват COVID. Бущан и Миколенко не помогут Динамо в матче с Ференцварошем

Основные игроки киевлян сдали позитивные тесты на коронавирус

  • 26.10.2020 12:40
  • 10364 просмотра
  • 54 комментария
Виноват COVID. Бущан и Миколенко не помогут Динамо в матче с Ференцварошем
© ФК Динамо

Голкипер «Динамо» Георгий Бущан и защитник Виталий Миколенко сдали позитивные тесты на коронавирус перед матчем второго тура группового раунда Лиги чемпионов против «Ференцвароша». 

Также позитивный тест зафиксирован у тренера по физподготовке Виталия Кулыбы. Все трое уходят на самоизоляцию.

Таким образом, сегодня, 26 октября, делегация «Динамо» отправится в Венгрию не в полном составе. Бущан и Миколенко точно не помогут киевлянам в этом поединке.

Встреча «Ференцварош» – «Динамо» состоится в среду, 28 октября. Начало в 22:00 по Киеву.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(37 голосов)

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Комментарии
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 26.10.2020 14:00
    0
    Надеюсь восстановятся к матчу против шлака даунецкого. Здоровья пацанам
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 26.10.2020 13:37
    0
    kakAKa_228, 26.10.2020 13:26
    Более того я тебе по секрету скажу,при всем моем уважении к Реброву,венгры не та команда при виде ,которой должны дрожать колени,венгры фартовая команда и им пока везло и с хорватами везло,а про Селтик надо было видеть :25 ударов шотландцы нанесли,но как известно фарт имеет тенденцию заканчиваться,вот на Динамо он и закончиться.
    Будем надеяться
    Я просто все никак не отойду от каденции Хаца Лесика , и с опаской отношусь даже к заправским середнякам .
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 26.10.2020 13:35
    0
    UKRAINE FAN, 26.10.2020 13:20
    так и динамо не бавария . Он кротоне,Верона спокойно сыграли с юве в ничью. А динамо безвольно просрало матч. Боялось даже в атаку сходить
    Не можна не погодитися
    Ссылка
    kakAKa_228
    online
      kakAKa_228, 26.10.2020 13:26
    0
    JekFunny, 26.10.2020 13:18
    Согласен полностью . Просто не приятно
    Но поставленную задачу это не меняет
    Более того я тебе по секрету скажу,при всем моем уважении к Реброву,венгры не та команда при виде ,которой должны дрожать колени,венгры фартовая команда и им пока везло и с хорватами везло,а про Селтик надо было видеть :25 ударов шотландцы нанесли,но как известно фарт имеет тенденцию заканчиваться,вот на Динамо он и закончиться.
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 26.10.2020 13:25
    0
    AdvocatusDei, 26.10.2020 13:22
    наверное следует сказать "пока что"...в Шахтере тоже не в один день все начилось
    Ну вроде делегация вылетела
    Хотя , по-любому ж будет сдан ещё тест по прилету
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 26.10.2020 13:24
    0
    Sauron, 26.10.2020 13:21
    Бущан - да, а вот Миколенко - не так критично.
    Та ладно , в плане атаки он вообще незаменим
    А в Защите Каравай тоже не безгрешен
    Ссылка
    JekFunyy
      JekFunyy, 26.10.2020 13:22
    +1
    UKRAINE FAN, 26.10.2020 13:11
    Интересно журношлюшки Шахов ,Франков вылезут со всемирным заговором?
    Конечно же нет. Собака запрещено лаять на хозяина
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 26.10.2020 13:22
    0
    Футбол всё больше превращается в фарс.
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 26.10.2020 13:22
    0
    JekFunny, 26.10.2020 13:17
    Та если тренер по физухе сдал позитивный тест
    То ещё легко отделались конечно
    наверное следует сказать "пока что"...в Шахтере тоже не в один день все начилось
    Ссылка
    Sauron
    online
      Sauron, 26.10.2020 13:21
    0
    JekFunny, 26.10.2020 13:03
    Очень плохо и не вовремя
    Причём ключевые игроки на своих позициях .
    Бущан - да, а вот Миколенко - не так критично.
    Ссылка
    UKRAINE FAN
      UKRAINE FAN, 26.10.2020 13:20
    +4
    kakAKa_228, 26.10.2020 13:15
    слушайте,в конце концов,это не Бавария,венгры должны были еще от Мельде вылететь,хватит упаднические настроения,Там есть Бойко,ему надо будет показать,что хлеб не зря кушает.
    так и динамо не бавария . Он кротоне,Верона спокойно сыграли с юве в ничью. А динамо безвольно просрало матч. Боялось даже в атаку сходить
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 26.10.2020 13:20
    -2
    AdvocatusDei, 26.10.2020 13:18
    та не.. в таком важном матче уж лучше караваева... потом конечно и вивчаренко можно задействовать в чемпионате
    Та он и будет, без форс мажоров
    Да и я его конечно не люблю , но пр румыне он прибавил, гудрон отрицать
    Ссылка
    UKRAINE FAN
      UKRAINE FAN, 26.10.2020 13:20
    +1
    kakAKa_228, 26.10.2020 13:15
    слушайте,в конце концов,это не Бавария,венгры должны были еще от Мельде вылететь,хватит упаднические настроения,Там есть Бойко,ему надо будет показать,что хлеб не зря кушает.
    так и динамо не бавария . Он кротоне,Верона спокойно сыграли с юве в ничью. А динамо безвольно просрало матч. Боялось даже в атаку сходить
    Ссылка
    romanchik.8408
    online
      romanchik.8408, 26.10.2020 13:19
    0
    Шулер в раме будет стоять..Тот привозит через раз
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 26.10.2020 13:18
    -1
    Trasher311987, 26.10.2020 13:18
    Будет Караваев играть скорее всего.
    Центр забарный Попов справа кендзера.
    Да 90% так и будет
    Сирота начнёт на банке
    Ссылка
    AdvocatusDei
    online
      AdvocatusDei, 26.10.2020 13:18
    0
    JekFunny, 26.10.2020 13:16
    Вивчаренко есть , он ЛЗ может сыграть
    Но ему 18 лет и он пока только тренировался с основной
    та не.. в таком важном матче уж лучше караваева... потом конечно и вивчаренко можно задействовать в чемпионате
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 26.10.2020 13:18
    -1
    kakAKa_228, 26.10.2020 13:15
    слушайте,в конце концов,это не Бавария,венгры должны были еще от Мельде вылететь,хватит упаднические настроения,Там есть Бойко,ему надо будет показать,что хлеб не зря кушает.
    Согласен полностью . Просто не приятно
    Но поставленную задачу это не меняет
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 26.10.2020 13:18
    0
    JekFunny, 26.10.2020 13:16
    Вивчаренко есть , он ЛЗ может сыграть
    Но ему 18 лет и он пока только тренировался с основной
    Будет Караваев играть скорее всего.
    Центр забарный Попов справа кендзера.
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 26.10.2020 13:17
    -1
    AdvocatusDei, 26.10.2020 13:13
    Неприятно конечно, но с учётом ситуации ковидной то двое заболевших в динамо это ещё немного))
    Та если тренер по физухе сдал позитивный тест
    То ещё легко отделались конечно
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 26.10.2020 13:17
    0
    Maks7777, 26.10.2020 13:13
    Не последовательный как всегда петух ты черноротый,,лил и прыгал от счастья в одном посте пожелал здоровья а потом всю неделю пел что косят игроки шахты как и большенство твоих подруг динамоботов грязь лил ,,,,, Гнилые вы
    Так покажи где я говорил что именно косят
    Петуха ты в зеркале увидишь , чучело
    Ссылка
    Maccceo Plex Plex
    online
      Maccceo Plex Plex, 26.10.2020 12:50
    +15
    Ребятам здоровья и скорейшего возвращения в строй!
    Ссылка
    Vitalii_13UA
    online
      Vitalii_13UA, 26.10.2020 12:46
    +10
    А кто вместе Бущана? Бойко? Это ж ппц
    Ссылка
    UKRAINE FAN
      UKRAINE FAN, 26.10.2020 13:11
    +9
    Интересно журношлюшки Шахов ,Франков вылезут со всемирным заговором?
    Ссылка
    UKRAINE FAN
      UKRAINE FAN, 26.10.2020 13:20
    +4
    kakAKa_228, 26.10.2020 13:15
    слушайте,в конце концов,это не Бавария,венгры должны были еще от Мельде вылететь,хватит упаднические настроения,Там есть Бойко,ему надо будет показать,что хлеб не зря кушает.
    так и динамо не бавария . Он кротоне,Верона спокойно сыграли с юве в ничью. А динамо безвольно просрало матч. Боялось даже в атаку сходить
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 26.10.2020 13:03
    +3
    AdvocatusDei, 26.10.2020 13:03
    А кто там слева сыграть может, караваев!?
    А кто ж ещё
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 26.10.2020 13:01
    +3
    СаШо! ))
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 26.10.2020 13:06
    +2
    sharapenkobrevno, 26.10.2020 13:00
    теперь мы будем ржать как вы с выбывшими игроками от ковида будете показывать класс, обраточка прилетела
    Бойкинюк , похмелись
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 26.10.2020 13:03
    +2
    Maccceo Plex Plex, 26.10.2020 12:50
    Ребятам здоровья и скорейшего возвращения в строй!
    Спасибо 🙏
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 26.10.2020 13:03
    +2
    Очень плохо и не вовремя
    Причём ключевые игроки на своих позициях .
    Ссылка
    JekFunyy
      JekFunyy, 26.10.2020 13:22
    +1
    UKRAINE FAN, 26.10.2020 13:11
    Интересно журношлюшки Шахов ,Франков вылезут со всемирным заговором?
    Конечно же нет. Собака запрещено лаять на хозяина
    Ссылка
    UKRAINE FAN
      UKRAINE FAN, 26.10.2020 13:20
    +1
    kakAKa_228, 26.10.2020 13:15
    слушайте,в конце концов,это не Бавария,венгры должны были еще от Мельде вылететь,хватит упаднические настроения,Там есть Бойко,ему надо будет показать,что хлеб не зря кушает.
    так и динамо не бавария . Он кротоне,Верона спокойно сыграли с юве в ничью. А динамо безвольно просрало матч. Боялось даже в атаку сходить
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 26.10.2020 13:04
    +1
    Той коронавірус і щільний графік вже задрав. Усіх ТОПів трясе. Шахтар з Восклою в нічию зіграв. Юве в себе з Вероною в нічию. Аталанта взагалі в себе програла 1:3 Сампдорії. В минулому турі Реал програв в себе від Кадісу, а Барса від Хетафе. Перед цим взагалі були приколи як от Астон Вілла - Ліверпуль 7:2 чи Хоф - Баварії 4:1. Але з іншого боку тим цікавіше, зявилася інтрига в чемпіонатах, інакше би її не було.
    Ссылка
    Newvlad
    online
      Newvlad, 26.10.2020 13:01
    +1
    До ноябрьских матчей сборной вряд ли оклемаются. Это ещё хорошо, что только двое. Здоровья. Заменить есть кому. На крайняк некосивший Пятов отфеерит. Смешно, если бы не было грустно.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 26.10.2020 14:00
    0
    Надеюсь восстановятся к матчу против шлака даунецкого. Здоровья пацанам
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 26.10.2020 13:37
    0
    kakAKa_228, 26.10.2020 13:26
    Более того я тебе по секрету скажу,при всем моем уважении к Реброву,венгры не та команда при виде ,которой должны дрожать колени,венгры фартовая команда и им пока везло и с хорватами везло,а про Селтик надо было видеть :25 ударов шотландцы нанесли,но как известно фарт имеет тенденцию заканчиваться,вот на Динамо он и закончиться.
    Будем надеяться
    Я просто все никак не отойду от каденции Хаца Лесика , и с опаской отношусь даже к заправским середнякам .
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 26.10.2020 13:35
    0
    UKRAINE FAN, 26.10.2020 13:20
    так и динамо не бавария . Он кротоне,Верона спокойно сыграли с юве в ничью. А динамо безвольно просрало матч. Боялось даже в атаку сходить
    Не можна не погодитися
    Ссылка
    kakAKa_228
    online
      kakAKa_228, 26.10.2020 13:26
    0
    JekFunny, 26.10.2020 13:18
    Согласен полностью . Просто не приятно
    Но поставленную задачу это не меняет
    Более того я тебе по секрету скажу,при всем моем уважении к Реброву,венгры не та команда при виде ,которой должны дрожать колени,венгры фартовая команда и им пока везло и с хорватами везло,а про Селтик надо было видеть :25 ударов шотландцы нанесли,но как известно фарт имеет тенденцию заканчиваться,вот на Динамо он и закончиться.
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 26.10.2020 13:25
    0
    AdvocatusDei, 26.10.2020 13:22
    наверное следует сказать "пока что"...в Шахтере тоже не в один день все начилось
    Ну вроде делегация вылетела
    Хотя , по-любому ж будет сдан ещё тест по прилету
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 26.10.2020 13:24
    0
    Sauron, 26.10.2020 13:21
    Бущан - да, а вот Миколенко - не так критично.
    Та ладно , в плане атаки он вообще незаменим
    А в Защите Каравай тоже не безгрешен
    Ссылка
    Mac_Gyver
    online
      Mac_Gyver, 26.10.2020 13:22
    0
    Футбол всё больше превращается в фарс.
    Ссылка
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