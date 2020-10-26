Виктор ЛЕОНЕНКО: «Динамо сильнее Ференцвароша, но будет реальная борьба»

Эксперт поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов

  • 26.10.2020 11:01
  • 2371 просмотр
  • 6 комментариев
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Динамо сильнее Ференцвароша, но будет реальная борьба»
© Футбол 1/2/3. Виктор Леоненко

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал поражение «Динамо» от «Ювентуса» (0:2), а также поделился ожиданиями от игры с «Ференцварошем» в Лиге чемпионов.

««Ювентус» сильнее. Без Роналду было так же тяжело, как и было бы с ним. Шансов реально никаких, и моментов у «Динамо» тоже не было. Три удара – со штрафного и с центра поля. Опасного ничего не было. Забарного я тоже не хочу критиковать. Самое главное, чтобы набирались опыта. Никто ругать их не будет, потому что в соперниках был «Ювентус». А вот с «Ференцварошем» будет реальная борьба.

«Динамо» будет посильнее «Ференцвароша». Я с Ребровым разговаривал. Одно дело – чемпионат, другое – Лига чемпионов. Ребров позвонил мне 5-го числа, и мы с ним разобрались», - сказал Леоненко.

Матч «Ференцварош» - «Динамо» состоится 28 октября в Будапеште. Начало встречи 22:00 по Киеву.

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Источник — Великий футбол

(11 голосов)

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Комментарии
    u6464u
      u6464u, 26.10.2020 12:11
    0
    Интересно как Витя уже определил сильнейшего, по-моему игра и покажет кто на самом деле сильнейший, а до игры это называется трёп от Леоненка.
    Ссылка
    FACE_CONTROL
    online
      FACE_CONTROL, 26.10.2020 11:35
    -1
    Удачи Реброву.
    Ссылка
    AlexDSan
    online
      AlexDSan, 26.10.2020 11:30
    +4
    Ребров подзвонив Віті? Цікаво хто в це вірить?
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 26.10.2020 11:15
    0
    Виктор посоветовался со своими котами и понес очередную пургу.
    Ссылка
    Италия - страна контрастов Италия
      Италия - страна контрастов Италия, 26.10.2020 11:10
    +4
    Ребров поставил на место Витю
    Ссылка
    Италия - страна контрастов Италия
      Италия - страна контрастов Италия, 26.10.2020 11:10
    +6
    Ребров поставил на место Витю
    Ссылка
    Италия - страна контрастов Италия
      Италия - страна контрастов Италия, 26.10.2020 11:10
    +6
    Ребров поставил на место Витю
    Ссылка
    AlexDSan
    online
      AlexDSan, 26.10.2020 11:30
    +4
    Ребров подзвонив Віті? Цікаво хто в це вірить?
    Ссылка
    Италия - страна контрастов Италия
      Италия - страна контрастов Италия, 26.10.2020 11:10
    +4
    Ребров поставил на место Витю
    Ссылка
    u6464u
      u6464u, 26.10.2020 12:11
    0
    Интересно как Витя уже определил сильнейшего, по-моему игра и покажет кто на самом деле сильнейший, а до игры это называется трёп от Леоненка.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 26.10.2020 11:15
    0
    Виктор посоветовался со своими котами и понес очередную пургу.
    Ссылка
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