Виктор ЛЕОНЕНКО: «Динамо сильнее Ференцвароша, но будет реальная борьба»

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал поражение «Динамо» от «Ювентуса» (0:2), а также поделился ожиданиями от игры с «Ференцварошем» в Лиге чемпионов.

««Ювентус» сильнее. Без Роналду было так же тяжело, как и было бы с ним. Шансов реально никаких, и моментов у «Динамо» тоже не было. Три удара – со штрафного и с центра поля. Опасного ничего не было. Забарного я тоже не хочу критиковать. Самое главное, чтобы набирались опыта. Никто ругать их не будет, потому что в соперниках был «Ювентус». А вот с «Ференцварошем» будет реальная борьба.

«Динамо» будет посильнее «Ференцвароша». Я с Ребровым разговаривал. Одно дело – чемпионат, другое – Лига чемпионов. Ребров позвонил мне 5-го числа, и мы с ним разобрались», - сказал Леоненко.

Матч «Ференцварош» - «Динамо» состоится 28 октября в Будапеште. Начало встречи 22:00 по Киеву.