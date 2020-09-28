Во вторник, 29-го сентября, состоится ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов, в котором киевское «Динамо» будет принимать «Гент». Поединок пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», начало – в 22:00.

«Бело-синим» осталось сделать один шаг для попадания в групповую стадию главного клубного евротурнира. Таким образом, киевляне могут пробиться в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА впервые с 2016 года. В первой встрече команда Мирчи Луческу обыграла «буйволов» со счетом 2:1. В начале поединка Супряга открыл счет, а перед перерывом хозяева поля сравняли результат. Принес «Динамо» победу точный удар Де Пены во второй половине встречи. Перед ответственным противостоянием киевляне уверенно разобрались с «Минаем» – 4:0. «Гент» в своем национальном первенстве оступился в дуэли с новичком элиты бельгийского футбола «Ауд-Хеверле», проиграв со счетом 2:3. Отметим, что из трех украинцев, выступающих в составе «Гента», с «Динамо» сможет сыграть только Пластун. Безус будет отбывать дисквалификацию за удаление в первом матче, а Яремчук оказался в лазарете.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Гент».