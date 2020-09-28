Динамо Киев

В полночь 29 сентября «Динамо» может откупоривать шампанское: если не произойдет настоящего чуда, то киевляне обязаны пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов. Там, в основной сетке главного континентального турнира, «бело-синие» не были уже три года. Пора и честь знать. Тем более, что и соперник на пути в вожделенную группу не самый сильный, да и имеется запас прочности в виде гостевой победы.

После уверенной по игре, но не очень убедительной по счету победы в Генте, подопечные Мирчи Луческу провели календарный матч УПЛ против «Миная». Поединок против дебютанта чемпионата Украины сложился для «бело-синих» как нельзя лучше. Уже в дебюте встречи они получили численное преимущество, а на перерыв ушли при счете 2:0. Во втором тайме динамовцы довели счет до разгромных 4:0, и с хорошим настроением начали готовиться к ответной встрече против вице-чемпионов Бельгии.

Несмотря на то, что Мирча Луческу все еще продолжает испытывать определенные кадровые проблемы, динамовский тренер весьма успешно проводит ротацию. В частности, в матче с «Минаем» в стартовом составе оказались Сирота, Дуэлунд, Шепелев и Андриевский – скорее всего, эти игроки с «Гентом» не сыграют. Де Пене, Родригешу и Буяльскому Мистер дал отдохнуть, Караваев сыграл лишь 15 минут, Сидорчук, Супряга и Шапаренко - по тайму, чуть больше – Цыганков. То есть, с одной стороны, игроки динамовской основы получили необходимую передышку, а с другой стороны, у Луческу получилась возможность наконец-то по-настоящему варьировать составами. Но, видится, румынский тренер выставит на матч против «Гента» практически тот же состав, что и в Бельгии. Победный состав ведь не меняют, да и те игроки, которым Луческу доверяет, его пока что не подводят.

А вот у «Гента» все снова валится из рук. Казалось, что в лице Де Деккера «буйволы» наконец-то обрели хотя бы намек на стабильность: с бывшим ассистентом Ласло Болони вице-чемпионы Бельгии в третьем раунде квалификации ЛЧ одолели «Рапид» и обыграли в чемпионате Бельгии «Мускрон». Но дальше – опять на привычные грабли. Домашний матч против «Динамо» оказался провальным, плюс ко всему травмировался основной форвард Роман Яремчук. Но и это еще не все: в субботу на домашней арене в рамках седьмого тура внутреннего первенства «Гент» неожиданно уступил дебютанту элитного дивизиона «Левену» - 2:3. Интересно, что до 71-й минуты «буйволы» проигрывали 0:3, но затем в течении трех минут смогли отыграть два мяча, причем оба с пенальти. Казалось, надежда на спасения забрезжила, но воплотить игровое преимущество хотя в ничью команде Де Деккера так и не удалось.

Кстати, несмотря на уничижительную критику в бельгийской прессе украинских легионеров команды после поражения от «Динамо», на матч с «Левеном» Де Деккер выставил в основе и Пластуна, и Безуса. Наверняка вышел бы с первых минут и Яремчук, но Роман оказался вне игры из-за травмы бедра. После седьмого тура действующий вице-чемпион Бельгии занимает лишь 15 место, оторвавшись от зоны вылета лишь на три очка. И если в предыдущем чемпионате Бельгии «Гент» стал самой результативной командой, то сейчас ее «скорострельность» явно хромает: в активе лишь семь забитых мячей.

В целом, «Гент» не выглядит тем соперником, который может не пустить команду Мирчи Луческу в групповой турнир. «Динамо» не было там три года. В ответном матче с «Гентом» осталось сделать самую малость, чтобы наконец-то преодолеть плей-офф раунд квалификации. Верим и держим кулаки за киевлян!

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Бущан, Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Де Пена, Буяльский, Супряга

«Гент»: Роф, Кастро-Монтес, Нгаде, Фортуна, Пластун, Арсланаджич, Одиджа, Дорш, Овусу, Кумс, Депуатр.

29 сентября, вторник