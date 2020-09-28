Динамо Киев
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Гент
29.09.2020 22:00   ТВ-трансляция: 

Динамо – Гент. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Не пройти в группу ЛЧ в сложившейся ситуации будет преступлением

  • 28.09.2020 23:25
  • 1050 просмотров
  • 11 комментариев
Динамо – Гент. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
© twitter.com/dynamokyiv

В полночь 29 сентября «Динамо» может откупоривать шампанское: если не произойдет настоящего чуда, то киевляне обязаны пробиться в групповой раунд Лиги чемпионов. Там, в основной сетке главного континентального турнира, «бело-синие» не были уже три года. Пора и честь знать. Тем более, что и соперник на пути в вожделенную группу не самый сильный, да и имеется запас прочности в виде гостевой победы.

После уверенной по игре, но не очень убедительной по счету победы в Генте, подопечные Мирчи Луческу провели календарный матч УПЛ против «Миная». Поединок против дебютанта чемпионата Украины сложился для «бело-синих» как нельзя лучше. Уже в дебюте встречи они получили численное преимущество, а на перерыв ушли при счете 2:0. Во втором тайме динамовцы довели счет до разгромных 4:0, и с хорошим настроением начали готовиться к ответной встрече против вице-чемпионов Бельгии.

Несмотря на то, что Мирча Луческу все еще продолжает испытывать определенные кадровые проблемы, динамовский тренер весьма успешно проводит ротацию. В частности, в матче с «Минаем» в стартовом составе оказались Сирота, Дуэлунд, Шепелев и Андриевский – скорее всего, эти игроки с «Гентом» не сыграют. Де Пене, Родригешу и Буяльскому Мистер дал отдохнуть, Караваев сыграл лишь 15 минут, Сидорчук, Супряга и Шапаренко - по тайму, чуть больше – Цыганков. То есть, с одной стороны, игроки динамовской основы получили необходимую передышку, а с другой стороны, у Луческу получилась возможность наконец-то по-настоящему варьировать составами. Но, видится, румынский тренер выставит на матч против «Гента» практически тот же состав, что и в Бельгии. Победный состав ведь не меняют, да и те игроки, которым Луческу доверяет, его пока что не подводят.  

А вот у «Гента» все снова валится из рук. Казалось, что в лице Де Деккера «буйволы» наконец-то обрели хотя бы намек на стабильность: с бывшим ассистентом Ласло Болони вице-чемпионы Бельгии в третьем раунде квалификации ЛЧ одолели «Рапид» и обыграли в чемпионате Бельгии «Мускрон». Но дальше – опять на привычные грабли. Домашний матч против «Динамо» оказался провальным, плюс ко всему травмировался основной форвард Роман Яремчук. Но и это еще не все: в субботу на домашней арене в рамках седьмого тура внутреннего первенства «Гент» неожиданно уступил дебютанту элитного дивизиона «Левену» - 2:3. Интересно, что до 71-й минуты «буйволы» проигрывали 0:3, но затем в течении трех минут смогли отыграть два мяча, причем оба с пенальти. Казалось, надежда на спасения забрезжила, но воплотить игровое преимущество хотя в ничью команде Де Деккера так и не удалось.

Кстати, несмотря на уничижительную критику в бельгийской прессе украинских легионеров команды после поражения от «Динамо», на матч с «Левеном» Де Деккер выставил в основе и Пластуна, и Безуса. Наверняка вышел бы с первых минут и Яремчук, но Роман оказался вне игры из-за травмы бедра. После седьмого тура действующий вице-чемпион Бельгии занимает лишь 15 место, оторвавшись от зоны вылета лишь на три очка. И если в предыдущем чемпионате Бельгии «Гент» стал самой результативной командой, то сейчас ее «скорострельность» явно хромает: в активе лишь семь забитых мячей.  

В целом, «Гент» не выглядит тем соперником, который может не пустить команду Мирчи Луческу в групповой турнир. «Динамо» не было там три года. В ответном матче с «Гентом» осталось сделать самую малость, чтобы наконец-то преодолеть плей-офф раунд квалификации. Верим и держим кулаки за киевлян!       

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Бущан, Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков, Де Пена, Буяльский, Супряга

«Гент»: Роф, Кастро-Монтес, Нгаде, Фортуна, Пластун, Арсланаджич, Одиджа, Дорш, Овусу, Кумс, Депуатр.

 

29 сентября, вторник

«Динамо» — «Гент» (Первый матч - 2:1)
Киев. НСК «Олимпийский». 22:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
ДИНАМО - ГЕНТ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Шимон Марчиняк (Польша)
Прогноз Sport.ua — 3:0
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Валерий Василенко, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    J0e777
    online
      J0e777, 29.09.2020 00:19
    0
    Как же днонецкие боевики бесятся. Так приятно это читать
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 29.09.2020 00:03
    -7
    Андрей Овчаренко, 28.09.2020 23:59
    Главное играть на победу. Удачи, мужики!
    Да ребята только победа нужно!В группе сожелению будут наверно одни только поражения!!
    Ссылка
    Pavel Gabor
      Pavel Gabor, 29.09.2020 00:01
    +2
    Удачи Динамо!!! Ждём только победу и радость Тимофеюка!
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 28.09.2020 23:59
    +3
    Главное играть на победу. Удачи, мужики!
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 28.09.2020 23:58
    -7
    jekаfunny, 28.09.2020 23:52
    Удачи парни !!!!Киев с тобой Динамо !
    Да удачи удачи Динамо на евроарене!Только в группе Удача и все остальное не помогут!Как бы вы не прыгали ну уровень ДК это Лига европы и хотябы с группы выйти!!!!!!
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 28.09.2020 23:53
    -5
    Олег Тимофеюк, 28.09.2020 23:42
    Да пройдут эти прыгуны, ещё бы таких ссаных ноунеймов не проходить. Пусть проходят, зато весело осенью будет.
    Моло что может случиться, все таки шубы не помогут уже
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 28.09.2020 23:52
    +3
    Удачи парни !!!!Киев с тобой Динамо !
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 28.09.2020 23:42
    -6
    serge_kr, 28.09.2020 23:40
    Генту конечно далеко до Лугано, но главное чтобы Динамо не всралось завтра
    Да пройдут эти прыгуны, ещё бы таких ссаных ноунеймов не проходить. Пусть проходят, зато весело осенью будет.
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 28.09.2020 23:40
    -7
    Генту конечно далеко до Лугано, но главное чтобы Динамо не всралось завтра
    Ссылка
    Arius
    online
      Arius, 28.09.2020 23:35
    +5
    Прогноз хороший, думаю минимум в 2 банки должны выигрывать! Удачи ребята, наконец то могу болеть за свой любимый клуб, а то физруки отбили все желание..., сейчас другое дело!
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 28.09.2020 23:29
    +8
    Прогноз хороший. Ждем уверенную победу Динамо Киев!
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 28.09.2020 23:29
    +8
    Прогноз хороший. Ждем уверенную победу Динамо Киев!
    Ссылка
    Arius
    online
      Arius, 28.09.2020 23:35
    +5
    Прогноз хороший, думаю минимум в 2 банки должны выигрывать! Удачи ребята, наконец то могу болеть за свой любимый клуб, а то физруки отбили все желание..., сейчас другое дело!
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 28.09.2020 23:59
    +3
    Главное играть на победу. Удачи, мужики!
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 28.09.2020 23:52
    +3
    Удачи парни !!!!Киев с тобой Динамо !
    Ссылка
    Pavel Gabor
      Pavel Gabor, 29.09.2020 00:01
    +2
    Удачи Динамо!!! Ждём только победу и радость Тимофеюка!
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 29.09.2020 00:19
    0
    Как же днонецкие боевики бесятся. Так приятно это читать
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