Динамо Киев
3:0
Гент
29.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Последние 30 минут матча меня не удовлетворили»

Главный тренер «Динамо» дал пресс-конференцию после победы над «Гентом»

  • 30.09.2020 01:41
  • 590 просмотров
  • 5 комментариев
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Последние 30 минут матча меня не удовлетворили»
© ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции после ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с бельгийским «Гентом» (3:0):

– К тому моменту, как счет стал 3:0, никаких проблем не было, мы контролировали игру, игроки выполняли то, о чем мы договаривались – играть компактно, строго. Но потом расслабились, футболисты делали то, чего нельзя было. Из-за этого соперник создал несколько моментов, подавали угловые, которые являются их козырем.

Подобные матчи нельзя оценивать целостно, так как последние 30 минут меня не удовлетворили. Замены не помогли, мы потеряли нити игры, и соперник смог создать нам проблемы.

Я просил футболистов четыре вещи: длинные передачи, потери мяча соперника в центре поля и быстрые контратаки, перекрыть правого защитника и его подачи в штрафную, а также не допускать стандартных положений у наших ворот. До третьего забитого мяча у наших ворот был, кажется, только один угловой, но впоследствии расслабились и позволили сопернику сделать многое, что мне не понравилось. Каждый игрок хотел показать себя, что в итоге приводило к опасности у наших ворот.

Я поздравляю своих игроков и всех с выходом в Лигу чемпионов. У нас были два тяжелых месяца работы ради сегодняшнего результата, мы стремились к этому, несмотря на то, что много травмированных футболистов. И даже последние 20 минут игры не «смазали» общей картины и радости от выхода в групповой турнир Лиги чемпионов. Эта же игра останется в моей памяти тем, что до перерыва мы могли забить больше мячей чем один – три, четыре и даже пять.

– Что вы сказали Вербичу и Цыганкову перед выходом на замену?

– Я хорошо понимаю психологию футболистов. Выходя на поле при счете 3:0, они больше хотели показать себя. Когда же счет более напряженный, то игроки иначе входят в игру. В следующий раз, уверен, будет лучше.

– Понимаете ли вы, что с каждой победой команды от вас будут требовать еще больше? Готовы ли вы к этому?

– Это абсолютно нормально. Для этого я здесь и нахожусь, чтобы побеждать, чтобы создать команду, которая будет побеждать. Каждая победа добавляет энтузиазма, хочется жить, тренироваться, после которой ты желаешь себе новых побед. Я доволен тем, как прошел этот период – мы забили 18 мячей в последних играх, и свою работу выполнили качественно, даже несмотря на то, что было много травмированных. Надеюсь, что так будет и впредь.

В целом, я доволен всем, хотя было нелегко. Повторюсь, было много травмированных, плюс большая разница в очках между первым и вторым местом по итогам прошлого чемпионата сказывалась в психологическом плане. И в этих условиях мы добились очень хороших результатов.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Юрий Слюсаренкр
    online
      Юрий Слюсаренкр, 30.09.2020 02:05
    +1
    В пробку попала???
    Ссылка
    Юрий Слюсаренкр
    online
      Юрий Слюсаренкр, 30.09.2020 02:04
    +1
    Maks7777, 30.09.2020 01:53
    Просто последние 30 миинут выехал их любимый автобус на поле!!
    МАКсссссс 8777777777 , а что ваша маршрутка не выехала против Интера????
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 30.09.2020 02:01
    +2
    кротоферма вылезла с уровнем развития меньше крота
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 30.09.2020 01:53
    -4
    Forever_young_12, 30.09.2020 01:50
    – Что вы сказали Вербичу и Цыганкову перед выходом на замену?
    - Витя, пип пип пип пип пип бежишь вперёд. Бенья, пип пип пип даёшь пас пип пип пип
    Просто последние 30 миинут выехал их любимый автобус на поле!!
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 30.09.2020 01:50
    -4
    – Что вы сказали Вербичу и Цыганкову перед выходом на замену?
    - Витя, пип пип пип пип пип бежишь вперёд. Бенья, пип пип пип даёшь пас пип пип пип
    Ссылка
    maxno
    online
      maxno, 30.09.2020 02:01
    +2
    кротоферма вылезла с уровнем развития меньше крота
    Ссылка
    Юрий Слюсаренкр
    online
      Юрий Слюсаренкр, 30.09.2020 02:05
    +1
    В пробку попала???
    Ссылка
    Юрий Слюсаренкр
    online
      Юрий Слюсаренкр, 30.09.2020 02:04
    +1
    Maks7777, 30.09.2020 01:53
    Просто последние 30 миинут выехал их любимый автобус на поле!!
    МАКсссссс 8777777777 , а что ваша маршрутка не выехала против Интера????
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности