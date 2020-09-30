Мирча ЛУЧЕСКУ: «Последние 30 минут матча меня не удовлетворили»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции после ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов с бельгийским «Гентом» (3:0):

– К тому моменту, как счет стал 3:0, никаких проблем не было, мы контролировали игру, игроки выполняли то, о чем мы договаривались – играть компактно, строго. Но потом расслабились, футболисты делали то, чего нельзя было. Из-за этого соперник создал несколько моментов, подавали угловые, которые являются их козырем.

Подобные матчи нельзя оценивать целостно, так как последние 30 минут меня не удовлетворили. Замены не помогли, мы потеряли нити игры, и соперник смог создать нам проблемы.

Я просил футболистов четыре вещи: длинные передачи, потери мяча соперника в центре поля и быстрые контратаки, перекрыть правого защитника и его подачи в штрафную, а также не допускать стандартных положений у наших ворот. До третьего забитого мяча у наших ворот был, кажется, только один угловой, но впоследствии расслабились и позволили сопернику сделать многое, что мне не понравилось. Каждый игрок хотел показать себя, что в итоге приводило к опасности у наших ворот.

Я поздравляю своих игроков и всех с выходом в Лигу чемпионов. У нас были два тяжелых месяца работы ради сегодняшнего результата, мы стремились к этому, несмотря на то, что много травмированных футболистов. И даже последние 20 минут игры не «смазали» общей картины и радости от выхода в групповой турнир Лиги чемпионов. Эта же игра останется в моей памяти тем, что до перерыва мы могли забить больше мячей чем один – три, четыре и даже пять.

– Что вы сказали Вербичу и Цыганкову перед выходом на замену?

– Я хорошо понимаю психологию футболистов. Выходя на поле при счете 3:0, они больше хотели показать себя. Когда же счет более напряженный, то игроки иначе входят в игру. В следующий раз, уверен, будет лучше.

– Понимаете ли вы, что с каждой победой команды от вас будут требовать еще больше? Готовы ли вы к этому?

– Это абсолютно нормально. Для этого я здесь и нахожусь, чтобы побеждать, чтобы создать команду, которая будет побеждать. Каждая победа добавляет энтузиазма, хочется жить, тренироваться, после которой ты желаешь себе новых побед. Я доволен тем, как прошел этот период – мы забили 18 мячей в последних играх, и свою работу выполнили качественно, даже несмотря на то, что было много травмированных. Надеюсь, что так будет и впредь.

В целом, я доволен всем, хотя было нелегко. Повторюсь, было много травмированных, плюс большая разница в очках между первым и вторым местом по итогам прошлого чемпионата сказывалась в психологическом плане. И в этих условиях мы добились очень хороших результатов.