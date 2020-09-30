Динамо – Гент – 3:0. Триумф команды Луческу. Видео голов и обзор матча

Во вторник, 29 сентября, проходит ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
На поле НСК «Олимпийский» в 22:00 вышли киевское «Динамо» и бельгийский «Гент». В первой игре победил украинский клуб (2:1).
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
См. также: стартовые составы команд.
Смотрите видео голов и обзор матча (обновляется).
ГОЛ! 1:0. Виталий Буяльский, 9 мин.
ГОЛ! 2:0. Карлос Де Пена, 36 мин. (пенальти)
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 3:0. Жерсон Родригеш, 49 мин. (пенальти)
Видеообзор второго тайма.
|49'
|ГОЛ ! С пенальти забил Жерсон Родригес (Динамо Киев).
|36'
|ГОЛ ! С пенальти забил Карлос де Пена (Динамо Киев).
|10'
|ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
Источник — Футбол 1/2/3
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Теперь вместе (я за Шахтер) будем смотреть ЛЧ и болеть за наши клубы
Поздравляю болел ДК и адекватных болельщиков украины.
Теперь вместе (я за Шахтер) будем смотреть ЛЧ и болеть за наши клубы
Теперь вместе (я за Шахтер) будем смотреть ЛЧ и болеть за наши клубы
Поздравляю болел ДК и адекватных болельщиков украины.
Теперь вместе (я за Шахтер) будем смотреть ЛЧ и болеть за наши клубы
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