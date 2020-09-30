Динамо Киев
3:0
Гент
29.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Динамо – Гент – 3:0. Триумф команды Луческу. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов

  • 30.09.2020 00:10
  • 19030 просмотров
  • 3 комментария
Динамо – Гент – 3:0. Триумф команды Луческу. Видео голов и обзор матча
© УЕФА

Во вторник, 29 сентября, проходит ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

На поле НСК «Олимпийский» в 22:00 вышли киевское «Динамо» и бельгийский «Гент». В первой игре победил украинский клуб (2:1).

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.

См. также: стартовые составы команд.

Смотрите видео голов и обзор матча (обновляется).

ГОЛ! 1:0. Виталий Буяльский, 9 мин.

ГОЛ! 2:0. Карлос Де Пена, 36 мин. (пенальти)

Видеообзор первого тайма.

ГОЛ! 3:0. Жерсон Родригеш, 49 мин. (пенальти)

Видеообзор второго тайма.

Лучшие моменты матча Динамо Киев - Гент
49' ГОЛ ! С пенальти забил Жерсон Родригес (Динамо Киев).
36' ГОЛ ! С пенальти забил Карлос де Пена (Динамо Киев).
10' ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
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Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
    barsch.
      barsch., 30.09.2020 00:30
    +1
    Alexander Киев, 30.09.2020 00:24
    От души рад за Динамо! Поздравляю!
    Теперь вместе (я за Шахтер) будем смотреть ЛЧ и болеть за наши клубы
    Адекватно! я за ДК, но болеть будем за наши(ваши) клубы.
    Поздравляю болел ДК и адекватных болельщиков украины.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 30.09.2020 00:24
    +1
    От души рад за Динамо! Поздравляю!
    Теперь вместе (я за Шахтер) будем смотреть ЛЧ и болеть за наши клубы
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 29.09.2020 22:10
    +3
    КРАСИВО!
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 29.09.2020 22:10
    +3
    КРАСИВО!
    Ссылка
    barsch.
      barsch., 30.09.2020 00:30
    +1
    Alexander Киев, 30.09.2020 00:24
    От души рад за Динамо! Поздравляю!
    Теперь вместе (я за Шахтер) будем смотреть ЛЧ и болеть за наши клубы
    Адекватно! я за ДК, но болеть будем за наши(ваши) клубы.
    Поздравляю болел ДК и адекватных болельщиков украины.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 30.09.2020 00:24
    +1
    От души рад за Динамо! Поздравляю!
    Теперь вместе (я за Шахтер) будем смотреть ЛЧ и болеть за наши клубы
    Ссылка
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