Динамо – Гент. Пластун сыграет в Киеве. Стартовые составы команд

В 22:00 начнется ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов

  • 29.09.2020 20:50
  • 9669 просмотров
  • 45 комментариев
Динамо – Гент. Пластун сыграет в Киеве. Стартовые составы команд
© ФК Динамо Киев

Во вторник, 29 сентября, пройдет ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

На поле НСК «Олимпийский» в 22:00 выйдут киевское «Динамо» и бельгийский «Гент». В первой игре победил украинский клуб (2:1).

Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Стали известны стартовые составы команд.

«Динамо»: Бущан, Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев, Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, Родригес, Де Пена, Супряга.

Запас: Бойко, Вербич, Шепелев, Соль, Цыганков, Андриевский, Сирота.

«Гент»: Руф, Кастро-Монтес, Пластун, Нгаду-Нгаджи, Фортуна, Овусу, Дорш, Букари, Кляйндинст, Ньянгбо, Депуатр.

Запас: Коосеманс, Мохаммади, Ботака, Самуаз, Марре, Кумс, Годо.

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Источник — УЕФА

(24 голоса)

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Комментарии
    Maks7777
    online
      Maks7777, 29.09.2020 21:56
    -2
    Игорь Авто, 29.09.2020 21:55
    Ну на пососи
    Ты с какой планеты прыгун!!!
    Ссылка
    Игорь Авто
      Игорь Авто, 29.09.2020 21:55
    0
    Maks7777, 29.09.2020 21:52
    Суркис это ты ,,мы тебя узнали!!!
    Ну на пососи
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 29.09.2020 21:54
    +1
    Уверен в Луческу! Интересно, какую тактику сегодня он выберет? Желаю Динамо победы!
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 29.09.2020 21:54
    -1
    Forever_young_12, 29.09.2020 21:53
    Рвать в смыле вот так??:
    *в смысле
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 29.09.2020 21:53
    -1
    Игорь Авто, 29.09.2020 21:51
    Динамо ⚽⚽⚽Моя любимая команда будет рвать
    Рвать в смыле вот так??:
    Ссылка
    Игорь Авто
      Игорь Авто, 29.09.2020 21:53
    -1
    Только без захлеба а то на все ни хватит Горите в АДУ
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 29.09.2020 21:52
    -4
    Игорь Авто, 29.09.2020 21:51
    Динамо ⚽⚽⚽Моя любимая команда будет рвать
    Суркис это ты ,,мы тебя узнали!!!
    Ссылка
    Игорь Авто
      Игорь Авто, 29.09.2020 21:51
    0
    Динамо ⚽⚽⚽Моя любимая команда будет рвать
    Ссылка
    Игорь Авто
      Игорь Авто, 29.09.2020 21:49
    0
    Ну что гаденыжи готовы свою сучарскую
    Ссылка
    Игорь Авто
      Игорь Авто, 29.09.2020 21:49
    -1
    Ну что гаденыжи готовы свою сучарскую
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 29.09.2020 21:45
    -1
    Vetal, 29.09.2020 21:39
    Как одновременно появились в комментариях «три смычка Донецких», и начали между собой общаться. Совпадение— не думаю.
    Это один и тот же дурачек
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 29.09.2020 21:44
    -4
    J0e777, 29.09.2020 21:34
    Заходишь на сайт Фаворита и спокойно там смотришь, без идиотских комментаторов донецких. Давно так желаю и другим советую
    Во патриот прыгун))Можешь тогда просто газету почитать завтра умалишеный!!!!!!
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 29.09.2020 21:41
    +1
    Vetal, 29.09.2020 21:39
    Как одновременно появились в комментариях «три смычка Донецких», и начали между собой общаться. Совпадение— не думаю.
    Да спалили много раз уже этого дауна. Ладно, ему ж надо копеечку какую-то там в оккупации зарабатывать...
    Ссылка
    Vetal
      Vetal, 29.09.2020 21:39
    +5
    Как одновременно появились в комментариях «три смычка Донецких», и начали между собой общаться. Совпадение— не думаю.
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 29.09.2020 21:36
    -4
    Forever_young_12, 29.09.2020 21:26
    Это Сурок в прошлой жизни
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 29.09.2020 21:34
    -4
    Maks7777, 29.09.2020 21:15
    Так Фаны Динамо вы все настроили канал Ахметова? что бы ДК своё любимое смотреть
    Заходишь на сайт Фаворита и спокойно там смотришь, без идиотских комментаторов донецких. Давно так желаю и другим советую
    Ссылка
    Igor Krasnenko
      Igor Krasnenko, 29.09.2020 21:33
    -2
    Maks7777, 29.09.2020 21:15
    Так Фаны Динамо вы все настроили канал Ахметова? что бы ДК своё любимое смотреть
    Тв всю жизнь живёшь под Ахметовым и прочими олигархами и платишь ему каждый месяц со своей зарплаты
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 29.09.2020 21:26
    -2
    ZAKARPATFAN, 29.09.2020 21:24
    Кто нить знает че на гербе Гента изображён индеец? Позорят только честь такого легендарного, уникального, славного народа
    Это Сурок в прошлой жизни
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 29.09.2020 21:26
    -1
    ZAKARPATFAN, 29.09.2020 21:24
    Кто нить знает че на гербе Гента изображён индеец? Позорят только честь такого легендарного, уникального, славного народа
    На эмблеме действующего чемпиона Бельгии изображен индеец. История его появления уходит в 1906 год, когда в Генте гастролировал известный шоумен Баффало Бил со своим шоу "Дикий Запад".
    Ссылка
    bolelschik
    online
      bolelschik, 29.09.2020 21:25
    +3
    Миколенко опять в центре. Жаль. его бы на край
    Ссылка
    Rzechpospolita
      Rzechpospolita, 29.09.2020 21:07
    +6
    Уверен в победе Динамо! Когда пришел Луческу стала какая то уверенность в победах ДК!
    УДАЧИ Киеву и Украине сегодня!
    Ссылка
    vosTOCHniy
      vosTOCHniy, 29.09.2020 21:01
    +6
    Буяльский и Супряга по голу
    Ссылка
    Vetal
      Vetal, 29.09.2020 21:39
    +5
    Как одновременно появились в комментариях «три смычка Донецких», и начали между собой общаться. Совпадение— не думаю.
    Ссылка
    bolelschik
    online
      bolelschik, 29.09.2020 21:25
    +3
    Миколенко опять в центре. Жаль. его бы на край
    Ссылка
    yuryan
    online
      yuryan, 29.09.2020 21:05
    +3
    Вербіча з Циганковим тримає на другий тайм... хитрий Циган 😂
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 29.09.2020 20:58
    +3
    Без неожиданностей
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 29.09.2020 21:02
    +2
    Нормально..ждём вынос Гента!
    Ссылка
    Yaroslav1107
      Yaroslav1107, 29.09.2020 21:00
    +2
    Sport.ua почти угадал с составом, только в Родригисе ошиблись
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 29.09.2020 21:54
    +1
    Уверен в Луческу! Интересно, какую тактику сегодня он выберет? Желаю Динамо победы!
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 29.09.2020 21:41
    +1
    Vetal, 29.09.2020 21:39
    Как одновременно появились в комментариях «три смычка Донецких», и начали между собой общаться. Совпадение— не думаю.
    Да спалили много раз уже этого дауна. Ладно, ему ж надо копеечку какую-то там в оккупации зарабатывать...
    Ссылка
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 29.09.2020 21:16
    +1
    Дождь на фарт будет??
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 29.09.2020 21:12
    +1
    jekаfunny, 29.09.2020 20:58
    Без неожиданностей
    1й тайм 2й номер
    2й тайм 1й номер
    Ссылка
    Rzechpospolita
      Rzechpospolita, 29.09.2020 21:07
    +1
    Уверен в победе Динамо! Когда пришел Луческу стала какая то уверенность в победах ДК!
    УДАЧИ Киеву и Украине сегодня!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 29.09.2020 21:04
    +1
    Уже как бы и лучевская основа нарисовалась относительно
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 29.09.2020 21:02
    +1
    Мне кажется основная роль будет отведена Вербичу и Цыганкову во втором тайме, когда Гент будет уже подвымотан.
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 29.09.2020 20:59
    +1
    Фортуно нервный, надо его на карточку сразу посадить и будет ништяк.
    Ссылка
    Игорь Авто
      Игорь Авто, 29.09.2020 21:55
    0
    Maks7777, 29.09.2020 21:52
    Суркис это ты ,,мы тебя узнали!!!
    Ну на пососи
    Ссылка
    Игорь Авто
      Игорь Авто, 29.09.2020 21:51
    0
    Динамо ⚽⚽⚽Моя любимая команда будет рвать
    Ссылка
    Игорь Авто
      Игорь Авто, 29.09.2020 21:49
    0
    Ну что гаденыжи готовы свою сучарскую
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 29.09.2020 21:19
    0
    janu0320, 29.09.2020 21:17
    Пластун может сделать гол из ничего, он сейчас важнее Генту как потенциальная угроза воротам дырки, чем защитник.
    Твоей дырке разве что Бойкинючка
    Ссылка
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