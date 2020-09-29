Динамо – Гент. Пластун сыграет в Киеве. Стартовые составы команд

Во вторник, 29 сентября, пройдет ответный матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.
На поле НСК «Олимпийский» в 22:00 выйдут киевское «Динамо» и бельгийский «Гент». В первой игре победил украинский клуб (2:1).
Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Стали известны стартовые составы команд.
«Динамо»: Бущан, Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев, Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, Родригес, Де Пена, Супряга.
Запас: Бойко, Вербич, Шепелев, Соль, Цыганков, Андриевский, Сирота.
«Гент»: Руф, Кастро-Монтес, Пластун, Нгаду-Нгаджи, Фортуна, Овусу, Дорш, Букари, Кляйндинст, Ньянгбо, Депуатр.
Запас: Коосеманс, Мохаммади, Ботака, Самуаз, Марре, Кумс, Годо.
Источник — УЕФА
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