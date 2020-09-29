Динамо уверенно разобралось с Гентом и вышло в групповой этап ЛЧ

Три последних сезона «Динамо» неизменно пролетало мимо Лиги чемпионов, ограничиваясь участием в другой, менее престижной Лиге – Европы. Лишь с четвертой попытки «бело-синим» удалось попасть в главный континентальный турнир. И сделали они это под руководством не «динамовского сердца», а бывшей главной тренерской легенды «Шахтера». Да уж, действительно, впору забирать памятник Мирчи Луческу с тренировочной базы «горняков» и устанавливать в Конча-Заспе.

Диспозиция киевской команды накануне ответного матча против «Гента» была весьма комфортной: гостевая, пускай и не очень уверенная по счету, но убедительная по сути победа, а посему хорошее настроение, и самый что ни на есть кризисный оппонент. К тому же, Мирча Луческу наконец-то получил возможность варьировать составом, чего не скажешь о его визави – Виме Де Деккере.

Однако киевский Мистер состав решил не варьировать: на ответный поединок против вице-чемпиона Бельгии вышли абсолютно те же игроки, что играли и в первом матче. А вот тренер «буйволов» подобной стабильностью похвастаться априори не мог: вместо трех украинских легионеров, сыгравших в первой встрече, в Киеве он задействовал только одного – Игоря Пластуна (Роман Яремчук травмирован, Роман Безус дисквалифицирован).

Дебют встречи – устойчивое ощущение дежавю. Киевляне, как и в первом матче, завладели инициативой и быстро открыли счет. И снова, как и в Генте, творцами первого гола стали Буяльский и Супряга. Только в этот раз забивал Виталий с передачи Влада. Забивал классно, кстати.

И почти тут же Шапаренко мог увеличивать разрыв в счете, но после его удара Руфа выручила штанга, а сыгравший на добивании Караваев в створ ворот не попал.

Ситуация повторилась и с дальнейшим ходом событий. После забитого мяча динамовцы заметно сбавили обороты и могли пропустить. Но Бущан в ближнем бою переиграл Букари. Хотя момент очень неприятный, ведь возник на ровном месте, после простой ошибки нашей защиты.

Но защита «Гента» отвечала взаимностью. Не без помощи обороны бельгийского клуба динамовцы забили второй гол. И снова, как и в первом моменте с забитым мячом, не лучшим образом сыграл наш Пластун. После флангового прострела Жерсона мяч попал сначала в голову бывшему игроку «Оболони», а затем в руку. Судья назначил пенальти, который четко реализовал Де Пена.

Но и на этом беды «Гента» не закончились. На левом крыле атаки активничал Супряга, которого в пределах штрафной площади сбил…нет, в этот раз не Пластун, а капитан команды Нгаду-Нгаджуи. Марчиняк без колебаний снова указал на «точку». К мячу в этот раз подошел Родригеш. Но пробить люксембуржцу так и не удалось: арбитры ВАР тщательно рассмотрели эпизод и нашли в действиях Супряги «криминал»: динамовский форвард в момент приема мяча находился в миллиметровом офсайде. Жаль, ведь можно было «выносить» бельгийского вице-чемпиона уже после первого тайма.

Хотя и так грех жаловаться: киевляне выигрывают с отличным заделом, создают моменты при первой же активизации в атаке. Но иногда, когда наша команда отдавала инициативу сопернику, тот пытался всерьез обострять ситуацию. Один раз даже получилось. Но гневить Бога не за что: первый тайм – почти полностью в копилку «Динамо».

Начало второго тайма – туда же. И снова не обошлось без дежавю. Марчиняк в третий раз указал на «точку» в ворота «Гента». И снова гости не очень любезно обошлись с Супрягой (в этот раз Фортуна, который оказался не таким уж и фартовым). ВАР дал добро, и со второй попытки Родригеш таки пробил. Не ахти как, но главное, что забил. 3:0, итого 5:1, без шансов для соперника. Нужно просто довести игру до конца, продолжать играть, ведь игра дается.

И динамовцы продолжили играть. Соперник был почти деморализован, его можно и нужно было добивать. Но хозяева снова решили отдать инициативу. И «Гент» имел прекрасную возможность отквитать один мяч после двойного удара от Пластуна, но выше всяких похвал сыграл Бущан. Луческу отреагировал оперативно, решив освежить атаку: вышли Цыганков и Вербич.

Появление вчерашних лидеров «Динамо» стабилизировало игру. Матч превратился в отрезки с позиционными атаками обеих команд. Острее в таком перетягивании «каната» были гости. Но Бущан в этот вечер явно встал с правильной ноги.

Да, в оставшееся время гости были ближе к первому забитому мячу, нежели к четвертому пропущенному. Но именно сейчас это сущий пустяк. Главное ведь, что «Динамо» уверенно победило и вышло в групповой этап ЛЧ. Смело можно праздновать. А разбирать наши ошибки можно и чуть позже.

Лига чемпионов. Плей-офф. Ответный матч.

«Динамо» – «Гент» – 3:0 (первый матч – 2:1)

Виталий Буяльский (10), Карлос Де Пена (36, пенальти), Жерсон Родригес (49, пенальти)

Алессио Кастро-Монтес (28), Игорь Пластун (42), Нуриу Фортуна (49)

«Динамо»: Георгий Бущан, Александр Караваев, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Томаш Кендзёра, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко (Александр Андриевский, 77), Карлос Де Пена (Беньямин Вербич, 59), Владислав Супряга, Жерсон Родригес (Виктор Цыганков, 60)

«Гент»: Дави Руф, Нуриу Фортуна, Майкл Нгаду-Нгаджуи, Игорь Пластун, Алессио Кастро-Монтес (Джордан Ботака, 65), Никлас Дорш, Элиша Овусу (Сулайман Маррех, 54), Андерсон Ньянгбо, Тим Кляйндинст, Осман Букари, Лоран Депуатр (Маттис Самуаз, 74)

Арбитр: Шимон Марчиняк (Польша)

НСК «Олимпийский» (Киев)

ДИНАМО - ГЕНТ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА