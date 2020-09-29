Динамо Киев
3:0
Гент
29.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Динамо уверенно разобралось с Гентом и вышло в групповой этап ЛЧ

Киевский клуб снова будет выступать в групповом турнире Лиги чемпионов

  • 29.09.2020 23:48
  • 12277 просмотров
  • 226 комментариев
Динамо уверенно разобралось с Гентом и вышло в групповой этап ЛЧ
© twitter.com/DynamoKyiv

Три последних сезона «Динамо» неизменно пролетало мимо Лиги чемпионов, ограничиваясь участием в другой, менее престижной Лиге – Европы. Лишь с четвертой попытки «бело-синим» удалось попасть в главный континентальный турнир. И сделали они это под руководством не «динамовского сердца», а бывшей главной тренерской легенды «Шахтера». Да уж, действительно, впору забирать памятник Мирчи Луческу с тренировочной базы «горняков» и устанавливать в Конча-Заспе.

Диспозиция киевской команды накануне ответного матча против «Гента» была весьма комфортной: гостевая, пускай и не очень уверенная по счету, но убедительная по сути победа, а посему хорошее настроение, и самый что ни на есть кризисный оппонент. К тому же, Мирча Луческу наконец-то получил возможность варьировать составом, чего не скажешь о его визави – Виме Де Деккере.  

Однако киевский Мистер состав решил не варьировать: на ответный поединок против вице-чемпиона Бельгии вышли абсолютно те же игроки, что играли и в первом матче. А вот тренер «буйволов» подобной стабильностью похвастаться априори не мог: вместо трех украинских легионеров, сыгравших в первой встрече, в Киеве он задействовал только одного – Игоря Пластуна (Роман Яремчук травмирован, Роман Безус дисквалифицирован).

Дебют встречи – устойчивое ощущение дежавю. Киевляне, как и в первом матче, завладели инициативой и быстро открыли счет. И снова, как и в Генте, творцами первого гола стали Буяльский и Супряга. Только в этот раз забивал Виталий с передачи Влада. Забивал классно, кстати.

И почти тут же Шапаренко мог увеличивать разрыв в счете, но после его удара Руфа выручила штанга, а сыгравший на добивании Караваев в створ ворот не попал.

Ситуация повторилась и с дальнейшим ходом событий. После забитого мяча динамовцы заметно сбавили обороты и могли пропустить. Но Бущан в ближнем бою переиграл Букари. Хотя момент очень неприятный, ведь возник на ровном месте, после простой ошибки нашей защиты.  

Но защита «Гента» отвечала взаимностью. Не без помощи обороны бельгийского клуба динамовцы забили второй гол. И снова, как и в первом моменте с забитым мячом, не лучшим образом сыграл наш Пластун. После флангового прострела Жерсона мяч попал сначала в голову бывшему игроку «Оболони», а затем в руку. Судья назначил пенальти, который четко реализовал Де Пена.

Но и на этом беды «Гента» не закончились. На левом крыле атаки активничал Супряга, которого в пределах штрафной площади сбил…нет, в этот раз не Пластун, а капитан команды Нгаду-Нгаджуи. Марчиняк без колебаний снова указал на «точку». К мячу в этот раз подошел Родригеш. Но пробить люксембуржцу так и не удалось: арбитры ВАР тщательно рассмотрели эпизод и нашли в действиях Супряги «криминал»: динамовский форвард в момент приема мяча находился в миллиметровом офсайде. Жаль, ведь можно было «выносить» бельгийского вице-чемпиона уже после первого тайма.

Хотя и так грех жаловаться: киевляне выигрывают с отличным заделом, создают моменты при первой же активизации в атаке. Но иногда, когда наша команда отдавала инициативу сопернику, тот пытался всерьез обострять ситуацию. Один раз даже получилось. Но гневить Бога не за что: первый тайм – почти полностью в копилку «Динамо».     

Начало второго тайма – туда же. И снова не обошлось без дежавю. Марчиняк в третий раз указал на «точку» в ворота «Гента». И снова гости не очень любезно обошлись с Супрягой (в этот раз Фортуна, который оказался не таким уж и фартовым). ВАР дал добро, и со второй попытки Родригеш таки пробил. Не ахти как, но главное, что забил. 3:0, итого 5:1, без шансов для соперника. Нужно просто довести игру до конца, продолжать играть, ведь игра дается. 

И динамовцы продолжили играть. Соперник был почти деморализован, его можно и нужно было добивать. Но хозяева снова решили отдать инициативу. И «Гент» имел прекрасную возможность отквитать один мяч после двойного удара от Пластуна, но выше всяких похвал сыграл Бущан. Луческу отреагировал оперативно, решив освежить атаку: вышли Цыганков и Вербич.

Появление вчерашних лидеров «Динамо» стабилизировало игру. Матч превратился в отрезки с позиционными атаками обеих команд. Острее в таком перетягивании «каната» были гости. Но Бущан в этот вечер явно встал с правильной ноги.

Да, в оставшееся время гости были ближе к первому забитому мячу, нежели к четвертому пропущенному. Но именно сейчас это сущий пустяк. Главное ведь, что «Динамо» уверенно победило и вышло в групповой этап ЛЧ. Смело можно праздновать. А разбирать наши ошибки можно и чуть позже.

Лига чемпионов. Плей-офф. Ответный матч.

«Динамо» – «Гент» – 3:0 (первый матч – 2:1)

Виталий Буяльский (10), Карлос Де Пена (36, пенальти), Жерсон Родригес (49, пенальти)

Алессио Кастро-Монтес (28), Игорь Пластун (42), Нуриу Фортуна (49)

«Динамо»: Георгий Бущан, Александр Караваев, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Томаш Кендзёра, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко (Александр Андриевский, 77), Карлос Де Пена (Беньямин Вербич, 59), Владислав Супряга, Жерсон Родригес (Виктор Цыганков, 60)

«Гент»: Дави Руф, Нуриу Фортуна, Майкл Нгаду-Нгаджуи, Игорь Пластун, Алессио Кастро-Монтес (Джордан Ботака, 65), Никлас Дорш, Элиша Овусу (Сулайман Маррех, 54), Андерсон Ньянгбо, Тим Кляйндинст, Осман Букари, Лоран Депуатр (Маттис Самуаз, 74)

Арбитр: Шимон Марчиняк (Польша)

НСК «Олимпийский» (Киев)

ДИНАМО - ГЕНТ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Валерий Василенко, Sport.ua

(37 голосов)

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Комментарии
    Maks7777
    online
      Maks7777, 30.09.2020 00:59
    0
    J0e777, 30.09.2020 00:57
    Ты галимый фуфломёт. Ссыкло, как и все оставшиеся недоболельщики днонецкого шлюхтёра
    Тебя точно нее Пустят на наш стадион ,ты болен
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 30.09.2020 00:58
    -1
    J0e777, 30.09.2020 00:57
    Ты галимый фуфломёт. Ссыкло, как и все оставшиеся недоболельщики днонецкого шлюхтёра
    Классный ответ, ответ типичного шизофреника, ты весь в своего хозяина гейфанни.
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 30.09.2020 00:58
    -1
    Хороший у нас стадион в Киеве себе Ахметов отхватил,жаль что, дк в аренду берет ,газон портить будет разьезжая на своем автобусее в лч
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 30.09.2020 00:57
    -1
    Олег Тимофеюк, 30.09.2020 00:55
    Я и так сижу с чистого браузера, Сафари, я из Крыма. Получается Крым — это Россия?
    Ты галимый фуфломёт. Ссыкло, как и все оставшиеся недоболельщики днонецкого шлюхтёра
    Ссылка
    Вячеслав Самойлов
    online
      Вячеслав Самойлов, 30.09.2020 00:56
    +1
    Всех болельщиков киевлян и всех поддерживающих украинские команды - с победой! Набраны очень важные очки в рейтинг УЕФА, можно со сдержанным оптимизмом смотреть дальше в евроосень.
    П.С. А футболистам...: такое создается впечатление, что они САМИ не верят, что нужно играть, причем до конца, сбавляя "обороты" в главном - в концентрации (и реакция Луческу - тому лучшее подтверждение!). Да, они смогли пройти в групповой этап ЛЧ, за что - молодцы!, НО, попав в группу (причем НЕВАЖНО, с каким составом), они точно получат 2 клуба из 3-х - НАМНОГО более сильных именно этим - концентрацией, а кроме того - и более мастеровитых. Если они у себя не подтянут этот момент, не станут С ПОЛНОЙ САМООТДАЧЕЙ и ВСЕЙ командой играть, причем до конца НА ПОБЕДУ (это при малейших шансах на это!) - ничего хорошего они там не покажут.
    ПС.ПС. Но еще раз поздравляю их: пока что они, а главное - и Луческу - МОЛОДЦЫ!
    Ссылка
    VAD
    online
      VAD, 30.09.2020 00:56
    0
    В подземке опять глобальное потепление
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 30.09.2020 00:55
    -2
    J0e777, 30.09.2020 00:54
    Зайди с чистого браузера без всяких ВПН и мы посмотрим откуда ты
    Я и так сижу с чистого браузера, Сафари, я из Крыма. Получается Крым — это Россия?
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 30.09.2020 00:55
    -2
    J0e777, 30.09.2020 00:50
    У всех выставляется, а у донбасосов нет. Ну-ну
    Ты реально болен ,,,здай тест то гавновбросы тут делаешь!!!
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 30.09.2020 00:54
    -2
    Олег Тимофеюк, 30.09.2020 00:53
    Если этот сайт Крым считает Украиной, где флаг, прыгун?
    Зайди с чистого браузера без всяких ВПН и мы посмотрим откуда ты
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 30.09.2020 00:53
    -2
    AK_228, 30.09.2020 00:52
    Ну вот, отлично же!!
    Бро, ты счастлив?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 30.09.2020 00:53
    -2
    Maks7777, 30.09.2020 00:52
    Да оно само не соображает что несёт,,,победа победа радуются ,а вот группам лч это другое,думают наверно нахер оно надо уже ,,думают венгры с ребровым попадут им и то
    их нахлобучат!!Ребров хоть маршрутку выставляет ,а динамо там и бронепоезд не поможет
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 30.09.2020 00:53
    -3
    J0e777, 30.09.2020 00:51
    Крым - это Украина. И ты ошибку сделал. Не "Россия" а параша немытая
    Если этот сайт Крым считает Украиной, где флаг, прыгун?
    Ссылка
    Maks7777
    online
      Maks7777, 30.09.2020 00:52
    -3
    Олег Тимофеюк, 30.09.2020 00:48
    То есть Крым по твоим словам — это Россия, я тебя правильно понял прыгун?
    Да оно само не соображает что несёт,,,победа победа радуются ,а вот группам лч это другое,думают наверно нахер оно надо уже ,,думают венгры с ребровым попадут им и то
    их нахлобучат!!Ребров хоть маршрутку выставляет ,а динамо там и бронепоезд не поможет
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 30.09.2020 00:52
    -2
    Ну вот, отлично же!!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 30.09.2020 00:52
    -3
    Forever_young_12, 30.09.2020 00:40
    Говорил ему - читай Теорию Относительности Эйнштейна - за умного сойдёшь. А так чистый дебилоид - как почитать
    Гейфанни говори не говори толку нет, у него всегда своя правда, типичный шизофреник.
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 30.09.2020 00:51
    0
    Олег Тимофеюк, 30.09.2020 00:50
    Ну что ты написал, перечитай, а я пишу из Крыма, то есть Крым — это Россия, верно?
    Крым - это Украина. И ты ошибку сделал. Не "Россия" а параша немытая
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 30.09.2020 00:50
    0
    Maks7777, 30.09.2020 00:49
    Может быть он не выставляется ,а специально для таких как ты ущербных я небуду специально его выставлять
    У всех выставляется, а у донбасосов нет. Ну-ну
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 30.09.2020 00:50
    -3
    J0e777, 30.09.2020 00:50
    Причем тут Крым? Это украинский сайт, если ты не будешь скрывать флаг, то будет отображаться флаг Украины
    Ну что ты написал, перечитай, а я пишу из Крыма, то есть Крым — это Россия, верно?
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 30.09.2020 00:50
    -2
    Maks7777, 30.09.2020 00:49
    Потому что вы играете на нашем стадионе,скажите спасибо
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 30.09.2020 00:50
    0
    Олег Тимофеюк, 30.09.2020 00:48
    То есть Крым по твоим словам — это Россия, я тебя правильно понял прыгун?
    Причем тут Крым? Это украинский сайт, если ты не будешь скрывать флаг, то будет отображаться флаг Украины
    Ссылка
    Ukraine_Kiev_Fan
    online
      Ukraine_Kiev_Fan, 29.09.2020 23:50
    +34
    Поздравляю всех! У Динамо появляется рисунок игры. Все заметили, что выход на поле Вербича и Циганкова не усил атаку? Потому что другая молодежь забегала!
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 29.09.2020 23:49
    +31
    непривычно видеть как Динамо ИГРАЕТ, не тужится, не мучается, а ИГРАЕТ
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 29.09.2020 23:50
    +28
    Ферен Реброва теж вийшов у ЛЧ, то є мегакруто! Він з гівна зліпив реально команду.
    Ссылка
    Roger
      Roger, 29.09.2020 23:50
    +28
    Поздравляю всех болельщиков Динамо Киев с выходом родной команды в Лигу Чемпионов. Будет очень интересно наблюдать за битвами ДК с лучшими командами Европы.
    И конечно же отдельные поздравления Сереге Реброву и его Ференцварошу, очень рад за него и за его подопечных, заслужили.
    Ссылка
    viktor112007
    online
      viktor112007, 29.09.2020 23:49
    +28
    Кваліфікація класна, всіх чпокнули і чпокнули по ділу, навіть АЗ. Бущан топіще сьогодні, от вам основний воротнік у збірну. Ну або Лунін, але аж ніяк не пенсіонер П'ятов.
    Луч поки своєю роботою в Динамо лише радує, респект діду
    Ссылка
    Invulnerable
    online
      Invulnerable, 29.09.2020 23:50
    +25
    Бущан сегодня прям Бартез))) Динамо Гордість Украины!!!
    Ссылка
    Юра Вареник
      Юра Вареник, 29.09.2020 23:51
    +24
    Бущан вообще непробиваемый! Тащил все что летело
    Ссылка
    gajvir
      gajvir, 29.09.2020 23:49
    +24
    Нарешті!!!!! Слів немає, одні емоції. Вболівальники Динамо, Ви найкращі!!! Гуляємо!
    Ссылка
    ya_3
      ya_3, 29.09.2020 23:53
    +23
    Болельщиков ДИНАМО - с заслуженной победой и выходом в групповой этап ЛЧ!
    Болеем за всех наших!
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 29.09.2020 23:49
    +22
    От Украины ДВА клуба в групповом этапе ЛЧ-2021 !!!
    Слава Шахтеру ! Динамо слава !
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 29.09.2020 23:52
    +21
    Наконец то два наши клуба в групповом этапе ЛЧ! Динамо с победой и с возвращением в элиту! С нетерпением ждем жребий...
    Ссылка
    Андрей Овчаренко
    online
      Андрей Овчаренко, 29.09.2020 23:51
    +21
    В конце конечно подрастеряли концентрацию защитники, могли нас немного наказать, но Бущан забожил. Всех с победой!
    Ссылка
    Oleksandr Frenkel
    online
      Oleksandr Frenkel, 29.09.2020 23:53
    +20
    А стоило всего лишь нанять настоящего тренера, а не очередное бесталанное «динамовское сердце». С Лигой Чемпионов тебя, Киев
    Ссылка
    Юра Вареник
      Юра Вареник, 29.09.2020 23:51
    +20
    Ребров красава!
    Ссылка
    Ukraine
    online
      Ukraine, 29.09.2020 23:50
    +19
    Вітаю ДК
    Та Україну
    Гарна гра
    Ссылка
    ternow
    online
      ternow, 29.09.2020 23:52
    +18
    Поздравляю "Динамо К"!
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 29.09.2020 23:50
    +18
    bravo Mircea, все супер пока что
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 29.09.2020 23:51
    +16
    Ференцварош с нами. Будапешт на ушах!
    Ссылка
    Юра Вареник
      Юра Вареник, 29.09.2020 23:50
    +16
    Только Киев! Только победа!
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 29.09.2020 23:55
    +15
    Луч молодец. Имел сжатые сроки, но выполнил задачу на отлично:
    расставил грамотно игроков, тех, что имел, и немного подтянул подстраховку и выход из обороны.
    Вроде, те же самые игроки, что у Хацкевича и Михайличенко, но сыграли совсем по иному.
    Динамо тех лет вылетало от Янг Бойз, Аякса и Брюгге. Не буду говорить про Аякс, но с Лучём Янг Бойз и Брюгге, думаю, прошли бы. А с Аяксом могли бы хотя бы пободаться, а не потерянными ходить и не знать, что делать.
    Итак, хорошие новости - 2 украинские команды в ЛЧ. Более дальше.
    Но, а Игорёк получил уже первый финансовый бонус за риск, на который пошёл месяц назад.
    Ссылка
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