4-й тур
Александрия
2:0
Днепр-1
'44   ТВ-трансляция: 

Александрия – Днепр-1 – 2:0. LIVE

Следите за текстовой трансляцией поединка 4-го тура УПЛ

  • 26.09.2020 19:30
  • 4777 просмотров
  • 5 комментариев
Александрия – Днепр-1 – 2:0. LIVE

Украинская Премьер-лига. 4-й тур.

«Александрия» – «Днепр-1» – 2:0

 Безбородько (3), Третьяков (37).

 Ситало (26) - Дубинчак (19), Адамюк (25).

«Александрия»: Билык – Мирошниченко, Дубра, Бабогло, Пашаев – Гречишкин, Гордиенко (Банада, 34) – Третьяков, Лучкевич – Безбородько (Устименко, 16), Ситало.
Запасные: Панькив, Стецьков, Ковалец, Мишенко, Довгий, Грицук, Банада, Задерака, Устименко.

«Днепр-1»: Сарнавский – Адамюк, Дуглас, Сваток, Дубинчак – Батагов – Тейлор, Цуриков, Кравченко, Ди Франко – Довбык.
Запасные: Юрчук, Сафронов, Булеца, Чичиков, Назаренко, Вакулко, Ярмолюк, Киреев.

Стадион: «Ника» (Александрия).

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон).

42 мин. А теперь Цуриков навесил слева - в аут на противоположном фланге.

41 мин. Дубинчак подавал слева - защитник выбил мяч головой.

40 мин. Днепряне владеют мячом, но вдали от чужой штрафной.

 37 мин. ГОООООООЛ! Третьяков со штрафного (Батагов якобы сбил Ситало) пробил под ближнюю штангу!

36 мин. Цуриков подавал слева - вратарь поймал мяч.

 34 мин. Вместо Гордиенко выходит Банада.

33 мин. Навес гостей слева - у Ди Франко не получился удар коленом.

32 мин. Гордиенко на газоне, держится за колено.

30 мин. Навес с правого фланга атаки хозяев - без адреса.

29 мин. Немного успокоилась игра, в последние минуты - без моментов.

 26 мин. А теперь Ситало пошел в опасный подкат у штрафной гостей.

 25 мин. Адамюк на фланге двумя руками хватал убегавшего Ситало.

24 мин. После навеса слева Довбык принял мяч в штрафной, но пробить ему не дали.

23 мин. На данный момент владение мячом - 54:46% в пользу хозяев. Они и фолят чаще - 6:3.

20 мин. Пашаев навесил справа - защитник выбил мяч головой.

 19 мин. Дубинчак получил предупреждение за симуляцию!

18 мин. Устименко пробил с ходу - рядом с дальней штангой!

 16 мин. Вместо Безбородько на поле вышел Устименко.

13 мин. И снова врачи на поле колдуют над Безбородько. Похоже, он не сможет продолжить игру.

11 мин. Безбородько на газоне. Арбитр остановил игру, и Денис покинул поле - ему оказывают помощь на бровке.

9 мин. Лучкевич слева ворвался в штрафную, но при этом сфолил на защитнике.

6 мин. Моментище! Третьяков пробил с линии штрафной - Сарнавский тянет! Ситало добивал низом - вратарь накрыл мяч!

 3 мин. ГООООООООЛ! Пашаев отдал пас справа на угол штрафной, туда ворвался Безбородько и мощно пробил под ближнюю штангу!

1 мин. Хозяева разыграли угловой слева.

1 мин. МАТЧ НАЧАЛСЯ с минуты молчания в память о жертвах вчерашней авиакатастрофы под Харьковом. Хозяева - в белом, гости - в желтом.

Примерные схемы команд:

    

В субботу, 26 сентября, состоится встреча 4-го тура украинской Премьер-лиги, в которой «Александрия» принимает «Днепр-1». Поединок пройдет в Александрии на поле стадиона «Ника», начало в 19:30 по киевскому времени.
 
Днепряне в трех стартовых турах чемпионата страны сумели набрать только 1 очко. Это повлекло за собой отставку главного тренера. И на «Нику» команду привезет уже новый наставник – Игорь Йовичевич. Что, без сомнения, не может не мотивировать футболистов. Так что «Александрии», которая всухую проиграла два последних поединка, наверняка придется непросто.

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Днепр-1».

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА

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Клим Лавренюк, Sport.ua

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Комментарии
    con clusion
      con clusion, 26.09.2020 20:16
    0
    Комментаторы какие то прибацаные. Було, не було. ВАР нет и судья всегда прав!
    Вон МЮ на последней секунде по ВАР заработал пенальти в ворота Брайтона. И всё тихо, мирно. 2:3 и привет.
    Назначили, значит ловите...
    Удар был чёткий!
    Ссылка
    VolChebnyk
    online
      VolChebnyk, 26.09.2020 20:11
    -1
    Сегодня в Дырчан праздник-на первое место за сколько лет вышли
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 26.09.2020 19:53
    -1
    ничего он не изменит. подождали бы полгода и подписали Цецадзе.
    Ссылка
    janu0320
    online
      janu0320, 26.09.2020 19:52
    -1
    давайте дружно Йовичевича в отставку
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 26.09.2020 19:48
    -2
    Полиграфам потрiбно Satisfaction, а то выпадут в осадок таблицы...
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 26.09.2020 20:16
    0
    Комментаторы какие то прибацаные. Було, не було. ВАР нет и судья всегда прав!
    Вон МЮ на последней секунде по ВАР заработал пенальти в ворота Брайтона. И всё тихо, мирно. 2:3 и привет.
    Назначили, значит ловите...
    Удар был чёткий!
    Ссылка
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