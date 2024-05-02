Другие новости02 мая 2024, 00:34 |
16
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 мая
Важные события во всех видах спорта
02 мая 2024, 00:34 |
16
0
В четверг, 2 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
21:30 Челси – Тоттенхэм
22:00 Марсель – Аталанта
22:00 Рома – Байер
22:00 Астон Вилла – Олимпиакос
22:00 Фиорентина – Брюгге
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 мая 2024, 07:26 0
«Реал» сыграл вничью с мюнхенской командой на «Альянц-Арене» со счетом 2:2
Футбол | 01 мая 2024, 21:43 2
«Парма» досрочно оформила повышение в классе
Футбол | 01.05.2024, 00:36
Футбол | 30.04.2024, 23:52
Футбол | 01.05.2024, 18:35
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.05.2024, 00:36 1
01.05.2024, 07:22 10
30.04.2024, 07:01 4
30.04.2024, 12:10 13
30.04.2024, 19:05 1
30.04.2024, 21:40 11
01.05.2024, 01:05 1