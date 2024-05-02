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02 мая 2024, 00:34 |
16
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 мая

Важные события во всех видах спорта

02 мая 2024, 00:34 |
16
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 мая
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В четверг, 2 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:30 Челси – Тоттенхэм

Favbet 2.29 – 4.36 – 2.86

22:00 Марсель – Аталанта

Favbet 2.63 – 3.61 – 2.79

22:00 Рома – Байер

Favbet 3.70 – 3.65 – 2.13

22:00 Астон Вилла – Олимпиакос

Favbet 1.43 – 4.75 – 7.20

22:00 Фиорентина – Брюгге

Favbet 1.82 – 3.68 – 4.38

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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