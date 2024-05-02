ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 2 мая

В четверг, 2 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:30 Челси – Тоттенхэм

2.29 – 4.36 – 2.86

22:00 Марсель – Аталанта

2.63 – 3.61 – 2.79

22:00 Рома – Байер

3.70 – 3.65 – 2.13

22:00 Астон Вилла – Олимпиакос

1.43 – 4.75 – 7.20

22:00 Фиорентина – Брюгге

1.82 – 3.68 – 4.38