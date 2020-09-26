Неудачный дебют Йовичевича: Днепр-1 крупно уступил Александрии

Отчет о матче ожидайте позже…
Украинская Премьер-лига. 4-й тур.
«Александрия» – «Днепр-1» – 4:1
Безбородько (3), Третьяков (37), Сваток (60, автогол), Лучкевич (68) - Адамюк (78).
Ситало (26), Банада (79) - Дубинчак (19), Адамюк (25), Цуриков (56), Сваток (63).
«Александрия»: Билык – Мирошниченко, Дубра, Бабогло, Пашаев – Гречишкин, Гордиенко (Банада, 34) – Третьяков, Лучкевич (Мышенко, 82) – Безбородько (Устименко, 16; Грицук, 82), Ситало (Довгий, 82).
Запасные: Панькив, Стецьков, Ковалец, Мышенко, Довгий, Грицук, Банада, Задерака, Устименко.
«Днепр-1»: Сарнавский – Адамюк, Дуглас, Сваток, Дубинчак – Батагов (Булеца, 46) – Тейлор (Назаренко, 65), Цуриков, Кравченко, Ди Франко (Вакулко, 89) – Довбык (Чичиков, 71).
Запасные: Юрчук, Сафронов, Булеца, Чичиков, Назаренко, Вакулко, Ярмолюк, Киреев.
Стадион: «Ника» (Александрия).
Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон).
ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Клим Лавренюк, Sport.ua
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А буду аж в феврале 😾
А буду аж в феврале 😾
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