4-й тур
Александрия
4:1
Днепр-1
26.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Неудачный дебют Йовичевича: Днепр-1 крупно уступил Александрии

Хозяева одержали сверхуверенную домашнюю победу

  • 26.09.2020 21:26
  • 1088 просмотров
  • 7 комментариев
Неудачный дебют Йовичевича: Днепр-1 крупно уступил Александрии
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Отчет о матче ожидайте позже…
 

Украинская Премьер-лига. 4-й тур.

«Александрия» – «Днепр-1» – 4:1

 Безбородько (3), Третьяков (37), Сваток (60, автогол), Лучкевич (68) - Адамюк (78).

 Ситало (26), Банада (79) - Дубинчак (19), Адамюк (25), Цуриков (56), Сваток (63).

«Александрия»: Билык – Мирошниченко, Дубра, Бабогло, Пашаев – Гречишкин, Гордиенко (Банада, 34) – Третьяков, Лучкевич (Мышенко, 82) – Безбородько (Устименко, 16; Грицук, 82), Ситало (Довгий, 82).
Запасные: Панькив, Стецьков, Ковалец, Мышенко, Довгий, Грицук, Банада, Задерака, Устименко.

«Днепр-1»: Сарнавский – Адамюк, Дуглас, Сваток, Дубинчак – Батагов (Булеца, 46) – Тейлор (Назаренко, 65), Цуриков, Кравченко, Ди Франко (Вакулко, 89) – Довбык (Чичиков, 71).
Запасные: Юрчук, Сафронов, Булеца, Чичиков, Назаренко, Вакулко, Ярмолюк, Киреев.

Стадион: «Ника» (Александрия).

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон).

ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Клим Лавренюк, Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    8number
    online
      8number, 26.09.2020 22:04
    0
    Пока домой не вернусь толку не будет 😕
    А буду аж в феврале 😾
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 26.09.2020 22:01
    0
    Опять на ноль не удержали...
    Ссылка
    Aleks04
    online
      Aleks04, 26.09.2020 21:57
    -1
    alex13, 26.09.2020 21:50
    Да уж, я думаю, что второй гол очень сильно повлиял на результат! Как говорят в таких случаях, судья - чудак на букву "м"!
    Полиграфы очень хорошо работают с судьями, яркий пример: прошлогодний матч Александрия Днепр 2:1 — судейский беспредел. То что проиграли 1:4, ничего удивительного, Йовичевич только 3 дня в клубе, ждём следующих матчей
    Ссылка
    a.fedorenko1953
    online
      a.fedorenko1953, 26.09.2020 21:56
    -1
    Днепр не хочет работать с судьями , вот все спорніе моменти судят против них.
    Ссылка
    alex13
      alex13, 26.09.2020 21:50
    0
    Да уж, я думаю, что второй гол очень сильно повлиял на результат! Как говорят в таких случаях, судья - чудак на букву "м"!
    Ссылка
    alex13
      alex13, 26.09.2020 21:50
    0
    Barsa_che, 26.09.2020 21:40
    Во втором тайме Днепр - 1 играл не плохо. Но ключевой момент матча, это второй гол, который забила александрия со штрафного, которого и в помине не было. Понятно, что судья наказан не будет, такая в Украине федерация.
    Да уж, я думаю, что второй гол очень сильно повлиял на результат! Как говорят в таких случаях, судья - чудак на букву "м"!
    Ссылка
    Barsa_che
      Barsa_che, 26.09.2020 21:40
    -1
    Во втором тайме Днепр - 1 играл не плохо. Но ключевой момент матча, это второй гол, который забила александрия со штрафного, которого и в помине не было. Понятно, что судья наказан не будет, такая в Украине федерация.
    Ссылка
    8number
    online
      8number, 26.09.2020 22:04
    0
    Пока домой не вернусь толку не будет 😕
    А буду аж в феврале 😾
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 26.09.2020 22:01
    0
    Опять на ноль не удержали...
    Ссылка
    alex13
      alex13, 26.09.2020 21:50
    0
    Да уж, я думаю, что второй гол очень сильно повлиял на результат! Как говорят в таких случаях, судья - чудак на букву "м"!
    Ссылка
    alex13
      alex13, 26.09.2020 21:50
    0
    Barsa_che, 26.09.2020 21:40
    Во втором тайме Днепр - 1 играл не плохо. Но ключевой момент матча, это второй гол, который забила александрия со штрафного, которого и в помине не было. Понятно, что судья наказан не будет, такая в Украине федерация.
    Да уж, я думаю, что второй гол очень сильно повлиял на результат! Как говорят в таких случаях, судья - чудак на букву "м"!
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