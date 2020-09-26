Неожиданный разгром. Александрия - Днепр-1 - 4:1. Видео голов и обзор матча

В матче УПЛ «Александрия» на своем поле разгромила «Днепр-1» со счетом 4:1. Эта игра стала дебютной для наставника гостей Игора Йовичевича.
Лучшие моменты матча Александрия - Днепр-1
|78'
|ГОЛ ! Мяч забил Владимир Адамюк (Днепр-1).
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Валерий Лучкевич (Александрия).
|60'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Александр Сваток (Днепр-1).
|37'
|ГОЛ ! Мяч забил Максим Третьяков (Александрия).
|3'
|ГОЛ ! Мяч забил Денис Безбородько (Александрия).
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Источник — Sport.ua
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