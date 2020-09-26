4-й тур
Александрия
4:1
Днепр-1
26.09.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Неожиданный разгром. Александрия - Днепр-1 - 4:1. Видео голов и обзор матча

Команда Владимира Шарана оформила 4 гола

  • 26.09.2020 22:20
  • 935 просмотров
  • 1 комментарий
Неожиданный разгром. Александрия - Днепр-1 - 4:1. Видео голов и обзор матча
© scdnipro1.com.ua

В матче УПЛ «Александрия» на своем поле разгромила «Днепр-1» со счетом 4:1. Эта игра стала дебютной для наставника гостей Игора Йовичевича.

Лучшие моменты матча Александрия - Днепр-1
78' ГОЛ ! Мяч забил Владимир Адамюк (Днепр-1).
68' ГОЛ ! Мяч забил Валерий Лучкевич (Александрия).
60' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Александр Сваток (Днепр-1).
37' ГОЛ ! Мяч забил Максим Третьяков (Александрия).
3' ГОЛ ! Мяч забил Денис Безбородько (Александрия).
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 26.09.2020 22:42
    0
    З Йовічеча такий тренер, як з моуріньо правий нападник😂. Хороший чувак попиздіти за пивком чи десь в компанії, але там тактика, устанрвка на гру і інші тренерські премудрості - не його!!!
    Ссылка
    salamanka1982
    online
      salamanka1982, 26.09.2020 22:42
    0
    З Йовічеча такий тренер, як з моуріньо правий нападник😂. Хороший чувак попиздіти за пивком чи десь в компанії, але там тактика, устанрвка на гру і інші тренерські премудрості - не його!!!
    Ссылка
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