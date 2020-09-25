В субботу, 26 сентября, состоится матч 4-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Александрия» будет принимать «Днепр-1». Для гостей этот матч будет иметь особый подтекст, ведь во главе днепрян дебютирует новый главный тренер Игор Йовичевич.

По результатам трех предыдущих туров обе команды неудачно начали чемпионат: «горожане» сумели набрать лишь три очка и занимают девятую строчку турнирной таблицы. У «Днепра-1» результаты еще хуже - один зачетный балл и одиннадцатое место. Учитывая комплектацию команд, мастерство исполнителей и задачи, которые ставят руководители клубов перед тренерским штабом, такой старт, мягко говоря, оказался провальным.

Хозяева поля уже в двух поединках подряд не могут забить хотя бы один гол. Если в первом туре команда Владимира Шарана показала яркий атакующий футбол и переиграла «Мариуполь» со счетом 4:1, то в последующих матчах потерпела два кряду «сухих» поражения. В гостевой встрече против дебютанта лиги «Миная» уступила 0:1, а в домашнем поединке против «Ворсклы» Юрия Максимова проиграла 0:2.

Очевидно, что «слаженный механизм» команды Владимира Шарана дал сбой, и тренерскому штабу необходимо срочно искать причины этих поражений. Ведь в межсезонье команда практически полностью сохранила прошлогодний состав, а из новичков «Александрию» пополнил лишь один игрок - фланговый полузащитник Вадим Янчак, поэтому о несыгранности команды не может быть и речи. Игра против «Днепра-1» в этом плане покажет, были ли сделаны выводы из прошлых неудач, и были ли эти поражения случайными.

К «Днепру-1» будет приковано особое внимание болельщиков и специалистов. Это и неудивительно, ведь в украинский футбол вернулся Игор Йовичевич, хорошо известный по работе с «Карпатами». Хорватский специалист хорошо зарекомендовал себя умением работать с молодежью и раскрывать новые таланты. Однако первоочередная задача, которую ставит руководство клуба перед новым тренерским штабом «Днепра-1» - это попадание в еврокубки по итогам сезона. Отсутствие результата в трех первых турах психологически давит на игроков, поэтому Йовичевичу необходимо настроить на победный лад игроков в ближайших матчах, чтобы оттолкнуться от дна турнирной таблицы.

История противостояний между командами насчитывает всего два поединка, которые были сыграны в прошлом сезоне. Здесь преимущество за «Александрией» - она ​​дважды праздновала победу, а разница забитых-пропущенных мячей составляет 4:1.

В составе «Днепра-1» игру пропускает Игорь Когут, он заработал удаление еще во втором туре против «Олимпика». Команда Шарана не имеет дисквалифицированных исполнителей, но под вопросом участие капитана Кирилла Ковальца и защитника Глеба Бухала.

В субботу нас ждет один из самых интересных матчей тура, обе команды устроит только победа. Фаворитом встречи является «Александрия», однако вполне вероятно, что игра не выявит победителя.

Ориентировочные составы:

«Александрия»: Панькив – Мирошниченко, Бабогло, Дубра, Пашаев, Гречишкин, Банада, Третьяков, Лучкевич, Грицук, Ситало.

«Днепр-1»: Сарнавский – Адамюк, Дуглас, Сваток, Дубинчак, Ди Франко, Кравченко, Цуриков, Тейлор, Хобленко, Довбик.

26 сентября, суббота