Во вторник, 8 сентября, состоится встреча очередного тура отбора на молодежный чемпионат Европы в группе 8, в которой сойдутся молодежные команды Финляндии и Украины. Поединок пройдет в Хельсинки на поле стадиона «Олимпиястадион», начало в 19:00 по киевскому времени.



Наша команда провела уже 5 матчей в свой группе, но добилась лишь одной победы – над сверстниками с Мальты. А вот финнам в сентябре позапрошлого года мы проиграли в Запорожье – 0:2. И теперь команда Руслана Ротаня находится на 5-й строчке турнирной таблицы, отставая от Финляндии, идущей 3-й, как раз на три очка. Но и третье место не гарантирует поездку на финальную часть Евро-2021: нужно занимать только первую или вторую строчку. Посмотрим, удастся ли нашей «молодежке» взять реванш за поражение двухлетней давности!

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка Финляндия U-21 – Украина U-21.