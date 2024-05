Разгром в полуфинале. Определена финальная пара Кубка Турции

По итогам полуфинальных матчей определена пара финалистов Кубка Турции.

Трабзонспор с разгромным счетом 4:0 обыграл Фатих Карагюмрюк и вышел в финал (первая игра – 3:2).

Днем ранее Бешикташ по сумме двух матчей обыграл Анкарагюджю. После ничьей в первой игре (0:0) Орлы сумели победить во втором матче (1:0).

Таким образом, в финале Кубка Турции 23 мая сыграют Бешикташ и Трабзонспор.

Кубок Турции. 1/2 финала

Ответный матч, 8 мая

Фатих Карагюмрюк – Трабзонспор – 0:4 (первый матч – 2:3)

Голы: Онуачу, 54, Фунтас, 69, Бозок, 73 (пен), 77

Here we are! In the final of Ziraat Turkish Cup 💪🏻#HedefKupaYolumuzAvrupa



VavaCars Fatih Karagümrük 0-4 Trabzonspor pic.twitter.com/tYjlEFFkO4