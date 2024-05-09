Разгром в полуфинале. Определена финальная пара Кубка Турции
В финале 23 мая сыграют Бешикташ и Трабзонспор
По итогам полуфинальных матчей определена пара финалистов Кубка Турции.
Трабзонспор с разгромным счетом 4:0 обыграл Фатих Карагюмрюк и вышел в финал (первая игра – 3:2).
Днем ранее Бешикташ по сумме двух матчей обыграл Анкарагюджю. После ничьей в первой игре (0:0) Орлы сумели победить во втором матче (1:0).
Таким образом, в финале Кубка Турции 23 мая сыграют Бешикташ и Трабзонспор.
Кубок Турции. 1/2 финала
Ответный матч, 8 мая
Фатих Карагюмрюк – Трабзонспор – 0:4 (первый матч – 2:3)
Голы: Онуачу, 54, Фунтас, 69, Бозок, 73 (пен), 77
Here we are! In the final of Ziraat Turkish Cup 💪🏻#HedefKupaYolumuzAvrupa— Trabzonspor English (@TrabzonsporEN) May 8, 2024
VavaCars Fatih Karagümrük 0-4 Trabzonspor pic.twitter.com/tYjlEFFkO4
📸 Photos from the game #FKGvTS pic.twitter.com/xf6z1pKkwI— Trabzonspor English (@TrabzonsporEN) May 8, 2024
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