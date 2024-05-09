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Турция
09 мая 2024, 04:23 |
97
0

Разгром в полуфинале. Определена финальная пара Кубка Турции

В финале 23 мая сыграют Бешикташ и Трабзонспор

09 мая 2024, 04:23 |
97
0
Разгром в полуфинале. Определена финальная пара Кубка Турции
ФК Трабзонспор

По итогам полуфинальных матчей определена пара финалистов Кубка Турции.

Трабзонспор с разгромным счетом 4:0 обыграл Фатих Карагюмрюк и вышел в финал (первая игра – 3:2).

Днем ранее Бешикташ по сумме двух матчей обыграл Анкарагюджю. После ничьей в первой игре (0:0) Орлы сумели победить во втором матче (1:0).

Таким образом, в финале Кубка Турции 23 мая сыграют Бешикташ и Трабзонспор.

Кубок Турции. 1/2 финала

Ответный матч, 8 мая

Фатих Карагюмрюк – Трабзонспор – 0:4 (первый матч – 2:3)

Голы: Онуачу, 54, Фунтас, 69, Бозок, 73 (пен), 77

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Кубок Турции по футболу Бешикташ Трабзонспор Анкарагюджю Фатих Карагюмрюк
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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