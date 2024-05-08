Высокий полет Орлов. Стал известен первый финалист Кубка Турции

По итогам полуфинальных матчей стал известен первый финалист Кубка Турции.

Бешикташ по сумме двух матчей обыграл Анкарагюджю и вышел в финал.

После ничьей в первой игре Орлы сумели победить во втором матче (1:0).

Единственный гол забил Эрнест Мучи на 70-й минуте.

Во втором полуфинале борьбу ведут Фатих Карагюмрюк и Трабзонспор (первая игра – 2:3, второй матч – 8 мая).

Кубок Турции. 1/2 финала

Ответный матч, 7 мая

Бешикташ – Анкарагюджю – 1:0 (первый матч – 0:0)

Гол: Эрнест Мучи, 70