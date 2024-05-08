Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Высокий полет Орлов. Стал известен первый финалист Кубка Турции
Турция
08 мая 2024, 01:59 | Обновлено 08 мая 2024, 02:19
92
0

Высокий полет Орлов. Стал известен первый финалист Кубка Турции

Бешикташ по сумме двух матчей обыграл Анкарагюджю

08 мая 2024, 01:59 | Обновлено 08 мая 2024, 02:19
92
0
Высокий полет Орлов. Стал известен первый финалист Кубка Турции
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрнест Мучи

По итогам полуфинальных матчей стал известен первый финалист Кубка Турции.

Бешикташ по сумме двух матчей обыграл Анкарагюджю и вышел в финал.

После ничьей в первой игре Орлы сумели победить во втором матче (1:0).

Единственный гол забил Эрнест Мучи на 70-й минуте.

Во втором полуфинале борьбу ведут Фатих Карагюмрюк и Трабзонспор (первая игра – 2:3, второй матч – 8 мая).

Кубок Турции. 1/2 финала

Ответный матч, 7 мая

Бешикташ – Анкарагюджю – 1:0 (первый матч – 0:0)

Гол: Эрнест Мучи, 70

По теме:
Лучшим был каркас ворот? Назван MVP матча ЛЧ между ПСЖ и Боруссией Д
ПСЖ – Боруссия Д – 0:1. Короли перекладин и штанг. Видео гола и обзор
ВИДЕО. Хуммельс ударом головой вывел Боруссию Д вперед в игре с ПСЖ
Кубок Турции по футболу Бешикташ Анкарагюджю Фатих Карагюмрюк Трабзонспор видео голов и обзор
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Месси улучшил позиции
Футбол | 07 мая 2024, 07:20 30
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Месси улучшил позиции
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Месси улучшил позиции

Главным фаворитом все еще является Джуд Беллингем

ПСЖ – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги чемпионов
Футбол | 07 мая 2024, 20:30 14
ПСЖ – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги чемпионов
ПСЖ – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

Воин завоевал трофей. Определен чемпион мира 2024 по снукеру
Снукер | 07.05.2024, 06:23
Воин завоевал трофей. Определен чемпион мира 2024 по снукеру
Воин завоевал трофей. Определен чемпион мира 2024 по снукеру
ФОТО. Фейл сезона. Игрок ПСЖ с метра не попал в пустые ворота Боруссии Д
Футбол | 08.05.2024, 01:05
ФОТО. Фейл сезона. Игрок ПСЖ с метра не попал в пустые ворота Боруссии Д
ФОТО. Фейл сезона. Игрок ПСЖ с метра не попал в пустые ворота Боруссии Д
Украина выиграла ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Хоккей | 07.05.2024, 12:30
Украина выиграла ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Украина выиграла ЧМ по хоккею. Как это получилось и что дальше
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Коноплянка и Пятов вернутся на поле. Стало известно, за кого сыграют
Коноплянка и Пятов вернутся на поле. Стало известно, за кого сыграют
07.05.2024, 12:36
Футбол
Известна дата реванша Усик – Фьюри и боя Фьюри – Джошуа
Известна дата реванша Усик – Фьюри и боя Фьюри – Джошуа
06.05.2024, 19:25
Бокс
Стали известны коэффициенты на все матчи сборной Украины на Евро-2024
Стали известны коэффициенты на все матчи сборной Украины на Евро-2024
07.05.2024, 07:45
Футбол
Зидан назвал победителя в противостоянии Реала с Баварией в ЛЧ
Зидан назвал победителя в противостоянии Реала с Баварией в ЛЧ
06.05.2024, 09:50 1
Футбол
Федорчук назвал клуб, который может возглавить Максимов
Федорчук назвал клуб, который может возглавить Максимов
06.05.2024, 12:08 6
Футбол
Сколько заработала Жирона с Довбиком, Цыганковым за выход в Лигу чемпионов?
Сколько заработала Жирона с Довбиком, Цыганковым за выход в Лигу чемпионов?
06.05.2024, 23:14 2
Футбол
Свитолина назвала топ-3 блюда, которых ей не хватает за границей
Свитолина назвала топ-3 блюда, которых ей не хватает за границей
06.05.2024, 15:15 4
Теннис
Мудрик может покинуть Челси летом. Известно, какой клуб на него претендует
Мудрик может покинуть Челси летом. Известно, какой клуб на него претендует
07.05.2024, 14:16 38
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем