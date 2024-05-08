Высокий полет Орлов. Стал известен первый финалист Кубка Турции
Бешикташ по сумме двух матчей обыграл Анкарагюджю
По итогам полуфинальных матчей стал известен первый финалист Кубка Турции.
Бешикташ по сумме двух матчей обыграл Анкарагюджю и вышел в финал.
После ничьей в первой игре Орлы сумели победить во втором матче (1:0).
Единственный гол забил Эрнест Мучи на 70-й минуте.
Во втором полуфинале борьбу ведут Фатих Карагюмрюк и Трабзонспор (первая игра – 2:3, второй матч – 8 мая).
Кубок Турции. 1/2 финала
Ответный матч, 7 мая
Бешикташ – Анкарагюджю – 1:0 (первый матч – 0:0)
Гол: Эрнест Мучи, 70
İşte o an. 😎#BJKvAG— Beşiktaş JK (@Besiktas) May 7, 2024
pic.twitter.com/ybo3j60lPM
💪#VurPençeniKupaya 🏆 pic.twitter.com/GGIU4xxJ6C— Beşiktaş JK (@Besiktas) May 7, 2024
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