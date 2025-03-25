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Турция
25 марта 2025, 23:34 | Обновлено 25 марта 2025, 23:50
144
0

Батагов выбыл из строя из-за травмы. Сколько матчей пропустит?

Украинский легионер Трабзонспора не сумеет помочь команде в 3 играх минимум

25 марта 2025, 23:34 | Обновлено 25 марта 2025, 23:50
144
0
Батагов выбыл из строя из-за травмы. Сколько матчей пропустит?
ФК Трабзонспор. Арсений Батагов

Украинский защитник Трабзонспора Арсений Батагов выбыл из-за травмы, полученной в составе молодежной сборной Украины U-21.

В пресс-службе Трабзонспора подтвердили травму футболиста, отметив, что он получил повреждение верхней внутренней мышцы левой ноги.

В результате обследования и МРТ Батагова, получившего травму в лагере молодежной сборной Украины U-21, было обнаружено повреждение мышцы . Восстановление игрока начато командой врачей, сообщается в официальном заявлении клуба.

Украинец пропустит минимум три матча Трабзонспора. Защитник не сможет помочь команде в кубковом поединке против Бодрумспора, а также в матчах турецкой Суперлиги с Гезтепе и Фенербахче.

В текущем сезоне Батагов провел 16 матчей в составе Трабзонспора, отличившись двумя забитыми мячами и одним ассистом.

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Трабзонспор Арсений Батагов травма чемпионат Турции по футболу сборная Украины по футболу U-21
Николай Степанов Источник: ФК Трабзонспор
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