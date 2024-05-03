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Украина. Премьер лига
03 мая 2024, 18:32 | Обновлено 03 мая 2024, 18:46
227
0

Кирилл СИГЕЕВ: «Сыграть против Месси на Олимпиаде? Это будет космос!

Полузащитник «Александрии» ответил на несколько вопросов, касающихся выступлений за сборные Украины

03 мая 2024, 18:32 | Обновлено 03 мая 2024, 18:46
227
0
Кирилл СИГЕЕВ: «Сыграть против Месси на Олимпиаде? Это будет космос!
УАФ

Полузащитник «Александрии» Кирилл Сигеев ответил на несколько вопросов относительно выступлений за сборные Украины.

– Давай поговорим о сборной. Прошлым летом Ротань брал тебя на сбор перед Евро-2023, но в финальную заявку ты не попал. Там без шансов было пробиться?

– Да. Очень сильно выглядели Бондаренко, Крыськив, Судаков, Бражко, Желизко. Я очень рад, что перед Евро был с ребятами, проверив себя на их фоне. Только благодарность Руслану Петровичу за предоставленную возможность.

– Но у тебя еще есть время доказать свою профпригодность перед Олимпиадой.

– Буду делать все от себя зависящее, чтобы попасть в олимпийскую сборную Украины. Очень хочется попасть в заявку, но снова будет очень серьезная конкуренция.

– Новый наставник молодежки Унаи Мельгоса так же тебя вызывал, но ты мало получал времени в квалификации Евро-2025. Все же, можешь судить: чем отличается футбол, который ставит Ротань и Мельгоса?

– Это две разные системы игры. Мельгоса хочет больше играть вертикально, агрессивно вперед, без явного контроля мяча. Руслан Петрович хочет видеть структурный выход из обороны, с контролем, менее агрессивно. Очень интересно работать с обоими тренерами. Если все команды будут так играть, такой футбол станет интереснее смотреть. Молодежка проводит классный отбор. Дарит позитив, который нужен нашей стране в это непростое время.

– Ты был участником дебютного матча в истории олимпийской сборной против Японии (0:2). Какие воспоминания оставила после себя командировка на другую часть света?

– Очень тяжелая командировка с точки зрения логистики: смена поясов, тяжело адаптироваться было. Полезно сыграть с сильной командой. Полный стадион, чего в Украине очень не хватает по понятным причинам. Обидно из-за результата. Хотели победы в первом матче, но это футбол. Мы рассматривали эту игру как подготовку к Олимпиаде.

– Наверное, ты видел новость, что Аргентина может привезти на Олимпиаду чемпионов мира – в частности, самого Месси. Хотелось бы испытать себя на фоне суперзвезд?

– Это вообще будет космос! Однозначно запомнится на всю жизнь.

– Это лето будет насыщенным в плане футбола, ведь четыре украинские сборные будут представлены в финальных турнирах.

– Это ярко подтверждает, что класс наших футболистов может быть конкурентным с другими оппонентами. Тот факт, что многие украинские ребята оказались за границей, сделает сильнее нашу сборную в длительной перспективе.

Ранее Кирилл Сигеев поделился ожиданиями от матча против «Руха».

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Дмитро Вербинський Источник: Украинский футбол
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