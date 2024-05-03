Кирилл СИГЕЕВ: «Сыграть против Месси на Олимпиаде? Это будет космос!
Полузащитник «Александрии» ответил на несколько вопросов, касающихся выступлений за сборные Украины
Полузащитник «Александрии» Кирилл Сигеев ответил на несколько вопросов относительно выступлений за сборные Украины.
– Давай поговорим о сборной. Прошлым летом Ротань брал тебя на сбор перед Евро-2023, но в финальную заявку ты не попал. Там без шансов было пробиться?
– Да. Очень сильно выглядели Бондаренко, Крыськив, Судаков, Бражко, Желизко. Я очень рад, что перед Евро был с ребятами, проверив себя на их фоне. Только благодарность Руслану Петровичу за предоставленную возможность.
– Но у тебя еще есть время доказать свою профпригодность перед Олимпиадой.
– Буду делать все от себя зависящее, чтобы попасть в олимпийскую сборную Украины. Очень хочется попасть в заявку, но снова будет очень серьезная конкуренция.
– Новый наставник молодежки Унаи Мельгоса так же тебя вызывал, но ты мало получал времени в квалификации Евро-2025. Все же, можешь судить: чем отличается футбол, который ставит Ротань и Мельгоса?
– Это две разные системы игры. Мельгоса хочет больше играть вертикально, агрессивно вперед, без явного контроля мяча. Руслан Петрович хочет видеть структурный выход из обороны, с контролем, менее агрессивно. Очень интересно работать с обоими тренерами. Если все команды будут так играть, такой футбол станет интереснее смотреть. Молодежка проводит классный отбор. Дарит позитив, который нужен нашей стране в это непростое время.
– Ты был участником дебютного матча в истории олимпийской сборной против Японии (0:2). Какие воспоминания оставила после себя командировка на другую часть света?
– Очень тяжелая командировка с точки зрения логистики: смена поясов, тяжело адаптироваться было. Полезно сыграть с сильной командой. Полный стадион, чего в Украине очень не хватает по понятным причинам. Обидно из-за результата. Хотели победы в первом матче, но это футбол. Мы рассматривали эту игру как подготовку к Олимпиаде.
– Наверное, ты видел новость, что Аргентина может привезти на Олимпиаду чемпионов мира – в частности, самого Месси. Хотелось бы испытать себя на фоне суперзвезд?
– Это вообще будет космос! Однозначно запомнится на всю жизнь.
– Это лето будет насыщенным в плане футбола, ведь четыре украинские сборные будут представлены в финальных турнирах.
– Это ярко подтверждает, что класс наших футболистов может быть конкурентным с другими оппонентами. Тот факт, что многие украинские ребята оказались за границей, сделает сильнее нашу сборную в длительной перспективе.
Ранее Кирилл Сигеев поделился ожиданиями от матча против «Руха».
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