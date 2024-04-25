Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Вингер сборной Украины забил очередной гол в европейском чемпионате
Польша
25 апреля 2024, 10:04 |
1983
0

ВИДЕО. Вингер сборной Украины забил очередной гол в европейском чемпионате

Гол Максима Хланя стал решающим для «Лехии»

25 апреля 2024, 10:04 |
1983
0
ВИДЕО. Вингер сборной Украины забил очередной гол в европейском чемпионате
ФК Лехия Гданьск. Максим Хлань

24 апреля состоялся матч 29-го тура Первого дивизиона Польши, в котором «Лехия» Гданьск на домашнем поле обыграла «Полонию» (1:0).

Автором единственного и победного гола в матче стал 21-летний украинский вингер Максим Хлань, отличившийся на 11-й минуте встречи.

Для Хланя этот гол стал уже седьмым в этом сезоне за «Лехию», в активе футболиста молодежной сборной Украины также четыре результативных передачи.

Напомним, ранее полузащитника «Лехии» из Гданьска Максима Хланя признали лучшим игроком Первой лиги Польши по итогам февраля-марта.

ВИДЕО. Вингер сборной Украины забил очередной гол в европейском чемпионате

По теме:
ВИДЕО. «Он ГИГАНТ». Ла Лига в восторге от 18-го гола Довбика в чемпионате
Плей-офф НХЛ. Овертайм в Эдмонтоне, победа Бостона, проблемы Далласа
Эвертон – Ливерпуль – 2:0. Как травмировался Миколенко. Видео голов и обзор
Максим Хлань видео голов и обзор Лехия Гданьск чемпионат Польши по футболу сборная Украины по футболу U-21 Полония Варшава
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин признался, был ли гол в скандальном эпизоде матча с Барселоной
Футбол | 25 апреля 2024, 00:08 4
Лунин признался, был ли гол в скандальном эпизоде матча с Барселоной
Лунин признался, был ли гол в скандальном эпизоде матча с Барселоной

Украинский вратарь отрицает, что мяч пересек линию

9 шайб для Китая. Сборная Украины провела последний матч перед ЧМ
Хоккей | 24 апреля 2024, 20:03 3
9 шайб для Китая. Сборная Украины провела последний матч перед ЧМ
9 шайб для Китая. Сборная Украины провела последний матч перед ЧМ

В такой игре проверить свой уровень точно не удалось

Источник: Бавария уже обсуждает условия сотрудничества с новым тренером
Футбол | 25.04.2024, 09:28
Источник: Бавария уже обсуждает условия сотрудничества с новым тренером
Источник: Бавария уже обсуждает условия сотрудничества с новым тренером
ФРЕД: «За Шахтер играл 5 лет. От предложения МЮ даже не думал отказываться»
Футбол | 25.04.2024, 10:18
ФРЕД: «За Шахтер играл 5 лет. От предложения МЮ даже не думал отказываться»
ФРЕД: «За Шахтер играл 5 лет. От предложения МЮ даже не думал отказываться»
В Челси принято решение о будущем Мудрика
Футбол | 24.04.2024, 19:01
В Челси принято решение о будущем Мудрика
В Челси принято решение о будущем Мудрика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Золотая бутса. Кейн значительно оторвался. Какое место занимает Довбик?
Золотая бутса. Кейн значительно оторвался. Какое место занимает Довбик?
24.04.2024, 06:25 15
Футбол
«Мне сказали готовиться». Джошуа надеется на бой с Фьюри вместо Усика
«Мне сказали готовиться». Джошуа надеется на бой с Фьюри вместо Усика
23.04.2024, 11:51 5
Бокс
ВИДЕО. «Ты судья или кто?» Милевский «отличился» в первом матче за IGNIS
ВИДЕО. «Ты судья или кто?» Милевский «отличился» в первом матче за IGNIS
23.04.2024, 16:06 5
Футбол
Источник: Лунин отклонил предложение Реала и может перейти в гранд АПЛ
Источник: Лунин отклонил предложение Реала и может перейти в гранд АПЛ
23.04.2024, 22:36 40
Футбол
Лунин может остаться в запасе на следующий матч Реала. Известны причины
Лунин может остаться в запасе на следующий матч Реала. Известны причины
23.04.2024, 19:32 12
Футбол
Зинченко поучаствовал. Арсенал уничтожил Челси с Мудриком на Эмирейтс
Зинченко поучаствовал. Арсенал уничтожил Челси с Мудриком на Эмирейтс
23.04.2024, 23:59 85
Футбол
Чемпионка Уимблдона разводится с мужем
Чемпионка Уимблдона разводится с мужем
23.04.2024, 14:18 3
Теннис
У кого 9.8? Известны оценки Зинченко и Мудрика за матч Арсенал – Челси
У кого 9.8? Известны оценки Зинченко и Мудрика за матч Арсенал – Челси
24.04.2024, 00:35 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем