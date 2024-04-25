ВИДЕО. Вингер сборной Украины забил очередной гол в европейском чемпионате

24 апреля состоялся матч 29-го тура Первого дивизиона Польши, в котором «Лехия» Гданьск на домашнем поле обыграла «Полонию» (1:0).

Автором единственного и победного гола в матче стал 21-летний украинский вингер Максим Хлань, отличившийся на 11-й минуте встречи.

Для Хланя этот гол стал уже седьмым в этом сезоне за «Лехию», в активе футболиста молодежной сборной Украины также четыре результативных передачи.

Напомним, ранее полузащитника «Лехии» из Гданьска Максима Хланя признали лучшим игроком Первой лиги Польши по итогам февраля-марта.

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