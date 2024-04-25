ВИДЕО. Вингер сборной Украины забил очередной гол в европейском чемпионате
Гол Максима Хланя стал решающим для «Лехии»
24 апреля состоялся матч 29-го тура Первого дивизиона Польши, в котором «Лехия» Гданьск на домашнем поле обыграла «Полонию» (1:0).
Автором единственного и победного гола в матче стал 21-летний украинский вингер Максим Хлань, отличившийся на 11-й минуте встречи.
Для Хланя этот гол стал уже седьмым в этом сезоне за «Лехию», в активе футболиста молодежной сборной Украины также четыре результативных передачи.
Напомним, ранее полузащитника «Лехии» из Гданьска Максима Хланя признали лучшим игроком Первой лиги Польши по итогам февраля-марта.
ВИДЕО. Вингер сборной Украины забил очередной гол в европейском чемпионате
Szybko w tempie i mamy otwarcie meczu! Maksym Khlan! 🔥 #LGDPOL 1:0— Fortuna 1 Liga (@_1liga_) April 24, 2024
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