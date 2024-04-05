Украинец Хлань стал лучшим игроком месяца в чемпионате Польши

Полузащитника «Лехии» из Гданьска Максима Хланя признали лучшим игроком первой лиги Польши по итогам февраля-марта.

Украинский легионер по итогам голосования набрал 12 баллов, опередив форварда «ГКС Катовице» Себастьяна Бергера, полузащитников «Хробры» Шимона Бартлевича та «Мотора» Бартоша Вольски, а также форварда «Арки» Кароля Чубака.

В качестве награды Максим получит 10 тысяч злотых, которые выделяет титульный спонсор первого польского дивизиона. Правда, эти деньги футболист не получит – они будут перечислены на благотворительность.

Отметим, что после 25 туров «Лехия» лидирует в первом дивизионе, набрав 50 очков и опережая идущую второй «Арку» на два балла. Что касается Хланя, то в его активе 17 матчей, 6 забитых мячей и три ассиста в составе команды из Гданьска.