Украинец Хлань стал лучшим игроком месяца в чемпионате Польши
Игрок «Лехии» получит 10 тысяч злотых, которые перечислит на благотворительность
Полузащитника «Лехии» из Гданьска Максима Хланя признали лучшим игроком первой лиги Польши по итогам февраля-марта.
Украинский легионер по итогам голосования набрал 12 баллов, опередив форварда «ГКС Катовице» Себастьяна Бергера, полузащитников «Хробры» Шимона Бартлевича та «Мотора» Бартоша Вольски, а также форварда «Арки» Кароля Чубака.
В качестве награды Максим получит 10 тысяч злотых, которые выделяет титульный спонсор первого польского дивизиона. Правда, эти деньги футболист не получит – они будут перечислены на благотворительность.
Отметим, что после 25 туров «Лехия» лидирует в первом дивизионе, набрав 50 очков и опережая идущую второй «Арку» на два балла. Что касается Хланя, то в его активе 17 матчей, 6 забитых мячей и три ассиста в составе команды из Гданьска.
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