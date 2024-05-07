Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Месси улучшил позиции

Известный портал Goal обнародовал обновленный рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2024.

Главным претендентом все также является английский футболист мадридского «Реала» Джуд Беллингем.

Второе место на получение главной индивидуальной награды сохранил француз Килиан Мбаппе из «ПСЖ».

Третью позицию занимает английский форвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн.

Из топ-4 Фила Фодена («Манчестер Сити») вытеснил Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид).

В десятку вошел Тони Кроос («Реал» Мадрид»), который теперь располагается на 9-м месте.

Лионель Месси из «Интер Майами» благодаря 5 ассистам и 1 голу поднялся с 19-й строчки на 16-ю. Криштиану Роналду все еще не в топ-20.

Топ-20 претендентов на Золотой мяч 2024: