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07 мая 2024, 01:40 |
465
0

Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Месси улучшил позиции

Главным фаворитом все еще является Джуд Беллингем

07 мая 2024, 01:40 |
465
0
Обновлен список претендентов на Золотой мяч 2024. Месси улучшил позиции
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный портал Goal обнародовал обновленный рейтинг главных претендентов на Золотой мяч 2024.

Главным претендентом все также является английский футболист мадридского «Реала» Джуд Беллингем.

Второе место на получение главной индивидуальной награды сохранил француз Килиан Мбаппе из «ПСЖ».

Третью позицию занимает английский форвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн.

Из топ-4 Фила Фодена («Манчестер Сити») вытеснил Винисиус Жуниор («Реал» Мадрид).

В десятку вошел Тони Кроос («Реал» Мадрид»), который теперь располагается на 9-м месте.

Лионель Месси из «Интер Майами» благодаря 5 ассистам и 1 голу поднялся с 19-й строчки на 16-ю. Криштиану Роналду все еще не в топ-20.

Топ-20 претендентов на Золотой мяч 2024:

  1. Джуд Беллингем (Реал)
  2. Килиан Мбаппе (ПСЖ)
  3. Гарри Кейн (Бавария)
  4. Винисиус Жуниор (Реал)
  5. Фил Фоден (Манчестер Сити)
  6. Флориан Вирц (Байер)
  7. Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
  8. Родри (Манчестер Сити)
  9. Тони Кроос (Реал)
  10. Букайо Сака (Арсенал)
  11. Родриго (Реал)
  12. Антонио Рюдигер (Реал)
  13. Деклан Райс (Арсенал)
  14. Кевин де Брюйне (Манчестер Сити)
  15. Антуан Гризманн (Атлетико)
  16. Лионель Месси (Интер Майами)
  17. Бернарду Силва (Манчестер Сити)
  18. Мохамед Салах (Ливерпуль)
  19. Джереми Фримпонг (Байер)
  20. Лаутаро Мартинес (Интер)
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Золотой мяч статистические расклады Джуд Беллингем Килиан Мбаппе Гарри Кейн Винисиус Жуниор Фил Фоден Флориан Вирц Эрлинг Холанд Родри Тони Кроос Букайо Сака Родриго Гоес Антонио Рюдигер Деклан Райс Кевин де Брюйне Антуан Гризманн Лионель Месси Бернарду Силва Мохамед Салах Лаутаро Мартинес
Даниил Агарков Источник: Goal.com
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