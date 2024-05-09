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Украина. Премьер лига
09 мая 2024, 03:59 | Обновлено 09 мая 2024, 04:03
147
0

Билеты на матч между Шахтером и Динамо были проданы за 4 минуты

Коммерческий директор «Шахтера» Дмитрий Кириленко рассказал подробности

09 мая 2024, 03:59 | Обновлено 09 мая 2024, 04:03
147
0
Билеты на матч между Шахтером и Динамо были проданы за 4 минуты
ФК Шахтер. Дмитрий Кириленко

Коммерческий директор «Шахтера» Дмитрий Кириленко рассказал о ситуации с билетами на матч УПЛ против «Динамо»:

«Ажиотаж вокруг субботнего матча «Шахтер» – «Динамо» просто невероятный. За первые 4 минуты свободной продажи были реализованы все доступные билеты.

Ключевые матчи, где решается судьба чемпионства между «Шахтером» и «Динамо», встречаются редко. Последний такой произошел 14 лет назад, когда 5 мая 2010 мы обыграли киевлян на «Донбасс Арене» со счетом 1:0. Это было первое чемпионство «Шахтера», добытое на новом стадионе.

Поэтому сейчас заинтересованность в классике настолько высока. Уверен, если бы была возможность играть без ограничений для болельщиков, то где бы мы ни играли – в Донецке, Львове или Киеве – на стадионе был бы аншлаг».

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев Дмитрий Кириленко билеты
Николай Степанюк Источник: ФК Шахтер Донецк
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