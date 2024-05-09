Билеты на матч между Шахтером и Динамо были проданы за 4 минуты

Коммерческий директор «Шахтера» Дмитрий Кириленко рассказал о ситуации с билетами на матч УПЛ против «Динамо»:

«Ажиотаж вокруг субботнего матча «Шахтер» – «Динамо» просто невероятный. За первые 4 минуты свободной продажи были реализованы все доступные билеты.

Ключевые матчи, где решается судьба чемпионства между «Шахтером» и «Динамо», встречаются редко. Последний такой произошел 14 лет назад, когда 5 мая 2010 мы обыграли киевлян на «Донбасс Арене» со счетом 1:0. Это было первое чемпионство «Шахтера», добытое на новом стадионе.

Поэтому сейчас заинтересованность в классике настолько высока. Уверен, если бы была возможность играть без ограничений для болельщиков, то где бы мы ни играли – в Донецке, Львове или Киеве – на стадионе был бы аншлаг».