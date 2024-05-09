Украина. Премьер лига09 мая 2024, 04:12 |
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В Колосе опровергли информацию, что голкипер Фесюн продан в Шахтер
Спортивный директор «Колоса» Виталий Лисицкий подколол Виктора Вацко
09 мая 2024, 04:12 |
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Спортивный директор «Колоса» Виталий Лисицкий опроверг слухи о продаже голкипера Кирилла Фесюна в донецкий «Шахтер»:
«Не знаю, откуда у простого болельщика есть такая информация. Наша позиция неизменна: решение по Фесюну будет после окончания чемпионата».
Днем ранее футбольный журналист Виктор Вацко, который любит называть себя простым болельщиком, рассказал, что клуб из Ковалевки продал голкипера Кирилла Фесюна в донецкий «Шахтер».
По информации журналиста, сумма трансферного соглашения составила около 3 млн евро.
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