В Колосе опровергли информацию, что голкипер Фесюн продан в Шахтер

Спортивный директор «Колоса» Виталий Лисицкий опроверг слухи о продаже голкипера Кирилла Фесюна в донецкий «Шахтер»:

«Не знаю, откуда у простого болельщика есть такая информация. Наша позиция неизменна: решение по Фесюну будет после окончания чемпионата».

Днем ранее футбольный журналист Виктор Вацко, который любит называть себя простым болельщиком, рассказал, что клуб из Ковалевки продал голкипера Кирилла Фесюна в донецкий «Шахтер».

По информации журналиста, сумма трансферного соглашения составила около 3 млн евро.