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  4. В Колосе опровергли информацию, что голкипер Фесюн продан в Шахтер
Украина. Премьер лига
09 мая 2024, 04:12 |
67
0

В Колосе опровергли информацию, что голкипер Фесюн продан в Шахтер

Спортивный директор «Колоса» Виталий Лисицкий подколол Виктора Вацко

09 мая 2024, 04:12 |
67
0
В Колосе опровергли информацию, что голкипер Фесюн продан в Шахтер
ФК Колос Ковалевка. Кирилл Фесюн

Спортивный директор «Колоса» Виталий Лисицкий опроверг слухи о продаже голкипера Кирилла Фесюна в донецкий «Шахтер»:

«Не знаю, откуда у простого болельщика есть такая информация. Наша позиция неизменна: решение по Фесюну будет после окончания чемпионата».

Днем ранее футбольный журналист Виктор Вацко, который любит называть себя простым болельщиком, рассказал, что клуб из Ковалевки продал голкипера Кирилла Фесюна в донецкий «Шахтер».

По информации журналиста, сумма трансферного соглашения составила около 3 млн евро.

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Николай Степанюк Источник: Украинский футбол
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